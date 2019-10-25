Экономика

РБКРБКОрешкин назвал предел снижения ключевой ставки ЦБ

Днем 25 октября Центробанк понизил ключевую ставку сразу на 0,5 п.п. Теперь она составляет 6,5% годовых. Такое решение регулятор принял вопреки прогнозам экспертов, большинство из которых не ожидали такого смягчения.
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Орешкин вновь высказался насчёт снижения ключевой ставки

News.ru16:15

Орешкин назвал абсолютно правильным снижение ключевой ставки ЦБ

Интерфакс16:19

Орешкин назвал минимально возможную ключевую ставку ЦБ

Lenta.ru16:59

Глава Минэкономики назвал предел снижения ключевой ставки ЦБ

Коммерсантъ16:35

Орешкин считает, что России нельзя снижать ключевую ставку ниже 3%

ТАСС15:09

Орешкин назвал предел снижения ключевой ставки ЦБ

РБК15:09

Орешкин прокомментировал снижение Центробанком ключевой ставки

РИА Новости10:23
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В преддверии возвращения на экраны персонажа «Отряда самоубийц» Харли Квинн режиссер картины Дэвид Эйгер продемонстрировал, как могла выглядеть главная оторва Готэма.
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Компания Google создала первый в мире квантовый суперкомпьютер. Об этом сообщает РИА "Новости".
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