Общество
РИА НовостиОрешкин назвал три особенности кризиса из-за коронавируса
Мир переживает кризис из-за пандемии коронавируса таких объёмов впервые со времен Второй мировой войны, считает помощник президента РФ Максим Орешкин. В эфире телеканала "Россия 1" Орешкин заявил, что мир переживает уникальный кризис, у которого три ключевые особенности.
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с чего всё началось
Помощник президента России Владимира Путина Максим Орешкин обозначил три ключевые особенности кризиса из-за коронавируса в интервью каналу «Россия 1».Lenta.ru07:50
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Происшествия
В Уфе заключенные пытались устроить беспорядки в колонии
Шестеро заключенных отказались выполнять требования сотрудников колонии, не пускали их в помещение отряда, а также призывали других осужденных к беспорядкам.
Российская газета 07:01
Наука
Неизвестные науке беспозвоночные с песчаных пляжей находятся под угрозой исчезновения
Rusargument 23 апреля в 12:41
Музыка
Победителем седьмого сезона «Голос. Дети» стала Олеся Казаченко
Казаченко была в команде рэпера Басты, который по результатам голосования был признан лучшим наставником сезона.
Национальная служба новостей вчера в 17:58
Энергетика
Deutsche Bank спрогнозировал сроки исчерпания резервов ФНБ
Ресурсов Фонда национального благосостояния России может хватить на 2 года при цене нефти в $15 за баррель.
Газета.Ru вчера в 03:06
Общество
ГИБДД разъяснила условия передвижения между регионами
Госавтоинспекция сообщила, что россияне могут передвигаться между регионами России на личном транспорте, в большинстве из них нет никаких ограничений.
Коммерсантъ вчера в 11:51
Происшествия
Заместитель главврача российской больницы выпала из окна
Заместитель главврача Красноярского краевого госпиталя для ветеранов войн выпала из окна своего кабинета. Об этом сообщает «ТВК Красноярск».
Lenta.ru 17:19
Общество
В Москве умерли 38 больных коронавирусом
В Москве умерли 38 пациентов, у которых был диагностирован коронавирус.
Коммерсантъ 16:31
Общество
Онищенко не исключил введения пропусков для поездок на дачу в мае
Ранее зампред Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Ирина Киркора предложила ввести разовые пропуска на прогулки для пожилых людей и дополнительные пропуска для поездок на дачу на посевные работы.
РИА Новости 11:55
Шоу-бизнес
Фанаты удивились постельному снимку Саши Савельевой и Кирилла Сафонова
Постельное фото, на котором исполнительница запечатлена в объятьях своего супруга, Кирилла Сафонова, серьезно всколыхнуло фанатские ряды звезд.
OvideO.ru 15:22
Экономика
Банки получат 24 млрд рублей из-за потери доходов при выдаче кредитов
Правительство России выделит Министерству экономического развития РФ 24 млрд рублей на субсидии банкам для возмещения недополученных доходов по кредитам системообразующим предприятиям.
Известия 11:02
Происшествия
Участница конфликта с таксистом оказалась дочерью актера Стоянова
Участницей конфликта с водителем столичного такси была дочь актера театра и кино Андрея Стоянова, об этом он сам сообщил "Вечерней Москве".
РИА Новости 18:26
Авто
Cadillac показал шестиметровый Escalade
На днях стало известно, что компания Cadillac отказалась от проведения отдельной презентации модели Escalade ESV и представила его в онлайн-визуализаторе.
32CARS.ru 23 апреля в 14:38
Происшествия
Власти Петербурга объяснили смерть четырех медсестер в разгар пандемии
В социальных сетях и некоторых Telegram-каналах ранее появился неофициальный "Список памяти", где медики и общественники приводят данные о якобы умерших медработниках.
РИА Новости 16:44
Происшествия
Полиция Латвии начала дело о несоблюдении дистанции при драке
Латвийская полиция начала административное производство о мелком хулиганстве и несоблюдении дистанции при драке в населенном пункте Слампе, сообщила агентству LETA представитель Земгальского регионального управления полиции Даце Калниня.
Евразия Daily 09:38
Общество
Власти Москвы ответили на иск о режиме самоизоляции
Мэрия Москвы направила ответ на иск, который оспаривает законность указов мэра города Сергея Собянина о введении режима самоизоляции и системы цифровых пропусков.
Газета.Ru 06:33
Футбол
Футболист Квеквескири: в Венгрии меня «в шутку» называли террористом
Москва, 26 апреля 2020, 03:09 — REGNUM Полузащитник «СКА-Хабаровска» Ираклий Квеквескири поделился своими воспоминаниями, как проходило общение с венгерскими игроками клубов «Печ» и «СЗТК-Эрима».
REGNUM 20:09
Политика
Лавров рассказал о запрете государствам ЕС получать помощь от России
Россия направила военных врачей-эпидемиологов и специалистов войск радиационной, химической и биологической защиты в Италию в конце марта.
РИА Новости 09:36
Здоровье
Пульмонолог рассказал о последствиях коронавируса в легкой форме
По словам главного пульмонолога Свердловской области Игоря Лещенко, в легкой форме коронавирус протекает примерно у 80 % зараженных.
Невские Новости 19:29
Культура
Коммунист Гаврилов пожаловался на сериал про Зулейху в Прокуратуру
Республика Татарстан 13:09
Здоровье
Эпидемиолог, стоящий за спорной стратегией Швеции по коронавирусу: «Закрывать границы — это просто смешно» (Nature, Великобритания) (Nature)
Швеция не закрыла границы и не ввела строгие правила социального дистанцирования.
ИноСМИ 18:35
Общество
Число умерших от коронавируса превысило 200 тысяч человек
Как передает корреспондент РИА «Новый День», на данный момент, по информации Центра системных наук и инженерии при Университете Джона Хопкинса, количество умерших инфицированных в мире составляет 201 тысячу 502 человека.
Новый День 15:00
Космос
Земные бактерии могут стать потенциально опасными в космосе
Попавшие в космос земные микроорганизмы могут измениться и стать опасными.
Российская газета 05:45
Политика
Глава Минздрава Израиля ушел в отставку
Как сообщает государственное израильское радио Kan, министр здравоохранения Израиля Яаков Лицман, 25 апреля, заявил, что подает в отставку и он об этом попросил премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху.
Ёлдаш 18:24
Авто
Начались продажи Chevrolet дешевле Lada Granta
Для сравнения, минимальная стоимость российской Lada Granta в республике составляет 3,39 млн тенге или 600 тыс. руб. Сборка моделей стартовала в марте на костанайском заводе "СарыаркаАвтоПром", однако цены стали известны только сегодня, сообщает "Российская газета" в четверг.
Авторамблер 23 апреля в 04:55