Экономика
РБКОрешкин назвал предел снижения ключевой ставки ЦБ
Днем 25 октября Центробанк понизил ключевую ставку сразу на 0,5 п.п. Теперь она составляет 6,5% годовых. Такое решение регулятор принял вопреки прогнозам экспертов, большинство из которых не ожидали такого смягчения.
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Происшествия
Число пострадавших при пожаре в кафе в Улан-Удэ выросло до 12
Автоспорт
Феттель показал лучший результат во второй практике Гран-при Мексики
Немецкий пилот "Феррари" Себастьян Феттель стал первым во второй практике перед этапом Гран-при "Формулы-1", который пройдет в мексике.
Футбол
Девушка-агент Лельчук: поначалу в меня вообще никто не верил
Поначалу вообще никто не верил. За исключением моего близкого друга, тоже агента, Александра Клюева.
Происшествия
Под Новым Уренгоем произошёл пожар в общежитии
Транспорт
Минтранс России предложил оплачивать проезд пустыми бутылками
В Министерстве транспорта РФ предложили оплачивать проезд стеклянными или пластиковыми бутылками.
Шоу-бизнес
Бывший муж Заворотнюк показал уникальные видео с актрисой
В эфире передачи «Пусть говорят» первый муж актрисы показал уникальные видео с ней.
Общество
«Нафтогаз» сообщил об аресте судом Амстердама акций «Южного потока»
Окружной суд Амстердама 23 октября арестовал 100% акций компании "Южный поток" (South Stream Transport B.V.), которая отвечает за строительство и управление "Турецким потоком", сообщил исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.
Происшествия
Солдат застрелил восемь сослуживцев в Забайкалье
Политика
Сенаторы попросили Трампа не отказываться от «Открытого неба»
Одиннадцать членов Сената во главе с представителем Орегона Джеффом Меркли обратились к президенту США Дональду Трампу с просьбой не выходить из договора об «Открытом небе».
Общество
Троюродного племянника Кадырова проверят за пытки электрошокером
Бывший мэр Грозного Ислам Кадыров — сын троюродного брата главы Чечни Рамзана Кадырова — стал фигурантом полицейской проверки.
Общество
Власти раскрыли параметры новой накопительной пенсионной системы
РБК разбирался в основных параметрах новой пенсионной накопительной системы, которая получит название «гарантированный пенсионный план» (ГПП).
Футбол
«Лестер» расправился с «Саутгемптоном»
Матчем между "Саутгемптоном" и "Лестером" начался десятый тур английской премьер-лиги.
Общество
Газопровод Baltic Pipe получил одобрение Дании
Разрешение действует на двух участках газопровода Baltic Pipe, расположенных в территориальных водах Дании.
Общество
Дагестанцы осадили отель Макгрегора в Москве
Дагестанцы окружили отель «Ритц-Карлтон» в Москве, в котором остановился ирландский боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор, грубо критиковавший россиянина Хабиба Нурмагомедова.
Происшествия
Восемь человек погибли в результате ливней в Японии
В результате ливней в японской префектуре Тиба погибли восемь человек, передает телеканал NHK.
Фигурное катание
Орсер высказался о неудаче Медведевой в короткой программе
Канадский специалист Брайан Орсер, который тренирует российскую фигуристку Евгению Медведеву, прокомментировал неудачное выступление спортсменки в короткой программе на этапе Гран-при в Келоуне, передает ТАСС.
Происшествия
Во Владимире две пьяные школьницы нападали на людей
Экономика
Орешкин заявил о готовности платить повышенный подоходный налог
Министр экономического развития России Максим Орешкин заявил о готовности лично платить подоходный налог по повышенной ставке, но вопрос введения прогрессивной шкалы налогообложения может рассматриваться только после глубокого предварительного анализа.
Шоу-бизнес
Бородина опровергла наличие тайной сестры
Девушка обвинила ведущую в равнодушии На днях по Сети стало распространяться видео, где молодая блогер Елизавета Фролова объявила себя сестрой звезды "Дома − 2" Ксении Бородиной.
Хоккей
Шесть игроков СКА вызваны в сборную России по хоккею на Кубок Карьяла
В состав национальной команды вошли шесть игроков петербургского СКА. Главным тренером СКА и сборной России является Алексей Кудашов.
Здоровье
Медики назвали 6 полезных продуктов с высоким содержанием холестерина
Общество
Самарским учителям запретили общаться в Viber и WhatsApp
Интернет блогер из Жигулевска Сергей Ионов разметил на своей страничке в Twitter приказ директора одной из школ, согласно которому учителям с 01.11.2019 года запрещается общаться в мессенджерах иностранной разработки.
Экономика
Джефф Безос за сутки потерял около $7 млрд
Самый богатый человек мира, генеральный директор Amazon Джефф Безос за последние сутки потерял около $7 млрд, сообщает CNBC.
Шоу-бизнес
Ольга Бузова призналась, что купила элитную квартиру за 120 млн
Певица Ольга Бузова стала обладательницей элитного жилья стоимостью 120 миллионов рублей на Мосфильмовской улице в Москве.
Кино
В сети появились новые кадры из сериала «Ведьмак» от Netflix
Недавно итальянское подразделение Netflix выпустило короткий тизер-трейлер «Ведьмака», а теперь в сети появились ещё четыре ранее не демонстрировавшихся кадра из сериала: с Геральтом, Йеннифэр и неизвестным монстром.
Происшествия
Число заболевших гаффской болезнью в Тюменской области удвоилось
В Тюменской области вдвое увеличилось число заболевших гаффской болезнью и достигло шести человек.
Армия и оружие
В России идут заводские испытания нового бомбардировщика-ракетоносца
Успешное завершение заводских испытаний позволит приступить к государственным испытаниям, которые запланированы на конец 2020 года.
Общество
В Нью-Джерси открылся торгово-развлекательный центр American Dream стоимостью $5 млрд
В Нью-Джерси частично открылся один из крупнейших торгово-развлекательных центров США American Dream, на строительство которого ушло порядка 5 миллиардов долларов и 15 лет.