Экономика

ИзвестияИзвестияОрешкин назвал предел снижения ключевой ставки ЦБ

Министр экономического развития Максим Орешкин прокомментировал снижение Банком России ключевой ставки и назвал предел ее снижения. В эфире телеканала РБК в пятницу, 25 октября, он назвал такое действие регулятора осознанием реальности.
Читать в источнике
Комментировать36

Подробнее о событии

Орешкин рассказал о пределе снижения ключевой ставки ЦБ РФ

РЕН ТВ00:27

Орешкин назвал предел снижения ключевой ставки ЦБ

Известиявчера в 23:13

Орешкин назвал предел снижения ключевой ставки ЦБ

РБКвчера в 15:09

Орешкин вновь высказался насчёт снижения ключевой ставки

News.ruвчера в 16:15

Орешкин считает, что России нельзя снижать ключевую ставку ниже 3%

ТАССвчера в 15:09

Орешкин назвал минимально возможную ключевую ставку ЦБ

Lenta.ruвчера в 16:59

Орешкин прокомментировал снижение Центробанком ключевой ставки

РИА Новостивчера в 10:23
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 00:43, Ашберн
Происшествия

В Минобороны подтвердили убийство восьми военнослужащих в Забайкалье

Министерство обороны подтвердило гибель восьми военнослужащих в воинской части в Забайкальском крае, об этом сообщает ТАСС, со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Вести.Ru вчера в 08:24
Экономика

В ПФР оценили расходы на индексацию пенсий работающим пенсионерам

На индексацию пенсий работающим пенсионерам в 2020 году потребуется 368 миллиардов рублей, заявил глава ПФР Антон Дроздов.
РИА Новости 23 октября в 10:27
Происшествия

Пять человек погибли в результате ДТП в Алтайском крае

В результате столкновения двух микроавтобусов на трассе в Алтайском крае погибли пять человек, ещё пятеро получили травмы.
RT на русском 00:15
Общество

Адвокат Бутиной просил проверить возможные нарушения прокуратуры США

Адвокат осужденной в США российской гражданки Марии Бутиной Роберт Дрисколл заявил РИА Новости, что просил министерство юстиции США проверить возможные нарушения со стороны прокуроров по делу, но ответа не получил.
РИА Новости вчера в 22:18
Хоккей

Назван состав сборной РФ по хоккею на Кубок Карьяла

Штаб сборной России назвал состав на Кубок Карьяла, который пройдет в Хельсинки с 7 по 10 ноября.
Аргументы и Факты вчера в 12:38
Происшествия

Число пострадавших при взрыве газа в кафе в Улан-Удэ выросло до 12

ТАСС вчера в 23:06
Происшествия

Под Новым Уренгоем произошёл пожар в общежитии

RT на русском вчера в 22:50
Общество

Около миллиона человек вышли на митинг в Сантьяго

Мэр Сантьяго Карла Рубилар сообщила, что число митингующих в чилийской столице составляет около миллиона человек.
RT на русском вчера в 19:18
Армия и оружие

Президент ЦАР объявил о создании российской военной базы

Президент Центральноафриканской Республики (ЦАР) Фостен-Арканж Туадера заявил, что рассматривает возможность создания российской военной базы.
Газета.Ru вчера в 08:18
Футбол

«Рубин» и «Урал» расписали мировую

Bookmaker-ratings.ru вчера в 14:30
Общество

Газопровод Baltic Pipe получил одобрение Дании

Разрешение действует на двух участках газопровода Baltic Pipe, расположенных в территориальных водах Дании.
Газета.Ru вчера в 11:23
Футбол

Головин помог «Монако» обыграть «Нант»

В гостях со счетом 1:0 был обыгран "Нант", а Александр Головин стал автором голевой передачи.
Российская газета вчера в 17:20
Общество

Власти раскрыли параметры новой накопительной пенсионной системы

РБК разбирался в основных параметрах новой пенсионной накопительной системы, которая получит название «гарантированный пенсионный план» (ГПП).
РБК 24 октября в 17:00
Происшествия

В Чечне задержан один из участников перестрелки в Ростовской области

Еще один участник конфликта со стрельбой задержан в Чеченской Республике.
REGNUM вчера в 06:06
Авто

