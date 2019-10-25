Экономика

РБКРБКОрешкин назвал предел снижения ключевой ставки ЦБ

Днем 25 октября Центробанк понизил ключевую ставку сразу на 0,5 п.п. Теперь она составляет 6,5% годовых. Такое решение регулятор принял вопреки прогнозам экспертов, большинство из которых не ожидали такого смягчения.
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Глава Минэкономики назвал предел снижения ключевой ставки ЦБ

Коммерсантъ16:35

Орешкин назвал абсолютно правильным снижение ключевой ставки ЦБ

Интерфакс16:19

Орешкин прокомментировал снижение Центробанком ключевой ставки

РИА Новости10:23

Орешкин вновь высказался насчёт снижения ключевой ставки

News.ru16:15

Орешкин считает, что России нельзя снижать ключевую ставку ниже 3%

ТАСС15:09

Орешкин назвал предел снижения ключевой ставки ЦБ

РБК15:09

Орешкин назвал минимально возможную ключевую ставку ЦБ

Lenta.ru16:59
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Общество

Суд удовлетворил иски Дерипаски к трем западным СМИ

Арбитражный суд Краснодарского края признал недостоверными публикации британских изданий The Telegraph и The Times, а также американского еженедельника The Nation о российском бизнесмене Олеге Дерипаске, таким образом удовлетворив его иск о защите деловой репутации.
REGNUM 10:37
Происшествия

Солдат застрелил восьмерых сослуживцев в Забайкальском крае

ФАН 08:30
Политика

Трампа расстроило отсутствие кнопки в новом iPhone

Трамп никогда не показывал свой смартфон на публике, и пока нет информации, какой именно моделью пользуется, и почему он решил пожаловаться на отсутствие кнопки спустя два года после того, как она исчезла из дизайна.
РБК 19:43
Общество

Госдума сократила рабочий день для сельских женщин

Государственная Дума сократила рабочий день для женщин, трудящихся в сельской местности.
Татар-информ 01:54
Происшествия

Адвокат сообщил об аресте двоюродного брата Арашукова

Ленинский районный суд Ставрополя 23 октября арестовал двоюродного брата бывшего сенатора Рауфа Арашукова —– Беслана Арашукова – по делу об участии в организованной преступной группировке и растрате.
Ведомости 23 октября в 19:16
Фигурное катание

Медведева упала в короткой программе на «Гран-при» Канады

Российская фигуристка Евгения Медведева упала во время короткой программы на этапе «Гран-при» в Канаде.
Спорт-Экспресс 16:56
Армия и оружие

Турция почти договорилась с Россией о поставке истребителей Су-35

Переговоры между Россией и Турцией о поставке многоцелевых истребителей Су-35 близятся к концу.
Вести.Ru 11:25
Космос

Марсианские оползни не доказывают наличие льда

Ученые не исключают присутствие льда, но уверены, что его наличие было необязательным при формировании оползней.
ГЛАС.RU вчера в 09:08
Экономика

Кремль объяснил списание $20 млрд долгов странам Африки

Владимир Путин ранее, выступая на саммите Россия—Африка, сказал, что РФ списала странам Африки уже более $20 млрд долгов.
Коммерсантъ вчера в 19:40
Кино

Джеймс Кэмерон объяснил, почему Терминатор стареет в «Темных судьбах»

Афиша Daily 23 октября в 16:29
Автоспорт

Гран-при Мексики. Квят стал шестым во второй практике

На 18 этапе Формулы-1 Гран-при Мексики состоялась вторая свободная практика.
Вести.Ru 17:23
Космос

Давление на краю Солнечной системы оказалось аномально высоким

Для измерения давления в гелиосфере ученые использовали космический аппарат «Вояджер», который с 1977 года стабильно находится за пределами Солнечной системы.
Naked Science 22 октября в 08:02
Политика

