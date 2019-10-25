Экономика

РБКРБКОрешкин назвал предел снижения ключевой ставки ЦБ

Днем 25 октября Центробанк понизил ключевую ставку сразу на 0,5 п.п. Теперь она составляет 6,5% годовых. Такое решение регулятор принял вопреки прогнозам экспертов, большинство из которых не ожидали такого смягчения.
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Орешкин назвал предел снижения ключевой ставки ЦБ

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Орешкин назвал абсолютно правильным снижение ключевой ставки ЦБ

Интерфакс16:19

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Орешкин вновь высказался насчёт снижения ключевой ставки

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Орешкин считает, что России нельзя снижать ключевую ставку ниже 3%

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Орешкин назвал минимально возможную ключевую ставку ЦБ

Lenta.ru16:59

Орешкин прокомментировал снижение Центробанком ключевой ставки

РИА Новости10:23
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Число пострадавших при пожаре в кафе в Улан-Удэ выросло до 12

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Немецкий пилот "Феррари" Себастьян Феттель стал первым во второй практике перед этапом Гран-при "Формулы-1", который пройдет в мексике.
Газета.Ru 18:00
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Под Новым Уренгоем произошёл пожар в общежитии

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В эфире передачи «Пусть говорят» первый муж актрисы показал уникальные видео с ней.
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Одиннадцать членов Сената во главе с представителем Орегона Джеффом Меркли обратились к президенту США Дональду Трампу с просьбой не выходить из договора об «Открытом небе».
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Троюродного племянника Кадырова проверят за пытки электрошокером

Бывший мэр Грозного Ислам Кадыров — сын троюродного брата главы Чечни Рамзана Кадырова — стал фигурантом полицейской проверки.
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«Лестер» расправился с «Саутгемптоном»

Матчем между "Саутгемптоном" и "Лестером" начался десятый тур английской премьер-лиги.
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Разрешение действует на двух участках газопровода Baltic Pipe, расположенных в территориальных водах Дании.
Газета.Ru 11:23
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Дагестанцы осадили отель Макгрегора в Москве

Дагестанцы окружили отель «Ритц-Карлтон» в Москве, в котором остановился ирландский боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор, грубо критиковавший россиянина Хабиба Нурмагомедова.
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В результате ливней в японской префектуре Тиба погибли восемь человек, передает телеканал NHK.
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Орсер высказался о неудаче Медведевой в короткой программе

Канадский специалист Брайан Орсер, который тренирует российскую фигуристку Евгению Медведеву, прокомментировал неудачное выступление спортсменки в короткой программе на этапе Гран-при в Келоуне, передает ТАСС.
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Во Владимире две пьяные школьницы нападали на людей

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Орешкин заявил о готовности платить повышенный подоходный налог

Министр экономического развития России Максим Орешкин заявил о готовности лично платить подоходный налог по повышенной ставке, но вопрос введения прогрессивной шкалы налогообложения может рассматриваться только после глубокого предварительного анализа.
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В состав национальной команды вошли шесть игроков петербургского СКА. Главным тренером СКА и сборной России является Алексей Кудашов.
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Самый богатый человек мира, генеральный директор Amazon Джефф Безос за последние сутки потерял около $7 млрд, сообщает CNBC.
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В сети появились новые кадры из сериала «Ведьмак» от Netflix

Недавно итальянское подразделение Netflix выпустило короткий тизер-трейлер «Ведьмака», а теперь в сети появились ещё четыре ранее не демонстрировавшихся кадра из сериала: с Геральтом, Йеннифэр и неизвестным монстром.
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Число заболевших гаффской болезнью в Тюменской области удвоилось

В Тюменской области вдвое увеличилось число заболевших гаффской болезнью и достигло шести человек.
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В России идут заводские испытания нового бомбардировщика-ракетоносца

Успешное завершение заводских испытаний позволит приступить к государственным испытаниям, которые запланированы на конец 2020 года.
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В Нью-Джерси открылся торгово-развлекательный центр American Dream стоимостью $5 млрд

В Нью-Джерси частично открылся один из крупнейших торгово-развлекательных центров США American Dream, на строительство которого ушло порядка 5 миллиардов долларов и 15 лет.
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