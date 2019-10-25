Экономика

РБКРБКОрешкин назвал предел снижения ключевой ставки ЦБ

Днем 25 октября Центробанк понизил ключевую ставку сразу на 0,5 п.п. Теперь она составляет 6,5% годовых. Такое решение регулятор принял вопреки прогнозам экспертов, большинство из которых не ожидали такого смягчения.
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Глава Минэкономики назвал предел снижения ключевой ставки ЦБ

Коммерсантъ16:35

Орешкин прокомментировал снижение Центробанком ключевой ставки

РИА Новости10:23

Орешкин назвал минимально возможную ключевую ставку ЦБ

Lenta.ru16:59

Орешкин вновь высказался насчёт снижения ключевой ставки

News.ru16:15

Орешкин считает, что России нельзя снижать ключевую ставку ниже 3%

ТАСС15:09

Орешкин назвал предел снижения ключевой ставки ЦБ

РБК15:09

Орешкин назвал абсолютно правильным снижение ключевой ставки ЦБ

Интерфакс16:19
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Происшествия

В Забайкалье солдат застрелил восьмерых сослуживцев

Коммерсантъ 08:09
Шоу-бизнес

Бывший муж Заворотнюк показал уникальные видео с актрисой

В эфире передачи «Пусть говорят» первый муж актрисы показал уникальные видео с ней.
ФАН 03:40
Политика

Минюст США начал расследование обстоятельств возбуждения дела Бутиной

Министерство юстиции США начало проверку того, при каких обстоятельствах было возбуждено дело гражданки России Марии Бутиной и не имело ли тогда место нарушение законодательства.
ТАСС 21:54
Происшествия

Семь человек пострадали при взрыве газа в кафе в Улан-Удэ

REGNUM 22:31
Финансы

Центробанк РФ может снова понизить ключевую ставку

В 2019 году Центробанк три раза понижал ключевую ставку.
Красная весна 23 октября в 06:10
Кино

Александр Петров опубликовал спойлер к фильму «Текст»

Премьера фильма вышел в российский прокат 24 октября Актер Александр Петров на своей странице в Инстаграм выложил скриншот из переписки, на котором прикреплен снимок со съемочной площадки фильма "Текст".
SM News 06:05
Общество

Медведев велел обосновать штрафы за незначительное превышение скорости

Премьер-министр Дмитрий Медведев дал поручение МВД и другим ведомствам, согласно которому они обязаны обосновать вопрос введения штрафа за превышение скорости на 10–20 км/ч.
Газета.Ru 11:59
Политика

Трамп восстановил беспошлинную торговлю с Украиной

Президент США Дональд Трамп восстановил беспошлинную торговлю с Украиной по ряду наименований.
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Политика

Кучма назвал «формулу Штайнмайера» предательством Украины

На встрече, которая прошла в Минске 1 октября, контактная группа по Донбассу согласовала "формулу Штайнмайера" — документ, в котором раскрывается механизм предоставления украинской стороной Донбассу прописанного в минских договоренностях особого статуса.
Газета.Ru 16:26
Происшествия

Во Владимире две пьяные школьницы нападали на людей

РИА Новости 12:50
Футбол

Тренер «Ференцвароша» Ребров назвал ЦСКА очень сильным соперником

Главный тренер «Ференцвароша» Сергей Ребров после победы в гостевом матче Лиги Европы над ЦСКА (1:0) назвал московскую команду очень сильным соперником.
Спорт-Экспресс вчера в 16:19
Общество

«Мисс Украина» ответила, чей Крым

Победительница отборочного конкурса "Мисс Украина" живет в Харькове, а ее сестра – в Крыму, в Феодосии.
Вести.Ru 11:40
Кино

Следующий Zомбилэнд могут снять в России

Газета Metro вчера в 04:22
Происшествия

Михаил Абызов заявил, что его сын уехал в США

Средний сын Михаила Абызова покинул Россию и уехал в США из-за опасности, что его отберут органы опеки, заявил сам находящийся под стражей экс-министр Открытого правительства.
Московский Комсомолец вчера в 12:32
Политика

