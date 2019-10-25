Экономика

Комсомольская правдаКомсомольская правдаОрешкин назвал предел снижения ключевой ставки

Министр экономического развития России Максим Орешкин назвал снижение ключевой ставки Центральным Банком России признаком осознания реальности. Глава ведомства поддержал позицию регулятора по агрессивному уменьшению показателя, но рекомендовал не опускать его ниже 3%.
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Орешкин рассказал о пределе снижения ключевой ставки ЦБ РФ

РЕН ТВ00:27

Орешкин назвал предел снижения ключевой ставки ЦБ

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Орешкин назвал минимально возможную ключевую ставку ЦБ

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Орешкин назвал предел снижения ключевой ставки ЦБ

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РИА Новостивчера в 10:23
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Экономика

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