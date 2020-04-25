Общество

Evo-rus.comEvo-rus.comОрешкин назвал три основные характеристики кризиса из-за коронавируса

Мир переживает уникальный кризис из-за пандемии коронавируса, которая имеет три основные характеристики.
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с чего всё началось
Помощник президента России Владимира Путина Максим Орешкин обозначил три ключевые особенности кризиса из-за коронавируса в интервью
 каналу «Россия 1».
Lenta.ru07:50

Подробнее о событии

Орешкин назвал три особенности кризиса из-за коронавируса

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Орешкин назвал кризис из-за COVID-19 самым тяжелым со Второй мировой войны

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Орешкин назвал три ключевые особенности кризиса из-за коронавируса

РБК06:00

Орешкин: коронавирус вызвал сильнейший после Второй мировой войны кризис

Московский Комсомолец05:51

Помощник Путина выделил три особенности кризиса из-за коронавируса

Lenta.ru07:50

Орешкин объяснил, почему нынешний кризис хуже, чем в 2008-2009 годах

ТАСС05:17

Орешкин назвал три ключевые особенности текущего кризиса

Вести.Ru04:51
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Общество

Жители Берлина вышли на акцию протеста против карантинных мер

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Общество

New York Post: Ким Чен Ын мог умереть после операции

Коммерсантъ 16:41
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Общество

Голикова отметила усталость россиян от ограничений из‑за коронавируса

Вице-премьер России Татьяна Голикова рассказала, что жители страны устали от ограничений, которые введены из-за коронавируса, поэтому важно оценить возможность ослабления ограничительных мер, сообщает ТАСС.
РИАМО вчера в 13:47
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Драйвер NVIDIA GeForce 445.98 исправил проблемы с HDR

Дни24 05:34
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Победителем седьмого сезона «Голос. Дети» стала Олеся Казаченко

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Общество

Матвиенко посоветовала россиянам не планировать поездки за границу

Россиянам не следует планировать зарубежные путешествия в 2020 году из-за ситуации с эпидемией коронавируса.
News.ru вчера в 07:39
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Экономика

Росстат отчитался о начавшемся сокращении реальных доходов россиян

По итогам первого квартала 2020 года сохранились относительно низкие темпы инфляции: рост потребительских цен составил 2,4% в годовом выражении, в том числе по продовольственным товарам — 2%. Среднедушевые денежные доходы за первый квартал оцениваются Росстатом в 31,2 тыс. руб. в месяц.
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Шоу-бизнес

Умер звезда «Запретной зоны» актер Дмитрий Дьяченко

Газета.Ru 01:34
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Deutsche Bank спрогнозировал сроки исчерпания резервов ФНБ

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Газета.Ru вчера в 03:06
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Общество

Власти Петербурга объяснили смерть четырех медсестер во время пандемии

В социальных сетях и некоторых Telegram-каналах ранее появился неофициальный "Список памяти", где медики и общественники приводят данные о якобы умерших медработниках.
РИА Новости 16:44
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Здоровье

Обнародован план выхода Украины из карантина по коронавирусу

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль обнародовал в своем Telegram-канале план из 5 этапов по выходу страны из карантина, введенного из-за распространения нового коронавируса.
Rambler News Service вчера в 15:47
Происшествия

В Киеве банда торговала новорожденными детьми

На Украине обезврежена преступная группа, занимавшаяся продажей детей за границу. Банда торговцев украинскими детьми орудовала в Киеве.
SM News 15:33
Происшествия

Больной коронавирусом сбежал из Иркутска в Забайкалье

Последние три дня в сообщениях оперативного штаба при региональном правительстве сообщается, что один больной коронавирусом убыл 20 апреля в Забайкальский край.
Глагол. Иркутское обозрение 11:13
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Происшествия

На Ямале жестко сел вертолет Ми-26, пострадал пилот

Вести.Ru 02:46
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Общество

Собчак объяснила решение приобрести долю в крабовом бизнесе

Телеведущая Ксения Собчак подтвердила РБК, что решила приобрести долю в бизнесе по добыче крабов на Дальнем Востоке.
РБК 17:22
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Кино

«Мстители: Финал» назван самым прибыльным фильмом 2019 года

Inc-news.ru 18:15
Политика

Владимир Путин подписал указ о награждении медиков орденами и медалями

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении орденами и медалями медиков за их добросовестную работу, заслуги в сфере здравоохранения, а также о присвоении званий "заслуженный врач России".
Аргументы недели 13:00
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Космос

Опубликована первая комплексная геологическая карта Луны

ИА Красная Весна 23 апреля в 17:07
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Общество

Глава Минздрава Ростовской области перенесла сердечный приступ

РБК 18:22
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Общество

Роспотребнадзор назвал условия для возобновления работы парикмахерских

Роспотребнадзор распространил рекомендации для региональных властей по открытию парикмахерских и салонов красоты в условиях самоизоляции и пандемии коронавирусной инфекции.
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Технологии

Facebook запускает продукт для групповых видеозвонков

Компания Facebook запускает продукт Messenger Rooms, предназначенный для совершения групповых видеозвонков.
Газета.Ru вчера в 15:45
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Здоровье

Французов потянуло к никотину после «коронавирусной» гипотезы учёных

Обычно пластыри, жвачки и другие продукты, содержащие никотин, выписывают при отказе от курения, однако несколько дней назад французские учёные выдвинули гипотезу, что это вещество может сдерживать распространение коронавируса Covid-19 в организме человека.
Евразия Daily 17:14
Общество

Код доступа: Юлия Латынина

Напоминаю, что нас можно слушать на «Эхо Москвы», смотреть «Код доступа» можно на YouTube «Эха Москвы» и на моем собственном YouTube «Латынина ТВ», на который прошу вас не забывать подписываться.
Эхо Москвы 15:55
Общество

Из жизни ушла главный редактор «Русского радио» Юлия Ларионова

Накануне из жизни ушла Юлия Ларионова, занимающая должность главного редактора крупнейшей радиостанции «Русское радио».
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Общество

Орешкин заявил о наличии у России ресурсов для преодоления кризиса

Москва, 26 апреля 2020, 01:08 — REGNUM Россия обладает достаточным запасом ресурсов для преодоления экономического кризиса, заявил 25 апреля помощник президента России Максим Орешкин в интервью телеканалу «Россия 24».
REGNUM 18:08
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В Красноярске задержали участников акции против самоизоляции

В Красноярске прошла акция против режима самоизоляции.
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Общество

Депутат Госдумы Калашников заразился коронавирусом

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Хор из Австралии спел песню «На поле танки грохотали»

Мужской хор Dustyesky из условиях самоизоляции исполнил известную советскую песню «На поле танки грохотали».
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