Украинский политолог поплатился за хамство

Ведущий программы "60 минут" Евгений Попов выгнал из студии украинского политолога Вадима Трюхана.
Вести.Ru 15:33
Экономика

Глазьев заявил, что из России вывели около $1 трлн за последние 30 лет

Министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Сергей Глазьев рассказал, что отток капитала из России за последние 30 лет составил около 1 трлн долларов.
Мой Брянск вчера в 06:31
Экономика

АСВ заберет у осужденного банкира деньги от продажи жилья в Лондоне

Суд по банкротствам южного округа Нью-Йорка постановил передать российскому конкурсному управляющему деньги от продажи лондонской квартиры экс-президента Внешпромбанка Ларисы Маркус, в отношении которой ведется процедура банкротства.
Ведомости 04:39
Армия и оружие

Президент ЦАР объявил о создании российской военной базы

Президент Центральноафриканской Республики (ЦАР) Фостен-Арканж Туадера заявил, что рассматривает возможность создания российской военной базы.
Газета.Ru 08:18
Происшествия

Пьяная парочка устроила разврат в самолете «Москва-Владивосток»

В самолете «Москва-Владивосток» пьяная парочка из Приморья устроила разврат - в итоге в аэропорте прибытия их встретили транспортные полицейские Владивостока и проводили в дежурную часть линейного отдела.
Владивосток-Новости 07:22
Хоккей

Шесть игроков СКА вызваны в сборную России по хоккею на Кубок Карьяла

В состав национальной команды вошли шесть игроков петербургского СКА. Главным тренером СКА и сборной России является Алексей Кудашов.
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Авто

Когда менять приводной ремень на автомобиле?

Ремень привода на машине представляет собой часть ременной передачи, необходимый для возможности передачи вращения от мотора.
Car.ru 05:27
Общество

«Россия 1» объяснила снятие с эфира шоу Малахова о ЧП под Красноярском

На телеканале «Россия 1» прокомментировали информацию о снятии с эфира выпуска шоу Андрея Малахова «Прямой эфир» о ЧП под Красноярском, где погибли 17 человек.
News.ru вчера в 09:41
Происшествия

Экспертиза ДНК: анализы гонщика Васильева ему не принадлежат

АиФ Урал 07:59
Хоккей

Канадский хоккеист раскритиковал жизнь в России

Утро.ru вчера в 14:30
Армия и оружие

Российские военные провели патрулирование на границе Сирии и Турции

Взгляд.ру 12:11
Культура

Названы самые громкие скандалы на «Поле чудес»

Первый выпуск "Поле чудес" вышел 29 лет назад, 25 октября 1990 года. В пятницу, 25 октября, названы самые громкие скандалы на "Поле чудес".
Piter.tv 10:06
Футбол

Россия уступила шестое место в таблице коэффициентов УЕФА Португалии

Россия уступает 0,966 балла идущей шестой Португалии в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) после матчей третьего тура на групповых этапах Лиги чемпионов и Лиги Европы.
РИА Новости вчера в 18:13
Происшествия

Под Новым Уренгоем произошёл пожар в общежитии

«В Пуровском районе на территории строящегося объекта недалеко от Нового Уренгоя происходит открытое горение здания общежития», — цитирует РИА Новости пресс-службу МЧС России.
RT на русском 22:50
Происшествия

В Британии задержали подозреваемых по делу об убийстве 39 человек

Британская полиция задержала двух подозреваемых по делу об убийстве 39 человек, чьи тела были найдены в грузовике.
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Финансы

Риск российского дефолта упал до минимума за 12 лет

Кредитный риск России упал до минимума докризисного 2007 года и составил 74 пункта, что свидетельствует об уменьшении риска российского дефолта.
Москва 24 06:43
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