Днем 25 октября Центробанк понизил ключевую ставку сразу на 0,5 п.п. Теперь она составляет 6,5% годовых. Такое решение регулятор принял вопреки прогнозам экспертов, большинство из которых не ожидали такого смягчения.

Общество «Нафтогаз» сообщил об аресте судом Амстердама акций «Южного потока» Окружной суд Амстердама 23 октября арестовал 100% акций компании "Южный поток" (South Stream Transport B.V.), которая отвечает за строительство и управление "Турецким потоком", сообщил исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.

Политика Сенаторы попросили Трампа не отказываться от «Открытого неба» Одиннадцать членов Сената во главе с представителем Орегона Джеффом Меркли обратились к президенту США Дональду Трампу с просьбой не выходить из договора об «Открытом небе».

Общество Троюродного племянника Кадырова проверят за пытки электрошокером Бывший мэр Грозного Ислам Кадыров — сын троюродного брата главы Чечни Рамзана Кадырова — стал фигурантом полицейской проверки.

Общество Дагестанцы осадили отель Макгрегора в Москве Дагестанцы окружили отель «Ритц-Карлтон» в Москве, в котором остановился ирландский боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор, грубо критиковавший россиянина Хабиба Нурмагомедова.

Фигурное катание Орсер высказался о неудаче Медведевой в короткой программе Канадский специалист Брайан Орсер, который тренирует российскую фигуристку Евгению Медведеву, прокомментировал неудачное выступление спортсменки в короткой программе на этапе Гран-при в Келоуне, передает ТАСС.

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Шоу-бизнес Бородина опровергла наличие тайной сестры Девушка обвинила ведущую в равнодушии На днях по Сети стало распространяться видео, где молодая блогер Елизавета Фролова объявила себя сестрой звезды "Дома − 2" Ксении Бородиной.

Общество Самарским учителям запретили общаться в Viber и WhatsApp Интернет блогер из Жигулевска Сергей Ионов разметил на своей страничке в Twitter приказ директора одной из школ, согласно которому учителям с 01.11.2019 года запрещается общаться в мессенджерах иностранной разработки.