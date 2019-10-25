Днем 25 октября Центробанк понизил ключевую ставку сразу на 0,5 п.п. Теперь она составляет 6,5% годовых. Такое решение регулятор принял вопреки прогнозам экспертов, большинство из которых не ожидали такого смягчения.

Общество Медведев велел обосновать штрафы за незначительное превышение скорости Премьер-министр Дмитрий Медведев дал поручение МВД и другим ведомствам, согласно которому они обязаны обосновать вопрос введения штрафа за превышение скорости на 10–20 км/ч.

Происшествия Пьяная парочка устроила разврат в самолете «Москва-Владивосток» В самолете «Москва-Владивосток» пьяная парочка из Приморья устроила разврат - в итоге в аэропорте прибытия их встретили транспортные полицейские Владивостока и проводили в дежурную часть линейного отдела.

Происшествия В Улан-Удэ пять человек пострадали при взрыве газа и пожаре в кафе Пять человек пострадали в субботу в результате пожара и взрыва бытового газа в кафе в Улан-Удэ, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Бурятия.

Финансы Центробанк РФ может снова понизить ключевую ставку В 2019 году Центробанк три раза понижал ключевую ставку.

Здоровье Карантин по лептоспирозу ввели в Омской области Управление ветеринарии Омской области ввело карантин на территории фермы в связи с обнаружением опасного для человека заболевания.

Технологии Представили прототип планшета на базе процессора «Эльбрус-1С+» Как пишет «Астера», создавался новый аппарат на базе процессора «Эльбрус-1С+», а его показ состоялся на выставке «Интерполитех — 2019».

Общество «Мисс Украина» ответила, чей Крым Победительница отборочного конкурса "Мисс мира" живет в Харькове, а ее сестра – в Крыму, в Феодосии.

Технологии На смену SMS придут RCS-сообщения В США четыре крупнейших оператора мобильной связи договорились о введении нового стандарта, который должен прийти на смену SMS-сообщениям.

Футбол Украинский футболист Яремчук не поменял своего отношения к России Украинский футболист Роман Яремчук заявил, что никого не хотел обидеть своим высказыванием о России.

Экономика Малоимущим должникам в РФ предлагают сохранить прожиточный минимум Законопроект, который позволит сохранить доходы заемщика на уровне прожиточного минимума без учета объема задолженности перед банком, предлагают разработать в РФ.

Общество Около миллиона человек вышли на митинг в Сантьяго «В столице собралась мирная манифестация численностью около 1 миллиона человек», — написала Рубилар в своём Twitter.

Шоу-бизнес Решетова показала свой живот после родов Ребенок уже начал помогать маме зарабатывать в соцсетях Новоиспеченная мама Анастасия Решетова поделилась с подписчиками личной страницы "Инстаграма" свежим видео, где продемонстрировала свой живот спустя шесть дней после родов.

Происшествия В Москве завели дело на бросившего страйкбольные гранаты в полицейских В Москве возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, бросившего в полицейских похожие на страйкбольные гранаты предметы.

Армия и оружие Нефтяные рокировки: Сирия потребовала от США вернуть скважины Сирия в жесткой форме потребовала от США покинуть нефтяные поля в провинции Дейр-эз-Зор.

Происшествия В Британии задержали подозреваемых по делу об убийстве 39 человек Британская полиция задержала двух подозреваемых по делу об убийстве 39 человек, чьи тела были найдены в грузовике.

Авто В России выросла средняя стоимость авто до 3 лет В период 2018-2019 г. г. средняя цена на транспортные средства до 3 лет на территории Российской Федерации увеличилась на 9 процентов - до 878 тыс. руб. Рыночная структура практически не изменилась.

Технологии Еще восемь смартфонов Huawei выпустят с Android 10 Попробовать возможности операционной системы можно будет владельцам восьми смартфонов, которые были выпущены под брендами Huawei или Honor.

Политика Медведев призвал прекратить самовыдвижение кандидатов «Единой России» Премьер-министр, лидер «Единой России» (ЕР) Дмитрий Медведев раскритиковал случаи, когда на выборы идут члены партии как самовыдвиженцы, которых ЕР официально поддерживает.

Общество Первый российский боевой ледокол спустили на воду Первый российский патрульный корабль ледового класса "Иван Папанин" спустили на воду в Санкт-Петербурге.

Политика Посольство России прокомментировало ситуацию с Бутиной Посольство России в США заявило, что всё больше американских политиков понимают абсурдность обвинений против Марии Бутиной.

Политика США частично приостановили полеты на Кубу Американские авиакомпании США приостановили рейсы в кубинские аэропорты, исключая Гавану.

Общество Госдума сократила рабочий день для сельских женщин Государственная Дума сократила рабочий день для женщин, трудящихся в сельской местности.

Шоу-бизнес Бородина опровергла наличие тайной сестры Девушка обвинила ведущую в равнодушии На днях по Сети стало распространяться видео, где молодая блогер Елизавета Фролова объявила себя сестрой звезды "Дома − 2" Ксении Бородиной.