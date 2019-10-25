Экономика

РБКРБКОрешкин назвал предел снижения ключевой ставки ЦБ

Днем 25 октября Центробанк понизил ключевую ставку сразу на 0,5 п.п. Теперь она составляет 6,5% годовых. Такое решение регулятор принял вопреки прогнозам экспертов, большинство из которых не ожидали такого смягчения.
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Глава Минэкономики назвал предел снижения ключевой ставки ЦБ

Коммерсантъ16:35

Орешкин прокомментировал снижение Центробанком ключевой ставки

РИА Новости10:23

Орешкин назвал минимально возможную ключевую ставку ЦБ

Lenta.ru16:59

Орешкин вновь высказался насчёт снижения ключевой ставки

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Орешкин считает, что России нельзя снижать ключевую ставку ниже 3%

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Орешкин назвал предел снижения ключевой ставки ЦБ

РБК15:09

Орешкин назвал абсолютно правильным снижение ключевой ставки ЦБ

Интерфакс16:19
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Игра в Нанте завершилась победой "Монако" со счетом 1:0. Единственный гол забил на 22-й минуте Виссам Бен Йеддер, голевую передачу которому сделал полузащитник сборной России Александр Головин.
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ЦБ РФ рассмотрит вопрос о ключевой ставке

По мнению экономиста Райффайзенбанка Станислава Мурашова, ЦБ в октябре примет решение о понижении ключевой ставки на 25 б.п. В то же время шанс на более агрессивное снижение ставки (сразу на 50 б.п.) с учетом последних заявлений представителей Банка России присутствует.
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