Общество
Evo-rus.comОрешкин назвал три основные характеристики кризиса из-за коронавируса
Мир переживает уникальный кризис из-за пандемии коронавируса, которая имеет три основные характеристики.
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с чего всё началось
Помощник президента России Владимира Путина Максим Орешкин обозначил три ключевые особенности кризиса из-за коронавируса в интервью каналу «Россия 1».Lenta.ru07:50
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Общество
Жители Берлина вышли на акцию протеста против карантинных мер
Говорит Москва 11:53
Общество
New York Post: Ким Чен Ын мог умереть после операции
Коммерсантъ 16:41
Общество
Голикова отметила усталость россиян от ограничений из‑за коронавируса
Вице-премьер России Татьяна Голикова рассказала, что жители страны устали от ограничений, которые введены из-за коронавируса, поэтому важно оценить возможность ослабления ограничительных мер, сообщает ТАСС.
РИАМО вчера в 13:47
Музыка
Победителем седьмого сезона «Голос. Дети» стала Олеся Казаченко
Казаченко была в команде рэпера Басты, который по результатам голосования был признан лучшим наставником сезона.
Национальная служба новостей вчера в 17:58
Общество
Матвиенко посоветовала россиянам не планировать поездки за границу
Россиянам не следует планировать зарубежные путешествия в 2020 году из-за ситуации с эпидемией коронавируса.
News.ru вчера в 07:39
Экономика
Росстат отчитался о начавшемся сокращении реальных доходов россиян
По итогам первого квартала 2020 года сохранились относительно низкие темпы инфляции: рост потребительских цен составил 2,4% в годовом выражении, в том числе по продовольственным товарам — 2%. Среднедушевые денежные доходы за первый квартал оцениваются Росстатом в 31,2 тыс. руб. в месяц.
РБК 17:00
Шоу-бизнес
Умер звезда «Запретной зоны» актер Дмитрий Дьяченко
Газета.Ru 01:34
Энергетика
Deutsche Bank спрогнозировал сроки исчерпания резервов ФНБ
Ресурсов Фонда национального благосостояния России может хватить на 2 года при цене нефти в $15 за баррель.
Газета.Ru вчера в 03:06
Общество
Власти Петербурга объяснили смерть четырех медсестер во время пандемии
В социальных сетях и некоторых Telegram-каналах ранее появился неофициальный "Список памяти", где медики и общественники приводят данные о якобы умерших медработниках.
РИА Новости 16:44
Здоровье
Обнародован план выхода Украины из карантина по коронавирусу
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль обнародовал в своем Telegram-канале план из 5 этапов по выходу страны из карантина, введенного из-за распространения нового коронавируса.
Rambler News Service вчера в 15:47
Происшествия
В Киеве банда торговала новорожденными детьми
На Украине обезврежена преступная группа, занимавшаяся продажей детей за границу. Банда торговцев украинскими детьми орудовала в Киеве.
SM News 15:33
Происшествия
Больной коронавирусом сбежал из Иркутска в Забайкалье
Последние три дня в сообщениях оперативного штаба при региональном правительстве сообщается, что один больной коронавирусом убыл 20 апреля в Забайкальский край.
Глагол. Иркутское обозрение 11:13
Общество
Собчак объяснила решение приобрести долю в крабовом бизнесе
Телеведущая Ксения Собчак подтвердила РБК, что решила приобрести долю в бизнесе по добыче крабов на Дальнем Востоке.
РБК 17:22
Кино
«Мстители: Финал» назван самым прибыльным фильмом 2019 года
Inc-news.ru 18:15
Политика
Владимир Путин подписал указ о награждении медиков орденами и медалями
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении орденами и медалями медиков за их добросовестную работу, заслуги в сфере здравоохранения, а также о присвоении званий "заслуженный врач России".
Аргументы недели 13:00
Космос
Опубликована первая комплексная геологическая карта Луны
ИА Красная Весна 23 апреля в 17:07
Общество
Роспотребнадзор назвал условия для возобновления работы парикмахерских
Роспотребнадзор распространил рекомендации для региональных властей по открытию парикмахерских и салонов красоты в условиях самоизоляции и пандемии коронавирусной инфекции.
ТК Звезда вчера в 16:59
Технологии
Facebook запускает продукт для групповых видеозвонков
Компания Facebook запускает продукт Messenger Rooms, предназначенный для совершения групповых видеозвонков.
Газета.Ru вчера в 15:45
Здоровье
Французов потянуло к никотину после «коронавирусной» гипотезы учёных
Обычно пластыри, жвачки и другие продукты, содержащие никотин, выписывают при отказе от курения, однако несколько дней назад французские учёные выдвинули гипотезу, что это вещество может сдерживать распространение коронавируса Covid-19 в организме человека.
Евразия Daily 17:14
Общество
Код доступа: Юлия Латынина
Напоминаю, что нас можно слушать на «Эхо Москвы», смотреть «Код доступа» можно на YouTube «Эха Москвы» и на моем собственном YouTube «Латынина ТВ», на который прошу вас не забывать подписываться.
Эхо Москвы 15:55
Общество
Из жизни ушла главный редактор «Русского радио» Юлия Ларионова
Накануне из жизни ушла Юлия Ларионова, занимающая должность главного редактора крупнейшей радиостанции «Русское радио».
Bimru.ru 06:01
Общество
Орешкин заявил о наличии у России ресурсов для преодоления кризиса
Москва, 26 апреля 2020, 01:08 — REGNUM Россия обладает достаточным запасом ресурсов для преодоления экономического кризиса, заявил 25 апреля помощник президента России Максим Орешкин в интервью телеканалу «Россия 24».
REGNUM 18:08
Происшествия
В Красноярске задержали участников акции против самоизоляции
В Красноярске прошла акция против режима самоизоляции.
Ведомости вчера в 05:12
Шоу-бизнес
Тодоренко лишили титула «Женщина года» после слов о домашнем насилии
Журнал Glamour лишил телеведущую Регину Тодоренко титула «Женщина года». Об этом редакция издания сообщила в Instagram.
РБК 12:25
Общество
Депутат Госдумы Калашников заразился коронавирусом
Депутат сообщил, что заразился от своего водителя, который лечится уже более недели. Последнее время Калашников соблюдал карантин.
ЗакC.Ру 06:46
Политика
Путин и Трамп приняли совместное заявление о 75-летии встречи на Эльбе
Российский и американский лидеры приняли совместное заявление по случаю 75-й годовщины встречи на Эльбе советских и американских войск.
Газета.Ru 14:10
Музыка
Хор из Австралии спел песню «На поле танки грохотали»
Мужской хор Dustyesky из условиях самоизоляции исполнил известную советскую песню «На поле танки грохотали».
Время Н вчера в 09:56