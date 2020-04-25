Общество

РИА НовостиРИА НовостиОрешкин прокомментировал ситуацию с коронавирусом в мире

Мир переживает кризис из-за пандемии коронавируса таких объёмов впервые со времен Второй мировой войны, считает помощник президента РФ Максим Орешкин. В эфире телеканала "Россия 1" Орешкин заявил, что мир переживает уникальный кризис, у которого три ключевые особенности.
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Орешкин назвал кризис из-за COVID-19 самым тяжелым со Второй мировой войны

Известия06:14

Орешкин назвал три ключевые особенности кризиса из-за коронавируса

РБК06:00

Орешкин: все объявленные меры помощи ориентированы на человека

Вести.Ru06:07

Орешкин: коронавирус вызвал сильнейший после Второй мировой войны кризис

Московский Комсомолец05:51

Орешкин прокомментировал ситуацию с коронавирусом в мире

РИА Новости05:25

Орешкин: такого серьёзного кризиса в мире не было со времён Второй мировой войны

Комсомольская правда05:52

Орешкин: пандемия приведет к крупнейшему кризису с 1945 года

REGNUM05:49
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Космос

Грузовой корабль «Прогресс МС-14» пристыковался к МКС

Коммерсантъ 01:29
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Происшествия

Таксист избил москвичку с нечитающимся QR-кодом

Вести.Ru вчера в 06:58
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Религия

Патриарх Кирилл направил в Италию 8 тонн медицинских материалов

Патриарх Кирилл направил в итальянскую область Апулия 8 тонн медицинских материалов, сообщил губернатор Микеле Эмильяно.
Коммерсантъ вчера в 18:32
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Космос

Российский радиолюбитель обнаружил сигнал иранского военного спутника

ИА Красная Весна 03:22
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Общество

В Петербурге задержали певца Максима Леонидова

В Петербурге задержали певца Максима Леонидова.
Эхо Москвы 06:30
13
Общество

В России выявили 5966 новых случаев заражения коронавирусом

За минувшие сутки в России выявили 5 966 новых случаев заражение коронавирусом, 66 пациентов скончались, 682 выписались из больниц, сообщает оперативный штаб по борьбе с заболеванием.
РИА Новости 06:18
Происшествия

На Ямале жестко сел вертолет Ми-26, пострадал пилот

В Тазовском районе Ямало-Ненецкого автономного округа совершил жесткую посадку вертолет Ми-26.
Вести.Ru 02:46
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Музыка

Зрители выбрали победителя седьмого шоу-конкурса «Голос. Дети»

По итогам зрительского СМС-голосования победила Олеся Казаченко.
Российская газета вчера в 19:58
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Общество

Россия догоняет Китай: за сутки в стране почти 6 тысяч новых заражений

Россия остается на 10-м месте в списке стран с коронавирусом, но отрыв от Китая (где 84 тысячи случаев COVID-19) постепенно сокращается.
НГС55 06:15
2
Общество

Попова назвала условие прекращения передачи коронавируса

Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала условие, при котором прекратится передача коронавируса от человека к человеку.
РИА Новости вчера в 19:48
255
Общество

Скончалась главред «Русского радио» Юлия Ларионова

Ушла из жизни главный редактор "Русского радио" Юлия Ларионова, сообщил "Интерфаксу" председатель совета директоров "Русской медиа группы" Сергей Бунин.
Интерфакс 05:20
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Политика

Лукашенко анонсировал появление новой конституции Белоруссии

В ближайшие пять лет в Белоруссии, скорее всего, появится новая конституция.
Lenta.ru 06:00
3
Общество

Бельгия с 4 мая начинает поэтапную отмену карантина

В Бельгии коронавирусом заражены почти 45 тысяч человек.
Эхо Москвы вчера в 21:04
1
Общество

Мэрия Москвы ответила на иск из-за режима самоизоляции

Столичная мэрия направила официальный ответ на иск, оспаривающий законность указов мэра города Сергея Собянина о введении режима самоизоляции и системы цифровых пропусков.
РИА Новости 04:08
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Экономика

В России вступило в силу постановление об отсрочке страховых платежей

Москва, 25 апреля 2020, 11:39 — REGNUM Постановление об отсрочке страховых платежей в государственные внебюджетные фонды и налогов для предприятий из пострадавших на фоне коронавируса отраслей подписал вице-премьер Михаил Мишустин, сообщается на сайте правительства.
REGNUM 04:39
18
Наука

Немецкий вирусолог сказал, у кого может быть иммунитет к COVID-19

Отмечается, что данное исследование не доказывает, что у трети населения Германии имеется иммунитет к коронавирусу.
URA.Ru 00:59
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Музыка

Песню «На поле танки грохотали» спел хор из Австралии

Мужской хор из Австралии под названием Dustyesky в условиях самоизоляции исполнил песню военных лет «На поле танки грохотали», сообщает RT.
Live24 01:47
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Общество

Лукашенко отправился на субботник в Чернобыльскую зону

Ридус 04:36
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Общество

На Ставрополье умер врач, работавший с зараженными коронавирусом

Газета.Ru 04:13
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Общество

Власти Москвы опровергли заявления о переполненных больницах

Департамент здравоохранения Москвы опроверг заявления о том, что в столице переполнены больницы для пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 06:04
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Космос

Астрономы показали фото приближающегося к Земле астероида

Астрономы показали фото приближающегося к Земле астероида 1998 OR2. Снимок был опубликован в Twitter.
РЕН ТВ 23 апреля в 14:52
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Происшествия

У 51 работника рудника в Алтайском крае подтвердился коронавирус

У 51 работника Корбалихинского рудника тесты показали положительные результаты на коронавирус, сообщается в Telegram-канале регионального оперштаба по борьбе с COVID-19.
РБК 05:49
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Политика

Власти Китая направили в КНДР врачей для консультации Ким Чен Ына

Невские Новости вчера в 23:53
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Энергетика

Алекперов исключил понижение цен на бензин в России

Алекперов ожидает, что благодаря усилиям России, США и Саудовской Аравии ситуация на мировом рынке нефти стабилизируется.
Известия 05:23
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Общество

Чехия открыла границы для выезда за рубеж

Напомним, что власти Чехии закрыли границы 16 марта. По последним данным, в стране зарегистрировано 7 188 случаев заражения коронавирусом.
Дни.ру вчера в 03:58
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Армия и оружие

Подмосковье запросило помощь Минобороны в борьбе с коронавирусом

Военные медики помогут в лечении заразившихся коронавирусом в Подмосковье, сообщил на селекторном совещании министр обороны Сергей Шойгу.
РИА Новости вчера в 10:38
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Общество

Около 60 человек заперли в хостеле в Москве после обнаружения коронавируса у одного из постояльцев

Постояльцы хостела, расположенного в торговом центре «Маяк» в московском районе Чертаново Центральное, находятся на карантине с начала апреля – тогда у одного из жильцов был подтвержден коронавирус, и люди получили постановление санитарного врача о запрете выходить на улицу.
Эхо Москвы 06:00
Политика

Кравчук назвал виновного в бедах Украины

Первый президент Украины Леонид Кравчук назвал Петра Порошенко виновником бедности страны.
РИА Новости 06:17
Общество

На этот год не стоит планировать зарубежных поездок, считает Матвиенко

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко советует россиянам в 2020 году не планировать зарубежных поездок из-за пандемии коронавируса в мире.
РИА Новости вчера в 07:27
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Культура

Победитель шоу Маска на НТВ покажет лицо

Толк 02:49
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