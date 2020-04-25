Общество

Газета.RuГазета.RuПомощник Путина выделил три особенности кризиса из-за коронавируса

Впервые со времен Второй мировой войны мир переживает настолько сильный кризис, полагает помощник президента России Максим Орешкин. По его мнению, у этого кризиса, вызванного пандемией коронавируса, есть три ключевые особенности.
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с чего всё началось
Помощник президента России Владимира Путина Максим Орешкин обозначил три ключевые особенности кризиса из-за коронавируса в интервью
 каналу «Россия 1».
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Помощник Путина выделил три особенности кризиса из-за коронавируса

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Орешкин назвал три ключевые особенности текущего кризиса

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Автоматически обработаны 7164 источника, обновлено в 13:21, Ашберн
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Скачки числа новых случаев заражения коронавирусом в России могут свидетельствовать о выходе на плато по заболеваемости, заявил РБК глава Центра инфекционных болезней ЦКБ Управления делами президента Георгий Сапронов.
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