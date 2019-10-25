Экономика

ИзвестияИзвестияОрешкин назвал предел снижения ключевой ставки ЦБ

Министр экономического развития Максим Орешкин прокомментировал снижение Банком России ключевой ставки и назвал предел ее снижения. В эфире телеканала РБК в пятницу, 25 октября, он назвал такое действие регулятора осознанием реальности.
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Орешкин рассказал о пределе снижения ключевой ставки ЦБ РФ

РЕН ТВ00:27

Орешкин назвал предел снижения ключевой ставки ЦБ

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Орешкин прокомментировал снижение Центробанком ключевой ставки

РИА Новостивчера в 10:23

Орешкин вновь высказался насчёт снижения ключевой ставки

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Орешкин считает, что России нельзя снижать ключевую ставку ниже 3%

ТАССвчера в 15:09

Орешкин назвал предел снижения ключевой ставки ЦБ

РБКвчера в 15:09

Орешкин назвал минимально возможную ключевую ставку ЦБ

Lenta.ruвчера в 16:59
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Роспотребнадзор посоветовал россиянам ежедневную зарядку

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Украинский футболист Яремчук не поменял своего отношения к России

Украинский футболист Роман Яремчук заявил, что никого не хотел обидеть своим высказыванием о России.
Pravda.Ru вчера в 05:32
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Медведева упала во время короткой программы на Гран-при Канады

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России придется в 2020 году прокачивать газ через украинскую газотранспортную систему (ГТС) с учетом контрактных обязательств «Газпрома».
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Армия и оружие

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Российские зенитные ракетные комплексы С-400 и комплексы «Панцирь-С» совместно с силами ПВО Сербии приняли участие в учениях в балканской стране.
RT на русском вчера в 07:16
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Число пострадавших при взрыве газа в кафе в Улан-Удэ выросло до 12

ТАСС вчера в 23:06
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Дефицит бюджета США составил почти $1 трлн

По итогам 2019 года дефицит бюджета США составил $984 млрд, следует из заявления министра финансов Стивена Мнучина.
Коммерсантъ 00:22
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Два гола Кузнецова помогли «Вашингтону» победить «Ванкувер»

Россиянин Евгений Кузнецов открыл счет уже на 3-й минуте. Но уже через 4 минуты хозяева вели после голов Босера и Шаллера.
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Следующий Zомбилэнд могут снять в России

Газета Metro 24 октября в 04:22
Армия и оружие

СМИ сообщили об исчезновении 50 заключенных россиянок в Сирии

Около 50 россиянок с детьми, которых задержали в Сирии из-за связей с террористической организацией "Исламское государство", пропали из лагеря заключенных.
Газета.Ru вчера в 23:28
Футбол

«Лестер» разгромил «Саутгемптон» с огромным счетом

Футбольный клуб «Лестер» нанес разгромное поражение с огромным счетом команде «Саутгемптон» в матче десятого тура английской Премьер-лиги (АПЛ).
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Общество

Самолёт с освобождённой Марией Бутиной летит из США в Москву

Военное обозрение вчера в 22:58
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Трое фигурантов дела о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" освобождены из СИЗО, сообщает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 14:20
Общество

Мисс Украина рассказала о том, кому принадлежит Крым

Девушка рассказала о любимых местах на полуострове Победительница конкурса "Мисс Украина – 2019" Маргарита Паша рассказала о том, кому на самом деле принадлежит Крым, сообщают "Известия".
АМИТЕЛ вчера в 21:31
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Орешкин связал будущее России с интернет-компаниями

Максим Орешкин ответил на вопрос читателей РБК, как он оценивает влияние на отрасль законопроекта о значимых интернет-ресурсах.
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Два дальневосточника ответят за развратные действия в самолете

43-летняя жительница Владивостока и 41-летний житель Находки привлечены к административной ответственности за развратные действия на борту самолета, выполнявшего рейс Москва - Владивосток.
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Ubisoft перенесла релиз новых Rainbow Six и Watch Dogs

Ubisoft отложила релизы Watch Dogs: Legion, Rainbow Six Quarantine и детской ролевой игры Gods & Monsters.
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Первые слухи о беременности Ксении Собчак появились еще в сентябре месяце, когда она попала в объективы фотокамер в красном платье.
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Роскомнадзор представил экспертное исследование творчества Егора Крида, в котором утверждается, что исполнитель является "ярким представителем агрессивной антироссийской субкультуры рэперов, несущей антиценности сатанизма".
Газета.Ru вчера в 13:12
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Полиция Мадрида обнаружила в одной из квартир испанской столицы мумифицированное тело 78-летней женщины, умершей как минимум 15 лет назад.
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Турция почти договорилась с Россией о поставке истребителей Су-35

Переговоры между Россией и Турцией о поставке многоцелевых истребителей Су-35 близятся к концу.
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Еще восемь смартфонов Huawei выпустят с Android 10

Попробовать возможности операционной системы можно будет владельцам восьми смартфонов, которые были выпущены под брендами Huawei или Honor.
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Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что готов к переговорам с властями Украины по вопросу признания российского статуса полуострова.
Газета.Ru вчера в 08:24
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