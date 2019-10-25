Экономика
РБКОрешкин назвал предел снижения ключевой ставки ЦБ
Днем 25 октября Центробанк понизил ключевую ставку сразу на 0,5 п.п. Теперь она составляет 6,5% годовых. Такое решение регулятор принял вопреки прогнозам экспертов, большинство из которых не ожидали такого смягчения.
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Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 20:55, Вашингтон
Общество
Суд удовлетворил иски Дерипаски к трем западным СМИ
Арбитражный суд Краснодарского края признал недостоверными публикации британских изданий The Telegraph и The Times, а также американского еженедельника The Nation о российском бизнесмене Олеге Дерипаске, таким образом удовлетворив его иск о защите деловой репутации.
REGNUM 10:37
Политика
Трампа расстроило отсутствие кнопки в новом iPhone
Трамп никогда не показывал свой смартфон на публике, и пока нет информации, какой именно моделью пользуется, и почему он решил пожаловаться на отсутствие кнопки спустя два года после того, как она исчезла из дизайна.
РБК 19:43
Общество
Госдума сократила рабочий день для сельских женщин
Государственная Дума сократила рабочий день для женщин, трудящихся в сельской местности.
Татар-информ 01:54
Происшествия
Адвокат сообщил об аресте двоюродного брата Арашукова
Ленинский районный суд Ставрополя 23 октября арестовал двоюродного брата бывшего сенатора Рауфа Арашукова —– Беслана Арашукова – по делу об участии в организованной преступной группировке и растрате.
Ведомости 23 октября в 19:16
Фигурное катание
Медведева упала в короткой программе на «Гран-при» Канады
Российская фигуристка Евгения Медведева упала во время короткой программы на этапе «Гран-при» в Канаде.
Спорт-Экспресс 16:56
Армия и оружие
Турция почти договорилась с Россией о поставке истребителей Су-35
Переговоры между Россией и Турцией о поставке многоцелевых истребителей Су-35 близятся к концу.
Вести.Ru 11:25
Космос
Марсианские оползни не доказывают наличие льда
Ученые не исключают присутствие льда, но уверены, что его наличие было необязательным при формировании оползней.
ГЛАС.RU вчера в 09:08
Экономика
Кремль объяснил списание $20 млрд долгов странам Африки
Владимир Путин ранее, выступая на саммите Россия—Африка, сказал, что РФ списала странам Африки уже более $20 млрд долгов.
Коммерсантъ вчера в 19:40
Кино
Джеймс Кэмерон объяснил, почему Терминатор стареет в «Темных судьбах»
Афиша Daily 23 октября в 16:29
Автоспорт
Гран-при Мексики. Квят стал шестым во второй практике
На 18 этапе Формулы-1 Гран-при Мексики состоялась вторая свободная практика.
Вести.Ru 17:23
Космос
Давление на краю Солнечной системы оказалось аномально высоким
Для измерения давления в гелиосфере ученые использовали космический аппарат «Вояджер», который с 1977 года стабильно находится за пределами Солнечной системы.
Naked Science 22 октября в 08:02
Политика
Трамп восстановил беспошлинную торговлю с Украиной
Президент США Дональд Трамп восстановил беспошлинную торговлю с Украиной по ряду наименований.
RT на русском 20:20
Общество
Газопровод Baltic Pipe получил одобрение Дании
Разрешение действует на двух участках газопровода Baltic Pipe, расположенных в территориальных водах Дании.
Газета.Ru 11:23
Политика
США приостановили полеты в города Кубы, кроме Гаваны
США приостановили полеты во все аэропорты Кубы, за исключением аэропорта Гаваны.
Коммерсантъ 19:02
Армия и оружие
Президент ЦАР ответил на вопрос о российской военной базе
Центральноафриканская Республика продолжает рассматривать вопрос о создании в стране российской военной базы.
РБК 04:28
Общество
Бутина села в самолет, который увезет ее из США в Россию
Россиянка Мария Бутина села в Майами в самолёт "Аэрофлота", который доставит её в Москву, передаёт корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 17:56
Музыка
Селена Гомес посвятила новую песню Джастину Биберу
«Если Селена хочет петь о Джастине, пусть поет, не мешайте ей выплескивать свои чувства», – пишут поклонники Селены Гомес, обсуждая ее новое видео на композицию Lose You To Love Me.
Sunmag.me 23 октября в 11:08
Шоу-бизнес
Бородина опровергла наличие тайной сестры
Девушка обвинила ведущую в равнодушии На днях по Сети стало распространяться видео, где молодая блогер Елизавета Фролова объявила себя сестрой звезды "Дома − 2" Ксении Бородиной.
WomanHit.ru вчера в 12:25
Общество
ЕАЭС и Сербия договорились о создании зоны свободной торговли
Сербия заключила с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) договор о создании зоны свободной торговли, сообщили СМИ.
Экономика сегодня 12:53
Гаджеты
Xiaomi Mi 10 позирует в полный рост
iXBT.com 05:58
Политика
Небензя упрекнул Запад за нежелание помочь в восстановлении Сирии
Постпред России при ООН Василий Небензя поинтересовался у западных коллег в Совбезе, что их страны делают для восстановления Сирии, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости вчера в 18:26
Наука
ИИ позволил парализованным людям писать от руки силой мысли
Команда исследователей из США, о работе которой рассказывает ZME Science, значительно ускорила этот процесс: пациентам предложили не печатать на виртуальной клавиатуре, а писать от руки – силой мысли.
Хайтек+ 10:58
Общество
Рэпер Pusha T выпустит кроссовки в честь выхода новой Modern Warfare
REGNUM 23 октября в 07:51
Футбол
Головин помог «Монако» обыграть «Нант»
В гостях со счетом 1:0 был обыгран "Нант", а Александр Головин стал автором голевой передачи.
Российская газета 17:20
Общество
Демпинговый маневр ИФК может аукнуться «Антонову»
Отказ украинского авиапроизводителя обслуживать российскую технику грозит ГП «Антонов» появлением нового конкурента.
NewInform 07:15
Футбол
Турецкий тренер бил игроков молодежной команды в раздевалке
В сети появилось видео, на котором главный тренер молодежной команды «Кайсери Мейсуспор» Халит Курт раздает пощечины игрокам в раздевалке и громко кричит на них.
Спорт-Экспресс 08:59
Политика
Медведев обвинил США в неконкурентной борьбе с ЕАЭС
Премьер России Дмитрий Медведев обвинил США в инициации крупнейших торговых войн и дестабилизации системы международной торговли.
Газета.Ru 17:17
Общество
Гороскоп «КП»: Как водят знаки зодиака
Лев Львы идеалисты, поэтому водят аккуратно, а со своего железного коня буквально сдувают пылинки и способны упасть в обморок при виде еле заметной царапины.
КП - Калининград 11:43
Транспорт
Каховская линия метро будет закрыта с 26 октября
Вечерняя Москва 15:42