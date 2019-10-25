Экономика
Комсомольская правдаОрешкин назвал предел снижения ключевой ставки
Министр экономического развития России Максим Орешкин назвал снижение ключевой ставки Центральным Банком России признаком осознания реальности. Глава ведомства поддержал позицию регулятора по агрессивному уменьшению показателя, но рекомендовал не опускать его ниже 3%.
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Здоровье
Депздрав рекомендовал москвичам отказаться от чипсов и кексов
Риск развития инсульта можно снизить, исключив из рациона чипсы, кексы, маргарин и бисквиты, сообщила главный внештатный специалист-диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова.
Армия и оружие
Тюменский срочник перед расстрелом восьмерых сослуживцев звонил домой
Солдат Рамиль Шамсутдинов, который расстрелял восьмерых человек, в последнем разговоре с отцом выразил желание остаться в армии и служить по контракту.
Общество
Диетологи назвали продукты, которые чаще всего вызывают болезни
Испанские диетологи рассказали, какие продукты чаще всего провоцируют развитие опасных заболеваний. Об этом сообщает La Vanguardia.
Авто
Volkswagen представил Golf восьмого поколения
Немецкий автопроизводитель провел презентацию восьмой генерации своего легендарного хэтчбека, который до сих пор остаётся самой продаваемой моделью в Европе.
Происшествия
Смертный приговор за убийство ребёнка вынесен в Белоруссии
Здоровье
В Тюменской области ограничили торговлю рыбой из-за «гаффской болезни»
В Тюменской области ввели запрет на несанкционированную торговлю рыбой.
Футбол
На Слуцкого пожаловались в РФС из-за слов о руководстве «Ротора»
Председатель общественного Совета при комитете физической культуры и спорта Волгоградской области Стелла Вартанян обратилась к президенту РФС Александру Дюкову с просьбой дать оценку словам тренера Леонида Слуцкого о руководстве волгоградского футбольного клуба «Ротор».
Происшествия
Двух сторонников шамана Габышева задержали в Якутии
Шаман на пути в Москву Называющий себя шаманом Александр Габышев в марте начал пешее путешествие из Якутии в Москву, чтобы "восстановить народовластие".
Происшествия
В Новокузнецке в квартире взорвался сейф
Происшествия
СМИ узнали подробности нападения солдата на сослуживцев в Забайкалье
Солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов, который 25 октября застрелил восемь человек в военной части в Забайкальском крае, мог открыть огонь из-за неуставных отношений.
Политика
В Госдуме оценили украинскую позицию насчет возвращения России в ПАСЕ
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков прокомментировал заявление председателя Верховной рады Дмитрия Разумкова о том, что Украина не намерена соглашаться на компромисс в вопросе территориальной целостности в контексте возвращения России в ПАСЕ.
Шоу-бизнес
Тарасов подал в суд на бывшую жену
Экс-полузащитник московского футбольного клуба "Локомотив" Дмитрий Тарасов подал в суд на свою бывшую жену Оксану, информация об этом размещена на официальном портале судов общей юрисдикции Москвы.
Общество
Рэпер Pusha T выпустит кроссовки в честь выхода новой Modern Warfare
Общество
На Филиппинах выбрали победительницу конкурса красоты «Мисс Земля-2019»
Победителем 19-го международного конкурса красоты «Мисс Земля-2019» стала представительница Пуэрто-Рико Нелли Пиментел.
Экономика
Кремль объяснил списание $20 млрд долгов странам Африки
Владимир Путин ранее, выступая на саммите Россия—Африка, сказал, что РФ списала странам Африки уже более $20 млрд долгов.
Здоровье
Россиянам назвали несовместимые сочетания продуктов
Популярные у россиян некоторые сочетания продуктов оказались вредными.
Футбол
На матче молодежных ФК «Арсенал» и «Ахмат» устроили драку
Во время матча 14-го тура молодежного первенства России по футболу произошла массовая драка между грозненским ФК «Ахмат» и тульской командой «Арсенал».
Происшествия
Пять человек погибли в результате ДТП в Алтайском крае
В результате столкновения двух микроавтобусов на трассе в Алтайском крае погибли пять человек, ещё пятеро получили травмы.
Гаджеты
«Связной» начал менять домашние телефоны на смартфоны
В магазине по продаже техники «Связной» начали новую акцию – «Кладбище домашних телефонов».
Футбол
«Лестер» одержал самую крупную выездную победу в истории АПЛ
Авто
За шесть лет Skoda Octavia подорожала почти вдвое
Стоит отметить, что ещё шесть лет назад автомобиль базовой комплектации оценивался в 590 тысяч рублей, а теперь за него просят 1,119 миллиона рублей.
Футбол
Жаба может перейти в «Спартак»
Футбол
Тедеско заявил, что Зобнин может сыграть с «Локомотивом»
Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско заявил, что полузащитник Роман Зобнин восстановился от травмы и имеет возможность выйти на поле в матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Локомотивом».
Футбол
«Тамбов» — «Уфа»: Костюков открыл счет в матче
Общество
Медведев велел обосновать штрафы за незначительное превышение скорости
Премьер-министр Дмитрий Медведев дал поручение МВД и другим ведомствам, согласно которому они обязаны обосновать вопрос введения штрафа за превышение скорости на 10–20 км/ч.
Финансы
Дефицит бюджета США составил почти $1 трлн
По итогам 2019 года дефицит бюджета США составил $984 млрд, следует из заявления министра финансов Стивена Мнучина.
Футбол
Луческу назвал российский чемпионат сильнее украинского
На футбол очень влияет экономика. Российские команды сильнее, поскольку там большие инвестиции, как внутри, так и извне.
Фигурное катание
Авербух назвал катастрофично слабым выступление Медведевой в Канаде
Выступление в короткой программе Евгении Медведевой в короткой программе на втором этапе серии Гран-при в канадском Келоуне было катастрофически слабымам.
Транспорт