Экономика
Комсомольская правдаОрешкин назвал предел снижения ключевой ставки
Министр экономического развития России Максим Орешкин назвал снижение ключевой ставки Центральным Банком России признаком осознания реальности. Глава ведомства поддержал позицию регулятора по агрессивному уменьшению показателя, но рекомендовал не опускать его ниже 3%.
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Происшествия
Военнослужащий застрелил 8 сослуживцев в воинской части в Забайкалье
Военнослужащий застрелил 8 сослуживцев в воинской части в Забайкалье.
Фигурное катание
Медведева упала во время короткой программы на Гран-при Канады
Российская фигуристка Евгения Медведева не смогла чисто откатать короткую программу на этапе Гран-при Skate Canada.
Происшествия
Число погибших в ДТП в Алтайском крае увеличилось до семи человек
Семь человек, по уточненным данным, погибли, девять пострадали в столкновении двух микроавтобусов в Алтайском крае, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Общество
Отец Марии Бутиной прилетел встретить дочь в Москву
В интервью информационному агентству РИА Новости отец россиянки сообщил, что прилетел из Барнаула, чтобы встретить дочь в столице.
Авто
Представлен универсал Subaru Levorg с новым мотором
Напомним, что Subaru продает модель Levorg в Японии в течение почти шести лет, поэтому неудивительно, что автомобиль планирует перейти во второе поколение.
Политика
Медведев вернул экс-губернатора Севастополя Овсянникова в Минпромторг
Президент России Владимир Путин 11 июля освободил от должности губернатора Севастополя 42-летнего Дмитрия Овсянникова по его просьбе.
Происшествия
Суд в Белоруссии приговорил убившего младенца мужчину к расстрелу
Финансы
Банк России снизил ключевую ставку до 6,5 процента
Банк России впервые с декабря 2017 года снизил ключевую ставку сразу на 0,5 процентного пункта — до 6,5%.
Происшествия
Число пострадавших при взрыве газа в кафе в Улан-Удэ выросло до 12
Количество пострадавших в результате пожара в кафе в Улан-Удэ, который возник из-за взрыва бытового газа, увеличилось до 12 человек.
Общество
«Мисс Украина» нестандартно ответила на вопрос о принадлежности Крыма
Победительница национального конкурса красоты и обладательница титула "Мисс Украина" Маргарита Паша высказалась о принадлежности Крыма и удивила журналистов.
Общество
Около миллиона человек вышли на митинг в Сантьяго
Мэр Сантьяго Карла Рубилар сообщила, что число митингующих в чилийской столице составляет около миллиона человек.
Здоровье
Украине грозит эпидемия дифтерии
Стране грозит эпидемия дифтерии, а это заболевание без должного лечения по числу летальных исходов страшнее, чем корь, которая до сих пор терроризирует местное население Но откуда на Украине взяться лечению, если препаратов от этого заболевания Незалежная не производит, равно как и вакцины, и полностью зависит от поставок из России, а они, как известно, под запретом.
Политика
Трамп частично восстановил беспошлинную торговлю с Украиной
Президент США Дональд Трамп восстановил беспошлинную торговлю с Украиной по ряду наименований.
Происшествия
Пролежавшее 15 лет в ванной мумифицированное тело нашли в Испании
Полиция Мадрида обнаружила в одной из квартир испанской столицы мумифицированное тело 78-летней женщины, умершей как минимум 15 лет назад.
Футбол
На Слуцкого пожаловались в РФС из-за слов о руководстве «Ротора»
Председатель общественного Совета при комитете физической культуры и спорта Волгоградской области Стелла Вартанян обратилась к президенту РФС Александру Дюкову с просьбой дать оценку словам тренера Леонида Слуцкого о руководстве волгоградского футбольного клуба «Ротор».
Экономика
Стоимость строительства метро в Москве выросла до 2 трлн рублей
Затраты на строительство новых станций столичного метрополитена до 2024 года увеличились до 2 триллионов рублей, пишет в четверг газета «Ведомости».
Культура
В эфир вышел новый выпуск шоу «Голос»
На шоу "Голос" продолжаются слепые прослушивания — накануне прошёл третий день набора в команды.
Экономика
Судебных приставов ограничат в праве списывать деньги со счетов
В законодательство в ближайшее время могут быть внесены поправки, которые ограничат право судебных приставов списывать деньги со всех счетов должника в счет погашения долга.
Кино
Джеймс Кэмерон объяснил старение Терминатора в новом фильме
Футбол
В Греции утверждают, что Жаба может перейти в «Спартак»
Бразильский нападающий ПАОК Лео Жаба, ранее выступавший за «Ахмат», может перейти в «Спартак», информирует sport24.gr.
Политика
Украинского эксперта выгнали из студии на канале «Россия 1»
Ведущий программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» Евгений Попов выгнал из студии украинского политолога Вадима Трюхана за оскорбления в ходе обсуждения ситуации на Донбассе.
Автоспорт
Даниил Квят: Пятница получилась продуктивной
Пятница получилась продуктивной – мы старались сделать максимум возможного, готовясь к субботе и воскресенью.
Происшествия
В Волгограде арестовали подозреваемого в утечке данных клиентов банков
Центральный районный суд Волгограда арестовал на два месяца подозреваемого в хищении персональных данных клиентов банков Антона Бутурлакина, передаёт ТАСС.
Происшествия
Абызов рассказал о вынужденном отъезде своего сына в США
Происшествия
Два дальневосточника ответят за развратные действия в самолете
43-летняя жительница Владивостока и 41-летний житель Находки привлечены к административной ответственности за развратные действия на борту самолета, выполнявшего рейс Москва - Владивосток.
Общество
Медведев велел обосновать штрафы за незначительное превышение скорости
Премьер-министр Дмитрий Медведев дал поручение МВД и другим ведомствам, согласно которому они обязаны обосновать вопрос введения штрафа за превышение скорости на 10–20 км/ч.