Мир переживает кризис из-за пандемии коронавируса таких объёмов впервые со времен Второй мировой войны, считает помощник президента РФ Максим Орешкин. В эфире телеканала "Россия 1" Орешкин заявил, что мир переживает уникальный кризис, у которого три ключевые особенности.

Орешкин прокомментировал ситуацию с коронавирусом в мире

Общество В России выявили 5966 новых случаев заражения коронавирусом За минувшие сутки в России выявили 5 966 новых случаев заражение коронавирусом, 66 пациентов скончались, 682 выписались из больниц, сообщает оперативный штаб по борьбе с заболеванием.

Общество Попова назвала условие прекращения передачи коронавируса Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала условие, при котором прекратится передача коронавируса от человека к человеку. 255

Общество Мэрия Москвы ответила на иск из-за режима самоизоляции Столичная мэрия направила официальный ответ на иск, оспаривающий законность указов мэра города Сергея Собянина о введении режима самоизоляции и системы цифровых пропусков. 1,9K

Экономика В России вступило в силу постановление об отсрочке страховых платежей Москва, 25 апреля 2020, 11:39 — REGNUM Постановление об отсрочке страховых платежей в государственные внебюджетные фонды и налогов для предприятий из пострадавших на фоне коронавируса отраслей подписал вице-премьер Михаил Мишустин, сообщается на сайте правительства. 18

Общество Власти Москвы опровергли заявления о переполненных больницах Департамент здравоохранения Москвы опроверг заявления о том, что в столице переполнены больницы для пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19. 56

Происшествия У 51 работника рудника в Алтайском крае подтвердился коронавирус У 51 работника Корбалихинского рудника тесты показали положительные результаты на коронавирус, сообщается в Telegram-канале регионального оперштаба по борьбе с COVID-19. 2

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Общество Около 60 человек заперли в хостеле в Москве после обнаружения коронавируса у одного из постояльцев Постояльцы хостела, расположенного в торговом центре «Маяк» в московском районе Чертаново Центральное, находятся на карантине с начала апреля – тогда у одного из жильцов был подтвержден коронавирус, и люди получили постановление санитарного врача о запрете выходить на улицу.