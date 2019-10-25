Министр экономического развития Максим Орешкин прокомментировал снижение Банком России ключевой ставки и назвал предел ее снижения. В эфире телеканала РБК в пятницу, 25 октября, он назвал такое действие регулятора осознанием реальности.

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