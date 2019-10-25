Экономика

Комсомольская правдаКомсомольская правдаОрешкин назвал предел снижения ключевой ставки

Министр экономического развития России Максим Орешкин назвал снижение ключевой ставки Центральным Банком России признаком осознания реальности. Глава ведомства поддержал позицию регулятора по агрессивному уменьшению показателя, но рекомендовал не опускать его ниже 3%.
Читать в источнике
Комментировать80

Подробнее о событии

Орешкин рассказал о пределе снижения ключевой ставки ЦБ РФ

РЕН ТВ00:27

Орешкин вновь высказался насчёт снижения ключевой ставки

News.ruвчера в 16:15

Орешкин назвал минимально возможную ключевую ставку ЦБ

Lenta.ruвчера в 16:59

Орешкин назвал предел снижения ключевой ставки ЦБ

Известиявчера в 23:13

Орешкин считает, что России нельзя снижать ключевую ставку ниже 3%

ТАССвчера в 15:09

Орешкин назвал предел снижения ключевой ставки ЦБ

РБКвчера в 15:09

Орешкин прокомментировал снижение Центробанком ключевой ставки

РИА Новостивчера в 10:23
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 07:35, Вашингтон
Здоровье

Депздрав рекомендовал москвичам отказаться от чипсов и кексов

Риск развития инсульта можно снизить, исключив из рациона чипсы, кексы, маргарин и бисквиты, сообщила главный внештатный специалист-диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова.
Москва 24 24 октября в 06:47
Армия и оружие

Тюменский срочник перед расстрелом восьмерых сослуживцев звонил домой

Солдат Рамиль Шамсутдинов, который расстрелял восьмерых человек, в последнем разговоре с отцом выразил желание остаться в армии и служить по контракту.
URA.Ru 04:26
Общество

Диетологи назвали продукты, которые чаще всего вызывают болезни

Испанские диетологи рассказали, какие продукты чаще всего провоцируют развитие опасных заболеваний. Об этом сообщает La Vanguardia.
Газета.Ru 02:43
Авто

Volkswagen представил Golf восьмого поколения

Немецкий автопроизводитель провел презентацию восьмой генерации своего легендарного хэтчбека, который до сих пор остаётся самой продаваемой моделью в Европе.
SpeedMe 24 октября в 13:26
Культура

Валерий Сюткин прокомментировал отказ участника «Голоса» жать ему руку

Газета.Ru 06:01
Происшествия

Смертный приговор за убийство ребёнка вынесен в Белоруссии

REGNUM вчера в 10:27
Здоровье

В Тюменской области ограничили торговлю рыбой из-за «гаффской болезни»

В Тюменской области ввели запрет на несанкционированную торговлю рыбой.
Российская газета 06:30
Футбол

На Слуцкого пожаловались в РФС из-за слов о руководстве «Ротора»

Председатель общественного Совета при комитете физической культуры и спорта Волгоградской области Стелла Вартанян обратилась к президенту РФС Александру Дюкову с просьбой дать оценку словам тренера Леонида Слуцкого о руководстве волгоградского футбольного клуба «Ротор».
РБК вчера в 10:52
Происшествия

Двух сторонников шамана Габышева задержали в Якутии

Шаман на пути в Москву Называющий себя шаманом Александр Габышев в марте начал пешее путешествие из Якутии в Москву, чтобы "восстановить народовластие".
Интерфакс 06:41
Происшествия

В Новокузнецке в квартире взорвался сейф

РИА Новости 06:06
Происшествия

СМИ узнали подробности нападения солдата на сослуживцев в Забайкалье

Солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов, который 25 октября застрелил восемь человек в военной части в Забайкальском крае, мог открыть огонь из-за неуставных отношений.
РБК 07:27
Политика

В Госдуме оценили украинскую позицию насчет возвращения России в ПАСЕ

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков прокомментировал заявление председателя Верховной рады Дмитрия Разумкова о том, что Украина не намерена соглашаться на компромисс в вопросе территориальной целостности в контексте возвращения России в ПАСЕ.
Известия 07:28
Шоу-бизнес

