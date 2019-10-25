Экономика

ИзвестияИзвестияОрешкин назвал предел снижения ключевой ставки ЦБ

Министр экономического развития Максим Орешкин прокомментировал снижение Банком России ключевой ставки и назвал предел ее снижения. В эфире телеканала РБК в пятницу, 25 октября, он назвал такое действие регулятора осознанием реальности.
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Орешкин считает, что России нельзя снижать ключевую ставку ниже 3%

ТАССвчера в 15:09

Орешкин назвал абсолютно правильным снижение ключевой ставки ЦБ

Интерфаксвчера в 16:19

Орешкин назвал минимально возможную ключевую ставку ЦБ

Lenta.ruвчера в 16:59

Орешкин вновь высказался насчёт снижения ключевой ставки

News.ruвчера в 16:15

Орешкин назвал предел снижения ключевой ставки ЦБ

Известиявчера в 23:13

Орешкин назвал предел снижения ключевой ставки ЦБ

РБКвчера в 15:09

Орешкин прокомментировал снижение Центробанком ключевой ставки

РИА Новостивчера в 10:23
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Солдат застрелил восемь сослуживцев в Забайкалье

Деловой квартал (Екатеринбург) вчера в 08:44
Футбол

Ибрагимович показал неприличный жест болельщикам после матча MLS

Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович после матча плей-офф Высшей футбольной лиги (MLS) с «Лос-Анджелесом» показал неприличный жест болельщикам.
RT на русском вчера в 05:52
Происшествия

Два дальневосточника ответят за развратные действия в самолете

43-летняя жительница Владивостока и 41-летний житель Находки привлечены к административной ответственности за развратные действия на борту самолета, выполнявшего рейс Москва - Владивосток.
Российская газета вчера в 23:21
Происшествия

Число пострадавших при взрыве газа в кафе в Улан-Удэ выросло до 12

ТАСС вчера в 23:06
Гаджеты

В России появился планшет Lenovo дешевле 6000 рублей

В России поступил в продажу новый бюджетный планшет Lenovo Tab M7, версия которого с Wi-Fi модулем стоит меньше 6000 рублей.
Профиль 24 октября в 08:56
Политика

Минюст США расследует обстоятельства возбуждения дела Марии Бутиной

Министерство юстиции США начало проверку обстоятельств, при которых было возбуждено уголовное дело в отношении гражданки России Марии Бутиной.
REGNUM вчера в 22:04
Культура

В Сети раскритиковали участника шоу «Голос» за отказ жать руку Сюткину

Участник шоу "Голос" Даниил Королев, уходя со сцены после завершения выступления, пожал руку всем наставникам, кроме Валерия Сюткина.
РИА Новости вчера в 21:21
Происшествия

Число жертв ДТП в Алтайском крае увеличилось до восьми

Количество погибших в результате столкновения двух микроавтобусов в Алтайском крае увеличилось до восьми человек.
RT на русском 01:05
Шоу-бизнес

Ксения Собчак перестала скрывать беременность

Первые слухи о беременности Ксении Собчак появились еще в сентябре месяце, когда она попала в объективы фотокамер в красном платье.
Paparazzi.ru вчера в 03:36
Армия и оружие

Появилось видео переброски в Сирию российских военных полицейских

Газета.Ru вчера в 00:15
Фигурное катание

Медведева упала во время короткой программы на Гран-при Канады

Российская фигуристка Евгения Медведева не смогла чисто откатать короткую программу на этапе Гран-при Skate Canada.
RT на русском 00:39
Общество

Медведев велел обосновать штрафы за незначительное превышение скорости

Премьер-министр Дмитрий Медведев дал поручение МВД и другим ведомствам, согласно которому они обязаны обосновать вопрос введения штрафа за превышение скорости на 10–20 км/ч.
Газета.Ru вчера в 11:59
Происшествия

Под Новым Уренгоем произошёл пожар в общежитии

RT на русском вчера в 22:50
Политика

Министр экономики Японии подал в отставку из-за подкупа избирателей

В Японии подал в отставку министр экономики, торговли и промышленности Иссю Сугавара, который также отвечает за развитие экономических отношений с Россией.
Коммерсантъ 24 октября в 20:38
Музыка

Певица Анна Калашникова раскрыла секрет Ольги Бузовой

Глас Народа 24 октября в 05:19
Политика

Аксенов оценил готовность Киева к переговорам по Крыму

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что готов к переговорам с властями Украины по вопросу признания российского статуса полуострова.
Газета.Ru вчера в 08:24
Происшествия

В Приморье прохожие поймали педофила, напавшего на девочку

В Приморском крае прохожие помешали мужчине изнасиловать девочку, сообщает "Комсомольская правда". Инцидент произошел в городе Артеме.
РИА Новости вчера в 08:23
Футбол

Головин помог «Монако» обыграть «Нант»

В гостях со счетом 1:0 был обыгран "Нант", а Александр Головин стал автором голевой передачи.
Российская газета вчера в 17:20
Хоккей

Дубль Кузнецова помог «Вашингтону» добыть волевую победу над «Ванкувером»

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» одержал победу в овертайме над «Ванкувер Кэнакс».
RT на русском 01:16
Авто

Haval может наладить в РФ выпуск нового кроссовера

Производство полноприводного «рамника» на тульском заводе Haval могут наладить уже в 2020 году.
Автоновости дня вчера в 07:38
Космос

Der Spiegel (Германия): «Хватит ли ста тампонов на неделю в космосе?» (Der Spiegel)

Состоялся первый в истории женский выход в открытый космос. Долгое время НАСА абсолютно пренебрегало астронавтами-женщинами.
ИноСМИ 00:39
Политика

Мисс Украина рассказала о том, кому принадлежит Крым

Девушка рассказала о любимых местах на полуострове Победительница конкурса "Мисс Украина – 2019" Маргарита Паша рассказала о том, кому на самом деле принадлежит Крым, сообщают "Известия".
АМИТЕЛ вчера в 21:31
Здоровье

Россиянам назвали несовместимые сочетания продуктов

Популярные у россиян некоторые сочетания продуктов оказались вредными.
Lenta.ru 24 октября в 18:43
Происшествия

Во Владимире две пьяные школьницы нападали на людей

РИА Новости вчера в 12:50
Авто

Bollinger объявил цены на электрическую копию внедорожника Hummer

Американская компания Bollinger Motors объявила цены на свой новый внедорожник, представляющий собой электрическую копию Hummer.
Picsnews.net вчера в 03:42
Футбол

Экс-тренер «Зенита» сравнил чемпионаты России и Украины

Мирча Луческу, который ранее возглавлял донецкий "Шахтер" и петербургский "Зенит", сравнил чемпионаты Украины и России по футболу, передает "Чемпионат.com".
Газета.Ru 00:31
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Футболист Дмитрий Тарасов подал в суд на бывшую жену

Аргументы недели вчера в 15:25
Политика

Германия проголосовала против отмены антироссийских санкций

В документе сказано, что фракция «левых» обратилась к парламенту с предложением о содействии на уровне ЕС отмене очередного продления антироссийских санкций.
Телеканал 360° 24 октября в 18:50
Космос

Давление на краю Солнечной системы оказалось аномально высоким

Для измерения давления в гелиосфере ученые использовали космический аппарат «Вояджер», который с 1977 года стабильно находится за пределами Солнечной системы.
Naked Science 22 октября в 08:02
Политика

Бразилия отказалась признать результаты выборов в Боливии

Бразилия не признает результаты выборов в Боливии до того, как будет решен вопрос о проверке их результатов Организацией американских государств (ОАГ).
ТАСС вчера в 21:34
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