с чего всё началось

Мир переживает уникальный кризис из-за пандемии коронавируса, которая имеет три основные характеристики.

Общество Голикова отметила усталость россиян от ограничений из‑за коронавируса Вице-премьер России Татьяна Голикова рассказала, что жители страны устали от ограничений, которые введены из-за коронавируса, поэтому важно оценить возможность ослабления ограничительных мер, сообщает ТАСС. 1,6K

Экономика Росстат отчитался о начавшемся сокращении реальных доходов россиян По итогам первого квартала 2020 года сохранились относительно низкие темпы инфляции: рост потребительских цен составил 2,4% в годовом выражении, в том числе по продовольственным товарам — 2%. Среднедушевые денежные доходы за первый квартал оцениваются Росстатом в 31,2 тыс. руб. в месяц. 87

Энергетика Deutsche Bank спрогнозировал сроки исчерпания резервов ФНБ Ресурсов Фонда национального благосостояния России может хватить на 2 года при цене нефти в $15 за баррель. 1,8K

Общество Власти Петербурга объяснили смерть четырех медсестер во время пандемии В социальных сетях и некоторых Telegram-каналах ранее появился неофициальный "Список памяти", где медики и общественники приводят данные о якобы умерших медработниках. 197

Здоровье Обнародован план выхода Украины из карантина по коронавирусу Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль обнародовал в своем Telegram-канале план из 5 этапов по выходу страны из карантина, введенного из-за распространения нового коронавируса.

Происшествия В Киеве банда торговала новорожденными детьми На Украине обезврежена преступная группа, занимавшаяся продажей детей за границу. Банда торговцев украинскими детьми орудовала в Киеве.

Происшествия Больной коронавирусом сбежал из Иркутска в Забайкалье Последние три дня в сообщениях оперативного штаба при региональном правительстве сообщается, что один больной коронавирусом убыл 20 апреля в Забайкальский край. 19

Общество Собчак объяснила решение приобрести долю в крабовом бизнесе Телеведущая Ксения Собчак подтвердила РБК, что решила приобрести долю в бизнесе по добыче крабов на Дальнем Востоке. 20

Политика Владимир Путин подписал указ о награждении медиков орденами и медалями Президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении орденами и медалями медиков за их добросовестную работу, заслуги в сфере здравоохранения, а также о присвоении званий "заслуженный врач России". 8

Общество Роспотребнадзор назвал условия для возобновления работы парикмахерских Роспотребнадзор распространил рекомендации для региональных властей по открытию парикмахерских и салонов красоты в условиях самоизоляции и пандемии коронавирусной инфекции. 259

Здоровье Французов потянуло к никотину после «коронавирусной» гипотезы учёных Обычно пластыри, жвачки и другие продукты, содержащие никотин, выписывают при отказе от курения, однако несколько дней назад французские учёные выдвинули гипотезу, что это вещество может сдерживать распространение коронавируса Covid-19 в организме человека.

Общество Код доступа: Юлия Латынина Напоминаю, что нас можно слушать на «Эхо Москвы», смотреть «Код доступа» можно на YouTube «Эха Москвы» и на моем собственном YouTube «Латынина ТВ», на который прошу вас не забывать подписываться.

Общество Орешкин заявил о наличии у России ресурсов для преодоления кризиса Москва, 26 апреля 2020, 01:08 — REGNUM Россия обладает достаточным запасом ресурсов для преодоления экономического кризиса, заявил 25 апреля помощник президента России Максим Орешкин в интервью телеканалу «Россия 24». 19