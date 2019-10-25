Экономика
Газета.RuОрешкин назвал предел снижения ключевой ставки ЦБ РФ
Министр экономического развития России Максим Орешкин назвал снижение ключевой ставки Центробанком "осознанием реальности". Об этом он написал в своем Instagram, сопроводив свою оценку прогнозами по инфляции. Именно уровень цен, как известно, влияет на политику ЦБ по ключевой ставке.
Читать в источнике
Оценить49
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 05:48, Вашингтон
Шоу-бизнес
Ксения Собчак перестала скрывать беременность
Paparazzi.ru вчера в 03:36
Общество
Мария Бутина прилетела в Москву
Россиянка Мария Бутина, освобождённая из заключения в Соединённых Штатах, прилетела в Москву рейсом из Майами.
RT на русском 04:36
Происшествия
В Забайкалье военный застрелил восьмерых сослуживцев
Ведомости вчера в 08:10
Кино
Создателю «Чернобыля» поручат перезапуск «Пиратов Карибского моря»
Компания Walt Disney не оставляет надежду на перезапуск популярной франшизы "Пираты Карибского моря", основанной на аттракционе в тематических парках развлечений.
Kinonews.ru 05:05
Общество
В ПФР объяснили, кому отказывают в назначении пенсии
Трем процентам россиян отказывают в назначении страховой пенсии.
Российская газета 00:10
Финансы
Банк России снизил ключевую ставку до 6,5 процента
Банк России впервые с декабря 2017 года снизил ключевую ставку сразу на 0,5 процентного пункта — до 6,5%.
РИА Новости вчера в 06:55
Футбол
Дмитрий Баринов: «Играть в АПЛ за «Уотфорд» или «Брайтон»? Почему бы и нет?»
Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов перед матчем 14-го тура РПЛ против «Спартака» рассказал, что хотел бы попробовать свои силы в чемпионате Англии.
Матч ТВ 04:19
Футбол
Во второй Бундеслиге судья назначил пенальти за фол запасного игрока
В конце первого тайма арбитр назначил пенальти в ворота хозяев за нарушение правил в исполнении запасного игрока.
Бомбардир.ру 03:36
Игры
Состоялся релиз The Outer Worlds
Оценка игры на Metacritic – 86 из 100, критики называют The Outer Worlds одной из лучших игр студии Obsidian.
Cyber.sports.ru вчера в 03:30
Фигурное катание
Авербух назвал катастрофично слабым выступление Медведевой в Канаде
Выступление в короткой программе Евгении Медведевой в короткой программе на втором этапе серии Гран-при в канадском Келоуне было катастрофически слабымам.
РБК вчера в 20:18
Культура
Новый клип Реввы за сутки собрал миллион просмотров
Новый клип юмориста Александра Реввы, поющего под псевдонимом Артур Пирожков, за сутки после премьеры на YouTube собрал миллион просмотров.
Газета.Ru 24 октября в 07:12
Футбол
Полузащитник «Уфы»: Тедеско ничего не добьется в «Спартаке»
19-летний хавбек отметил, что у них гораздо больше опыта, чем у Доменико Тедеско, возглавившего «Спартак».
Спорт день за днем 05:32
Общество
На акцию протеста в столице Чили вышли около 1 млн человек
Около 1 млн чилийцев вышли в пятницу на акцию протеста в центре Сантьяго, чтобы выразить несогласие с политикой правительства и присутствием военных на улицах.
ТАСС вчера в 19:15
Происшествия
Восемь человек погибли в ДТП на Алтае
Погибли восемь человек, в том числе один ребенок. В микроавтобусе находилась группа пожилых людей, которые ехали на творческий конкурс.
Ведомости 03:41
Футбол
Источник: «Спартак» интересуется экс-игроком «Ахмата» Жабой
RT на русском 05:01
Общество
Синоптик: Петербург в субботу может поставить погодный рекорд
Петербургский дневник 03:30
Общество
«Мисс Украина» нестандартно ответила на вопрос о принадлежности Крыма
Победительница национального конкурса красоты и обладательница титула "Мисс Украина" Маргарита Паша высказалась о принадлежности Крыма и удивила журналистов.
Газета.Ru вчера в 21:29
Футбол
«Локомотив» показал, что осталось за кадром матча с «Ювентусом»
«Локомотив» на своем официальном youtube-канале опубликовал видео, посвященное матчу 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов с «Ювентусом» (1:2). В ролике отражен приезд московской команды на стадион, момент выхода на поле, голы матча и эмоции трибун.
Спорт-Экспресс 04:12
Экономика
Кремль отреагировал на планы Белоруссии взять деньги у Китая
В Кремле считают суверенным правом Белоруссии переговоры о кредите с Китаем, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Lenta.ru вчера в 07:31
Политика
Украинского эксперта выгнали из студии на канале «Россия 1»
Ведущий программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» Евгений Попов выгнал из студии украинского политолога Вадима Трюхана за оскорбления в ходе обсуждения ситуации в Донбассе.
РБК 02:58
Политика
Захарова призвала Киев отправить гумпомощь в Донбасс вместо протеста
Напомним, министерство иностранных дел Украины направило России ноту протеста по поводу доставки в Донбасс очередной партии с гуманитарной помощью для населения, которое страдает от экономической блокады Киева.
Российская газета вчера в 21:17
Происшествия
Смертный приговор за убийство ребёнка вынесен в Белоруссии
REGNUM вчера в 10:27
Музыка
Сергей Шнуров вступился за уроженца Пензы в шоу «Голос»
В пятницу, 25 октября 2019 года, в эфир Первого канала вышла очередная серия «слепых прослушиваний» восьмого сезона шоу «Голос».
Пензенская правда вчера в 17:21
Автоспорт
Даниил Квят: Пятница получилась продуктивной
Пятница получилась продуктивной – мы старались сделать максимум возможного, готовясь к субботе и воскресенью.
F1news.ru вчера в 19:30
Космос
В России построят специальный корабль для космических туристов
Москва 24 23 октября в 03:06
Происшествия
В Петербурге ребенок провалился в люк на глазах у матери
Малолетний ребенок встал на крышку люка и провалился в колодец на глазах у матери в Московском районе Санкт-Петербурга, СК и прокуратура начали проверку, сообщают пресс-службы ведомств.
ТАСС вчера в 06:51
Армия и оружие
Президент ЦАР объявил о создании российской военной базы
Президент Центральноафриканской Республики (ЦАР) Фостен-Арканж Туадера заявил, что рассматривает возможность создания российской военной базы.
Газета.Ru вчера в 08:18