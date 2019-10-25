Экономика
РБКОрешкин назвал предел снижения ключевой ставки ЦБ
Днем 25 октября Центробанк понизил ключевую ставку сразу на 0,5 п.п. Теперь она составляет 6,5% годовых. Такое решение регулятор принял вопреки прогнозам экспертов, большинство из которых не ожидали такого смягчения.
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Экономика
Дефицит бюджета США достиг почти $1 трлн
Дефицит бюджета США по итогам 2019 финансового года достиг $984 млрд.
РБК 18:53
Экономика
Джефф Безос за сутки потерял около $7 млрд
Самый богатый человек мира, генеральный директор Amazon Джефф Безос за последние сутки потерял около $7 млрд, сообщает CNBC.
Ведомости вчера в 19:05
Здоровье
Главный кардиолог Минздрава предостерег россиян от заблуждений
Главный кардиолог Минздрава Сергей Бойцов посоветовал россиянам уделять больше внимания кровеносным сосудам.
Петрозаводск говорит вчера в 10:48
Здоровье
Медики рассказали порядок действий при гипертоническом кризе
Гипертонический криз является крайне тяжелым состоянием. Медики рассказали, какой порядок действий при проявлении первых симптомов.
OAnews 12:08
Политика
Кучма назвал «формулу Штайнмайера» предательством Украины
На встрече, которая прошла в Минске 1 октября, контактная группа по Донбассу согласовала "формулу Штайнмайера" — документ, в котором раскрывается механизм предоставления украинской стороной Донбассу прописанного в минских договоренностях особого статуса.
Газета.Ru 16:26
Политика
Моралеса признали победителем на выборах президента Боливии
Действующий президент Боливии Эво Моралес побеждает на президентских выборах в первом туре, который состоялся 20 октября, свидетельствуют финальные данные Высшего избирательного суда страны.
РИА Новости вчера в 21:05
Армия и оружие
Шойгу заявил о попытках Запада рассорить Россию и Белоруссию
Запад ведет масштабную информационную кампанию по дискредитации роли Союзного государства в обеспечении региональной безопасности и расколу отношений России и Белоруссии, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
РИА Новости 05:50
Технологии
Facebook в тестовом режиме запустил вкладку с новостями
Социальная сеть Facebook объявила о запуске в тестовом режиме нового раздела Facebook News, в котором пользователь сможет ознакомиться с персональной подборкой новостных сюжетов, говорится в сообщении, опубликованном на сайте американской компании.
РБК 09:14
Политика
Марию Бутину освободили из американской тюрьмы
Осужденную в США россиянку Марию Бутину освободили из американской тюрьмы, сообщает CNN со ссылкой на Федеральное бюро тюрем.
Ведомости 10:24
Происшествия
Работник цирка, где медведь напал на дрессировщика, обвинил зрителей
Администратор цирка "Аншлаг" Людмила Мисник, где произошел инцидент с нападением медведя на дрессировщика, обвинила зрителей в том, что они спровоцировали хищника, сообщает РИА Новости.
Российская газета вчера в 06:27
Шоу-бизнес
Бывший муж Заворотнюк показал уникальные видео с актрисой
В эфире передачи «Пусть говорят» первый муж актрисы показал уникальные видео с ней.
ФАН 03:40
Кино
Мединский: Медведев ознакомится с проектом постановления о рибейтах 26 октября
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 26 октября ознакомится с проектом постановления о введении в России системы рибейтов.
ТАСС 14:50
Политика
США ужесточат авиасообщение с Кубой
Ранее в октябре сообщалось, что министерство торговли США ужесточит правила экспорта и реэкспорта некоторых видов продукции на Кубу, среди которых лизинг авиационной техники и поставки телекоммуникационного оборудования.
Известия 18:43
Музыка
Селена Гомес посвятила новую песню Джастину Биберу
«Если Селена хочет петь о Джастине, пусть поет, не мешайте ей выплескивать свои чувства», – пишут поклонники Селены Гомес, обсуждая ее новое видео на композицию Lose You To Love Me.
Sunmag.me 23 октября в 11:08
Авто
Когда менять приводной ремень на автомобиле?
Ремень привода на машине представляет собой часть ременной передачи, необходимый для возможности передачи вращения от мотора.
Car.ru 05:27
Общество
Медведев велел обосновать штрафы за незначительное превышение скорости
Премьер-министр Дмитрий Медведев дал поручение МВД и другим ведомствам, согласно которому они обязаны обосновать вопрос введения штрафа за превышение скорости на 10–20 км/ч.
Газета.Ru 11:59
Шоу-бизнес
Сестра Меган Маркл считает ее лицемеркой
Старшая сестра Маркл Саманта жестко раскритиковала родственницу. Она выступила на американском телевидении и уличила Меган в лицемерии.
Bimru.ru 11:20
Политика
«Мисс Украина» ответила, чей Крым
Победительница отборочного конкурса "Мисс мира" живет в Харькове, а ее сестра – в Крыму, в Феодосии.
Вести.Ru 11:40
Политика
Украинский политолог поплатился за хамство
Ведущий программы "60 минут" Евгений Попов выгнал из студии украинского политолога Вадима Трюхана.
Вести.Ru 15:33
Футбол
Нидерланды и Бельгия могут создать объединенный чемпионат
Руководители пяти лучших клубов из Бельгии («Гент», «Брюгге», «Генк», «Андерлехт» и «Стандард») встретились с коллегами из шестерки лучших клубов Нидерландов («Аякс», «АЗ Алкмар», «Утрехт», «Фейеноорд», ПСВ и «Витесс»).
Sportbox.RU 16:16
Фигурное катание
Медведева упала в короткой программе на «Гран-при» Канады
Российская фигуристка Евгения Медведева упала во время короткой программы на этапе «Гран-при» в Канаде.
Спорт-Экспресс 16:56
Армия и оружие
Россия перебросит в Сирию дополнительные военные силы
Россия перебросит в Сирию дополнительные силы военной полиции и 33 единицы военной техники. Об этом сообщил источник в Минобороны РФ.
News.ru вчера в 05:20
Автоспорт
Racing Point заподозрила Renault после видео из кокпита R.S.19
Autosport.com.ru вчера в 16:12
Футбол
«Лестер» разгромил «Саутгемптон», забив девять безответных голов
В матче десятого тура Английской премьер-лиги (АПЛ) «Лестер» одержал разгромную победу над «Саутгемптоном».
RT на русском 16:52
Кино
«Джокер» стал самым кассовым фильмом с рейтингом «18+»
«Джокер» официально стал самым кассовым фильмом с рейтингом «18+» (R) — сегодня сборы ленты Тодда Филлипса превысили 788 млн долларов.
Игромания.ру 15:19
Общество
Категория вагонов «плацкарт» может исчезнуть из поездов в России
Новые поезда встанут на рельсы уже в ноябре.
Российская газета 13:30
Шоу-бизнес
Опубликованы фото Анастасии Заворотнюк с тяжело больными детьми
Как сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa, близкие Анастасии Заворотнюк в Instagram выложили 3 новые фотографии, на них актриса запечатлена в компании детей, заболевших тяжелым недугом.
HotMurom.ru 08:28