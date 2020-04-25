Общество
РИА НовостиОрешкин прокомментировал ситуацию с коронавирусом в мире
Мир переживает кризис из-за пандемии коронавируса таких объёмов впервые со времен Второй мировой войны, считает помощник президента РФ Максим Орешкин. В эфире телеканала "Россия 1" Орешкин заявил, что мир переживает уникальный кризис, у которого три ключевые особенности.
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Орешкин: такого серьёзного кризиса в мире не было со времён Второй мировой войны
Комсомольская правда05:52
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Грузовой корабль «Прогресс МС-14» пристыковался к МКС
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Таксист избил москвичку с нечитающимся QR-кодом
Вести.Ru вчера в 06:58
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Патриарх Кирилл направил в Италию 8 тонн медицинских материалов
Патриарх Кирилл направил в итальянскую область Апулия 8 тонн медицинских материалов, сообщил губернатор Микеле Эмильяно.
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Космос
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ИА Красная Весна 03:22
Общество
В Петербурге задержали певца Максима Леонидова
В Петербурге задержали певца Максима Леонидова.
Эхо Москвы 06:30
Общество
В России выявили 5966 новых случаев заражения коронавирусом
За минувшие сутки в России выявили 5 966 новых случаев заражение коронавирусом, 66 пациентов скончались, 682 выписались из больниц, сообщает оперативный штаб по борьбе с заболеванием.
РИА Новости 06:18
Происшествия
На Ямале жестко сел вертолет Ми-26, пострадал пилот
В Тазовском районе Ямало-Ненецкого автономного округа совершил жесткую посадку вертолет Ми-26.
Вести.Ru 02:46
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Зрители выбрали победителя седьмого шоу-конкурса «Голос. Дети»
По итогам зрительского СМС-голосования победила Олеся Казаченко.
Российская газета вчера в 19:58
Общество
Россия догоняет Китай: за сутки в стране почти 6 тысяч новых заражений
Россия остается на 10-м месте в списке стран с коронавирусом, но отрыв от Китая (где 84 тысячи случаев COVID-19) постепенно сокращается.
НГС55 06:15
Общество
Попова назвала условие прекращения передачи коронавируса
Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала условие, при котором прекратится передача коронавируса от человека к человеку.
РИА Новости вчера в 19:48
Общество
Скончалась главред «Русского радио» Юлия Ларионова
Ушла из жизни главный редактор "Русского радио" Юлия Ларионова, сообщил "Интерфаксу" председатель совета директоров "Русской медиа группы" Сергей Бунин.
Интерфакс 05:20
Политика
Лукашенко анонсировал появление новой конституции Белоруссии
В ближайшие пять лет в Белоруссии, скорее всего, появится новая конституция.
Lenta.ru 06:00
Общество
Бельгия с 4 мая начинает поэтапную отмену карантина
В Бельгии коронавирусом заражены почти 45 тысяч человек.
Эхо Москвы вчера в 21:04
Общество
Мэрия Москвы ответила на иск из-за режима самоизоляции
Столичная мэрия направила официальный ответ на иск, оспаривающий законность указов мэра города Сергея Собянина о введении режима самоизоляции и системы цифровых пропусков.
РИА Новости 04:08
Экономика
В России вступило в силу постановление об отсрочке страховых платежей
Москва, 25 апреля 2020, 11:39 — REGNUM Постановление об отсрочке страховых платежей в государственные внебюджетные фонды и налогов для предприятий из пострадавших на фоне коронавируса отраслей подписал вице-премьер Михаил Мишустин, сообщается на сайте правительства.
REGNUM 04:39
Наука
Немецкий вирусолог сказал, у кого может быть иммунитет к COVID-19
Отмечается, что данное исследование не доказывает, что у трети населения Германии имеется иммунитет к коронавирусу.
URA.Ru 00:59
Музыка
Песню «На поле танки грохотали» спел хор из Австралии
Мужской хор из Австралии под названием Dustyesky в условиях самоизоляции исполнил песню военных лет «На поле танки грохотали», сообщает RT.
Live24 01:47
Общество
Власти Москвы опровергли заявления о переполненных больницах
Департамент здравоохранения Москвы опроверг заявления о том, что в столице переполнены больницы для пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 06:04
Космос
Астрономы показали фото приближающегося к Земле астероида
Астрономы показали фото приближающегося к Земле астероида 1998 OR2. Снимок был опубликован в Twitter.
РЕН ТВ 23 апреля в 14:52
Происшествия
У 51 работника рудника в Алтайском крае подтвердился коронавирус
У 51 работника Корбалихинского рудника тесты показали положительные результаты на коронавирус, сообщается в Telegram-канале регионального оперштаба по борьбе с COVID-19.
РБК 05:49
Политика
Власти Китая направили в КНДР врачей для консультации Ким Чен Ына
Невские Новости вчера в 23:53
Энергетика
Алекперов исключил понижение цен на бензин в России
Алекперов ожидает, что благодаря усилиям России, США и Саудовской Аравии ситуация на мировом рынке нефти стабилизируется.
Известия 05:23
Общество
Чехия открыла границы для выезда за рубеж
Напомним, что власти Чехии закрыли границы 16 марта. По последним данным, в стране зарегистрировано 7 188 случаев заражения коронавирусом.
Дни.ру вчера в 03:58
Армия и оружие
Подмосковье запросило помощь Минобороны в борьбе с коронавирусом
Военные медики помогут в лечении заразившихся коронавирусом в Подмосковье, сообщил на селекторном совещании министр обороны Сергей Шойгу.
РИА Новости вчера в 10:38
Общество
Около 60 человек заперли в хостеле в Москве после обнаружения коронавируса у одного из постояльцев
Постояльцы хостела, расположенного в торговом центре «Маяк» в московском районе Чертаново Центральное, находятся на карантине с начала апреля – тогда у одного из жильцов был подтвержден коронавирус, и люди получили постановление санитарного врача о запрете выходить на улицу.
Эхо Москвы 06:00
Политика
Кравчук назвал виновного в бедах Украины
Первый президент Украины Леонид Кравчук назвал Петра Порошенко виновником бедности страны.
РИА Новости 06:17
Общество
На этот год не стоит планировать зарубежных поездок, считает Матвиенко
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко советует россиянам в 2020 году не планировать зарубежных поездок из-за пандемии коронавируса в мире.
РИА Новости вчера в 07:27