Трамп восстановил беспошлинную торговлю с Украиной

Президент США Дональд Трамп восстановил беспошлинную торговлю с Украиной по ряду наименований.
RT на русском 20:20
Общество

Газопровод Baltic Pipe получил одобрение Дании

Разрешение действует на двух участках газопровода Baltic Pipe, расположенных в территориальных водах Дании.
Газета.Ru 11:23
Политика

США приостановили полеты в города Кубы, кроме Гаваны

США приостановили полеты во все аэропорты Кубы, за исключением аэропорта Гаваны.
Коммерсантъ 19:02
Армия и оружие

Президент ЦАР ответил на вопрос о российской военной базе

Центральноафриканская Республика продолжает рассматривать вопрос о создании в стране российской военной базы.
РБК 04:28
Общество

Бутина села в самолет, который увезет ее из США в Россию

Россиянка Мария Бутина села в Майами в самолёт "Аэрофлота", который доставит её в Москву, передаёт корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 17:56
Музыка

Селена Гомес посвятила новую песню Джастину Биберу

«Если Селена хочет петь о Джастине, пусть поет, не мешайте ей выплескивать свои чувства», – пишут поклонники Селены Гомес, обсуждая ее новое видео на композицию Lose You To Love Me.
Sunmag.me 23 октября в 11:08
Шоу-бизнес

Бородина опровергла наличие тайной сестры

Девушка обвинила ведущую в равнодушии На днях по Сети стало распространяться видео, где молодая блогер Елизавета Фролова объявила себя сестрой звезды "Дома − 2" Ксении Бородиной.
WomanHit.ru вчера в 12:25
Общество

ЕАЭС и Сербия договорились о создании зоны свободной торговли

Сербия заключила с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) договор о создании зоны свободной торговли, сообщили СМИ.
Экономика сегодня 12:53
Гаджеты

Xiaomi Mi 10 позирует в полный рост

iXBT.com 05:58
Политика

Небензя упрекнул Запад за нежелание помочь в восстановлении Сирии

Постпред России при ООН Василий Небензя поинтересовался у западных коллег в Совбезе, что их страны делают для восстановления Сирии, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости вчера в 18:26
Наука

ИИ позволил парализованным людям писать от руки силой мысли

Команда исследователей из США, о работе которой рассказывает ZME Science, значительно ускорила этот процесс: пациентам предложили не печатать на виртуальной клавиатуре, а писать от руки – силой мысли.
Хайтек+ 10:58
Общество

Рэпер Pusha T выпустит кроссовки в честь выхода новой Modern Warfare

REGNUM 23 октября в 07:51
Футбол

Головин помог «Монако» обыграть «Нант»

В гостях со счетом 1:0 был обыгран "Нант", а Александр Головин стал автором голевой передачи.
Российская газета 17:20
Общество

Демпинговый маневр ИФК может аукнуться «Антонову»

Отказ украинского авиапроизводителя обслуживать российскую технику грозит ГП «Антонов» появлением нового конкурента.
NewInform 07:15
Футбол

Турецкий тренер бил игроков молодежной команды в раздевалке

В сети появилось видео, на котором главный тренер молодежной команды «Кайсери Мейсуспор» Халит Курт раздает пощечины игрокам в раздевалке и громко кричит на них.
Спорт-Экспресс 08:59
Политика

Медведев обвинил США в неконкурентной борьбе с ЕАЭС

Премьер России Дмитрий Медведев обвинил США в инициации крупнейших торговых войн и дестабилизации системы международной торговли.
Газета.Ru 17:17
Общество

Гороскоп «КП»: Как водят знаки зодиака

Лев Львы идеалисты, поэтому водят аккуратно, а со своего железного коня буквально сдувают пылинки и способны упасть в обморок при виде еле заметной царапины.
КП - Калининград 11:43
Транспорт

Каховская линия метро будет закрыта с 26 октября

Вечерняя Москва 15:42
Как работают Яндекс.Новости?
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