Тарасов подал в суд на бывшую жену

Экс-полузащитник московского футбольного клуба "Локомотив" Дмитрий Тарасов подал в суд на свою бывшую жену Оксану, информация об этом размещена на официальном портале судов общей юрисдикции Москвы.
РИА Новости 05:28
Общество

Рэпер Pusha T выпустит кроссовки в честь выхода новой Modern Warfare

REGNUM 23 октября в 07:51
Общество

На Филиппинах выбрали победительницу конкурса красоты «Мисс Земля-2019»

Победителем 19-го международного конкурса красоты «Мисс Земля-2019» стала представительница Пуэрто-Рико Нелли Пиментел.
РБК 07:16
Экономика

Кремль объяснил списание $20 млрд долгов странам Африки

Владимир Путин ранее, выступая на саммите Россия—Африка, сказал, что РФ списала странам Африки уже более $20 млрд долгов.
Коммерсантъ 24 октября в 19:40
Здоровье

Россиянам назвали несовместимые сочетания продуктов

Популярные у россиян некоторые сочетания продуктов оказались вредными.
Lenta.ru 24 октября в 18:43
Футбол

На матче молодежных ФК «Арсенал» и «Ахмат» устроили драку

Во время матча 14-го тура молодежного первенства России по футболу произошла массовая драка между грозненским ФК «Ахмат» и тульской командой «Арсенал».
Известия 06:24
Происшествия

Пять человек погибли в результате ДТП в Алтайском крае

В результате столкновения двух микроавтобусов на трассе в Алтайском крае погибли пять человек, ещё пятеро получили травмы.
RT на русском 00:15
Гаджеты

«Связной» начал менять домашние телефоны на смартфоны

В магазине по продаже техники «Связной» начали новую акцию – «Кладбище домашних телефонов».
7 новостей 02:24
Футбол

«Лестер» одержал самую крупную выездную победу в истории АПЛ

РИА Новости вчера в 18:07
Авто

За шесть лет Skoda Octavia подорожала почти вдвое

Стоит отметить, что ещё шесть лет назад автомобиль базовой комплектации оценивался в 590 тысяч рублей, а теперь за него просят 1,119 миллиона рублей.
CarsWeek.ru 05:59
Футбол

Жаба может перейти в «Спартак»

Газета.Ru 05:54
Футбол

Тедеско заявил, что Зобнин может сыграть с «Локомотивом»

Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско заявил, что полузащитник Роман Зобнин восстановился от травмы и имеет возможность выйти на поле в матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Локомотивом».
RT на русском 07:30
Футбол

«Тамбов» — «Уфа»: Костюков открыл счет в матче

Спорт-Экспресс 07:14
Общество

Медведев велел обосновать штрафы за незначительное превышение скорости

Премьер-министр Дмитрий Медведев дал поручение МВД и другим ведомствам, согласно которому они обязаны обосновать вопрос введения штрафа за превышение скорости на 10–20 км/ч.
Газета.Ru вчера в 11:59
Финансы

Дефицит бюджета США составил почти $1 трлн

По итогам 2019 года дефицит бюджета США составил $984 млрд, следует из заявления министра финансов Стивена Мнучина.
Коммерсантъ 00:22
Футбол

Луческу назвал российский чемпионат сильнее украинского

На футбол очень влияет экономика. Российские команды сильнее, поскольку там большие инвестиции, как внутри, так и извне.
Vprognoze.ru 05:42
Фигурное катание

Авербух назвал катастрофично слабым выступление Медведевой в Канаде

Выступление в короткой программе Евгении Медведевой в короткой программе на втором этапе серии Гран-при в канадском Келоуне было катастрофически слабымам.
РБК вчера в 20:18
Транспорт

Каховская линия метро Москвы закрылась навсегда

Комсомольская правда 01:27
Как работают Яндекс.Новости?
Главное