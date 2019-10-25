Экономика

РБКРБКОрешкин назвал предел снижения ключевой ставки ЦБ

Днем 25 октября Центробанк понизил ключевую ставку сразу на 0,5 п.п. Теперь она составляет 6,5% годовых. Такое решение регулятор принял вопреки прогнозам экспертов, большинство из которых не ожидали такого смягчения.
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Глава Минэкономики назвал предел снижения ключевой ставки ЦБ

Коммерсантъ16:35

Орешкин назвал предел снижения ключевой ставки ЦБ

РБК15:09

Орешкин назвал минимально возможную ключевую ставку ЦБ

Lenta.ru16:59

Орешкин вновь высказался насчёт снижения ключевой ставки

News.ru16:15

Орешкин считает, что России нельзя снижать ключевую ставку ниже 3%

ТАСС15:09

Орешкин назвал абсолютно правильным снижение ключевой ставки ЦБ

Интерфакс16:19

Орешкин прокомментировал снижение Центробанком ключевой ставки

РИА Новости10:23
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В самолете «Москва-Владивосток» пьяная парочка из Приморья устроила разврат - в итоге в аэропорте прибытия их встретили транспортные полицейские Владивостока и проводили в дежурную часть линейного отдела.
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В Улан-Удэ пять человек пострадали при взрыве газа и пожаре в кафе

Пять человек пострадали в субботу в результате пожара и взрыва бытового газа в кафе в Улан-Удэ, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Бурятия.
ТАСС 22:15
Финансы

Центробанк РФ может снова понизить ключевую ставку

В 2019 году Центробанк три раза понижал ключевую ставку.
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Управление ветеринарии Омской области ввело карантин на территории фермы в связи с обнаружением опасного для человека заболевания.
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Как пишет «Астера», создавался новый аппарат на базе процессора «Эльбрус-1С+», а его показ состоялся на выставке «Интерполитех — 2019».
Газета DAILY 07:40
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Американку отхлестали в России и взяли за это $85. Ей понравилось

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«Мисс Украина» ответила, чей Крым

Победительница отборочного конкурса "Мисс мира" живет в Харькове, а ее сестра – в Крыму, в Феодосии.
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На смену SMS придут RCS-сообщения

В США четыре крупнейших оператора мобильной связи договорились о введении нового стандарта, который должен прийти на смену SMS-сообщениям.
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Украинский футболист Яремчук не поменял своего отношения к России

Украинский футболист Роман Яремчук заявил, что никого не хотел обидеть своим высказыванием о России.
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Малоимущим должникам в РФ предлагают сохранить прожиточный минимум

Законопроект, который позволит сохранить доходы заемщика на уровне прожиточного минимума без учета объема задолженности перед банком, предлагают разработать в РФ.
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Около миллиона человек вышли на митинг в Сантьяго

«В столице собралась мирная манифестация численностью около 1 миллиона человек», — написала Рубилар в своём Twitter.
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В Москве завели дело на бросившего страйкбольные гранаты в полицейских

В Москве возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, бросившего в полицейских похожие на страйкбольные гранаты предметы.
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Нефтяные рокировки: Сирия потребовала от США вернуть скважины

Сирия в жесткой форме потребовала от США покинуть нефтяные поля в провинции Дейр-эз-Зор.
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В Британии задержали подозреваемых по делу об убийстве 39 человек

Британская полиция задержала двух подозреваемых по делу об убийстве 39 человек, чьи тела были найдены в грузовике.
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В период 2018-2019 г. г. средняя цена на транспортные средства до 3 лет на территории Российской Федерации увеличилась на 9 процентов - до 878 тыс. руб. Рыночная структура практически не изменилась.
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Еще восемь смартфонов Huawei выпустят с Android 10

Попробовать возможности операционной системы можно будет владельцам восьми смартфонов, которые были выпущены под брендами Huawei или Honor.
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Программу Малахова о трагедии на прииске сняли с эфира

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Первый российский боевой ледокол спустили на воду

Первый российский патрульный корабль ледового класса "Иван Папанин" спустили на воду в Санкт-Петербурге.
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Посольство России в США заявило, что всё больше американских политиков понимают абсурдность обвинений против Марии Бутиной.
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США частично приостановили полеты на Кубу

Американские авиакомпании США приостановили рейсы в кубинские аэропорты, исключая Гавану.
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Государственная Дума сократила рабочий день для женщин, трудящихся в сельской местности.
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