В Японии открылся автосалон Tokyo Motor Show

Токийский автосалон Tokyo Motor Show, проходящий в этом году в 46-й раз, открылся в среду в выставочном комплексе Big Sight в портовой части города.
ТАСС 23 октября в 03:54
Футбол

Ибрагимович показал неприличный жест болельщикам после матча MLS

Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович после матча плей-офф Высшей футбольной лиги (MLS) с «Лос-Анджелесом» показал неприличный жест болельщикам.
RT на русском вчера в 05:52
Фигурное катание

Первый канал покажет канадский этап серии Гран-При Skate Canada-2019

Показ начнался с открывающего турнира — этапа серии Гран-При Skate America.
Вокруг ТВ 23 октября в 12:03
Армия и оружие

В Минобороны РФ опровергли сообщения СМИ об атаке на севере Сирии

"Сообщения некоторых зарубежных СМИ об обострении ситуации и боестолкновениях между правительственными силами и протурецкими формированиями не соответствуют действительности", - заявил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии Алексей Бакин.
Российская газета вчера в 15:24
Общество

Российские автомобилисты стали тратить больше денег на оплату штрафов

Больше всего на штрафы тратят автомобилисты из Москвы (в среднем 582 рублей в год).
Общая газета.RU вчера в 04:36
Армия и оружие

Ловушка для ВСУ: каратели подорвались при проникновении на позиции защитников Донбасса

ВСУ понесли санитарные потери на Донбассе.
Rusvesna.su вчера в 15:42
Общество

Названы наиболее востребованные в будущем профессии

Будут востребованы дефицитные профессии, к которым относятся, например, электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств, электромонтер оперативно-выездной бригады, менеджер контроля качества биотехнологического производства, инженер-химик, тренер-преподаватель по адаптивной физической культуре и спорту.
Российская газета вчера в 00:45
Общество

Арест акций проектной компании не остановит «Турецкий поток»

Арест акций проектной компании South Stream Transport B.V. не повлияет на строительство и работу "Турецкого потока", сообщают СМИ в пятницу, 25 октября.
Российская газета вчера в 12:42
Транспорт

Каховская линия метро Москвы навсегда прекратила работу

ТАСС вчера в 17:15
Музыка

Настя со слоником: Каменских выпустила клип в стиле латино

Напомним, что муж и продюсер Насти Каменских — Алексей Потапенко — месяц назад выпустил клип со стриптизершами.
Телепрограмма вчера в 12:38
Общество

Forbes назвал богатейших женщин России

Журнал Forbes составил рейтинг богатейших женщин России.
ФАН 24 октября в 02:51
Здоровье

Во Франции одобрили продажу марихуаны в лечебных целях

Депутаты Нацсобрания Франции (нижняя палата парламента) одобрили проведение двухлетнего эксперимента по продаже марихуаны в лечебных целях в особых случаях.
Daily Storm вчера в 11:06
Культура

Rolling Stone назвал самый страшный сериал в истории

«Твин Пикс» американского режиссёра Дэвида Линча назвали самым страшный сериалом в истории.
News.ru вчера в 10:53
Политика

Германия проголосовала против отмены антироссийских санкций

В документе сказано, что фракция «левых» обратилась к парламенту с предложением о содействии на уровне ЕС отмене очередного продления антироссийских санкций.
Телеканал 360° 24 октября в 18:50
Армия и оружие

СМИ сообщили об исчезновении 50 заключенных россиянок в Сирии

Около 50 россиянок с детьми, которых задержали в Сирии из-за связей с террористической организацией "Исламское государство", пропали из лагеря заключенных.
Газета.Ru вчера в 23:28
Финансы

ЦБ РФ рассмотрит вопрос о ключевой ставке

По мнению экономиста Райффайзенбанка Станислава Мурашова, ЦБ в октябре примет решение о понижении ключевой ставки на 25 б.п. В то же время шанс на более агрессивное снижение ставки (сразу на 50 б.п.) с учетом последних заявлений представителей Банка России присутствует.
Интерфакс 24 октября в 18:36
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное