Экономика
РБКОрешкин назвал предел снижения ключевой ставки ЦБ
Днем 25 октября Центробанк понизил ключевую ставку сразу на 0,5 п.п. Теперь она составляет 6,5% годовых. Такое решение регулятор принял вопреки прогнозам экспертов, большинство из которых не ожидали такого смягчения.
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Общество
Медведев велел обосновать штрафы за незначительное превышение скорости
Премьер-министр Дмитрий Медведев дал поручение МВД и другим ведомствам, согласно которому они обязаны обосновать вопрос введения штрафа за превышение скорости на 10–20 км/ч.
Газета.Ru 11:59
Происшествия
Пьяная парочка устроила разврат в самолете «Москва-Владивосток»
В самолете «Москва-Владивосток» пьяная парочка из Приморья устроила разврат - в итоге в аэропорте прибытия их встретили транспортные полицейские Владивостока и проводили в дежурную часть линейного отдела.
Владивосток-Новости 07:22
Происшествия
В Улан-Удэ пять человек пострадали при взрыве газа и пожаре в кафе
Пять человек пострадали в субботу в результате пожара и взрыва бытового газа в кафе в Улан-Удэ, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Бурятия.
ТАСС 22:15
Финансы
Центробанк РФ может снова понизить ключевую ставку
В 2019 году Центробанк три раза понижал ключевую ставку.
Красная весна 23 октября в 06:10
Хоккей
Кравцов вернется в КХЛ и подпишет контракт с «Трактором»
Россиянин воспользовался пунктом в контракте, который предусматривает возможность вернуться в Россию.
Sports.ru 12:41
Здоровье
Карантин по лептоспирозу ввели в Омской области
Управление ветеринарии Омской области ввело карантин на территории фермы в связи с обнаружением опасного для человека заболевания.
Известия 05:41
Технологии
Представили прототип планшета на базе процессора «Эльбрус-1С+»
Как пишет «Астера», создавался новый аппарат на базе процессора «Эльбрус-1С+», а его показ состоялся на выставке «Интерполитех — 2019».
Газета DAILY 07:40
Общество
Американку отхлестали в России и взяли за это $85. Ей понравилось
Телеканал 360° 22:00
Происшествия
Во Владимире две пьяные школьницы нападали на людей
РИА Новости 12:50
Общество
«Мисс Украина» ответила, чей Крым
Победительница отборочного конкурса "Мисс мира" живет в Харькове, а ее сестра – в Крыму, в Феодосии.
Вести.Ru 11:40
Технологии
На смену SMS придут RCS-сообщения
В США четыре крупнейших оператора мобильной связи договорились о введении нового стандарта, который должен прийти на смену SMS-сообщениям.
Ruposters.ru 06:43
Футбол
Украинский футболист Яремчук не поменял своего отношения к России
Украинский футболист Роман Яремчук заявил, что никого не хотел обидеть своим высказыванием о России.
Pravda.Ru 05:32
Экономика
Малоимущим должникам в РФ предлагают сохранить прожиточный минимум
Законопроект, который позволит сохранить доходы заемщика на уровне прожиточного минимума без учета объема задолженности перед банком, предлагают разработать в РФ.
ФАН 03:12
Общество
Около миллиона человек вышли на митинг в Сантьяго
«В столице собралась мирная манифестация численностью около 1 миллиона человек», — написала Рубилар в своём Twitter.
RT на русском 19:18
Шоу-бизнес
Решетова показала свой живот после родов
Ребенок уже начал помогать маме зарабатывать в соцсетях Новоиспеченная мама Анастасия Решетова поделилась с подписчиками личной страницы "Инстаграма" свежим видео, где продемонстрировала свой живот спустя шесть дней после родов.
WomanHit.ru 23 октября в 04:00
Происшествия
В Москве завели дело на бросившего страйкбольные гранаты в полицейских
В Москве возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, бросившего в полицейских похожие на страйкбольные гранаты предметы.
РБК 19:56
Армия и оружие
Нефтяные рокировки: Сирия потребовала от США вернуть скважины
Сирия в жесткой форме потребовала от США покинуть нефтяные поля в провинции Дейр-эз-Зор.
Известия вчера в 17:01
Происшествия
В Британии задержали подозреваемых по делу об убийстве 39 человек
Британская полиция задержала двух подозреваемых по делу об убийстве 39 человек, чьи тела были найдены в грузовике.
Известия 08:02
Футбол
Роналду не попал в заявку «Ювентуса» на матч с «Лечче»
Евро-футбол.ру 11:31
Авто
В России выросла средняя стоимость авто до 3 лет
В период 2018-2019 г. г. средняя цена на транспортные средства до 3 лет на территории Российской Федерации увеличилась на 9 процентов - до 878 тыс. руб. Рыночная структура практически не изменилась.
Car.ru 05:05
Технологии
Еще восемь смартфонов Huawei выпустят с Android 10
Попробовать возможности операционной системы можно будет владельцам восьми смартфонов, которые были выпущены под брендами Huawei или Honor.
Экономика сегодня 14:04
Политика
Медведев призвал прекратить самовыдвижение кандидатов «Единой России»
Премьер-министр, лидер «Единой России» (ЕР) Дмитрий Медведев раскритиковал случаи, когда на выборы идут члены партии как самовыдвиженцы, которых ЕР официально поддерживает.
Коммерсантъ вчера в 08:58
Общество
Программу Малахова о трагедии на прииске сняли с эфира
Рамблер 23 октября в 13:05
Общество
Первый российский боевой ледокол спустили на воду
Первый российский патрульный корабль ледового класса "Иван Папанин" спустили на воду в Санкт-Петербурге.
Вести.Ru 07:48
Политика
Посольство России прокомментировало ситуацию с Бутиной
Посольство России в США заявило, что всё больше американских политиков понимают абсурдность обвинений против Марии Бутиной.
RT на русском 19:58
Политика
США частично приостановили полеты на Кубу
Американские авиакомпании США приостановили рейсы в кубинские аэропорты, исключая Гавану.
Российская газета 19:43
Общество
Госдума сократила рабочий день для сельских женщин
Государственная Дума сократила рабочий день для женщин, трудящихся в сельской местности.
Татар-информ 01:54
Шоу-бизнес
Бородина опровергла наличие тайной сестры
Девушка обвинила ведущую в равнодушии На днях по Сети стало распространяться видео, где молодая блогер Елизавета Фролова объявила себя сестрой звезды "Дома − 2" Ксении Бородиной.
WomanHit.ru вчера в 12:25
Экономика
Джефф Безос потерял почти $7 млрд из-за неудачной отчетности Amazon
Основатель и глава Amazon Джефф Безос за сутки потерял около $7 млрд из-за недовольства инвесторов отчетностью его компании.
Коммерсантъ вчера в 22:26