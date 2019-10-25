Министр экономического развития России Максим Орешкин назвал снижение ключевой ставки Центральным Банком России признаком осознания реальности. Глава ведомства поддержал позицию регулятора по агрессивному уменьшению показателя, но рекомендовал не опускать его ниже 3%.

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