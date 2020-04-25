с чего всё началось

Мир переживает кризис из-за пандемии коронавируса таких объёмов впервые со времен Второй мировой войны, считает помощник президента РФ Максим Орешкин. В эфире телеканала "Россия 1" Орешкин заявил, что мир переживает уникальный кризис, у которого три ключевые особенности.

Происшествия В Уфе заключенные пытались устроить беспорядки в колонии Шестеро заключенных отказались выполнять требования сотрудников колонии, не пускали их в помещение отряда, а также призывали других осужденных к беспорядкам. 28

Энергетика Deutsche Bank спрогнозировал сроки исчерпания резервов ФНБ Ресурсов Фонда национального благосостояния России может хватить на 2 года при цене нефти в $15 за баррель. 1,8K

Общество ГИБДД разъяснила условия передвижения между регионами Госавтоинспекция сообщила, что россияне могут передвигаться между регионами России на личном транспорте, в большинстве из них нет никаких ограничений. 695

Происшествия Заместитель главврача российской больницы выпала из окна Заместитель главврача Красноярского краевого госпиталя для ветеранов войн выпала из окна своего кабинета. Об этом сообщает «ТВК Красноярск». 85

Общество В Москве умерли 38 больных коронавирусом В Москве умерли 38 пациентов, у которых был диагностирован коронавирус.

Общество Онищенко не исключил введения пропусков для поездок на дачу в мае Ранее зампред Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Ирина Киркора предложила ввести разовые пропуска на прогулки для пожилых людей и дополнительные пропуска для поездок на дачу на посевные работы. 11

Шоу-бизнес Фанаты удивились постельному снимку Саши Савельевой и Кирилла Сафонова Постельное фото, на котором исполнительница запечатлена в объятьях своего супруга, Кирилла Сафонова, серьезно всколыхнуло фанатские ряды звезд.

Происшествия Участница конфликта с таксистом оказалась дочерью актера Стоянова Участницей конфликта с водителем столичного такси была дочь актера театра и кино Андрея Стоянова, об этом он сам сообщил "Вечерней Москве". 99

Авто Cadillac показал шестиметровый Escalade На днях стало известно, что компания Cadillac отказалась от проведения отдельной презентации модели Escalade ESV и представила его в онлайн-визуализаторе. 2

Происшествия Власти Петербурга объяснили смерть четырех медсестер в разгар пандемии В социальных сетях и некоторых Telegram-каналах ранее появился неофициальный "Список памяти", где медики и общественники приводят данные о якобы умерших медработниках. 158

Происшествия Полиция Латвии начала дело о несоблюдении дистанции при драке Латвийская полиция начала административное производство о мелком хулиганстве и несоблюдении дистанции при драке в населенном пункте Слампе, сообщила агентству LETA представитель Земгальского регионального управления полиции Даце Калниня. 6

Общество Власти Москвы ответили на иск о режиме самоизоляции Мэрия Москвы направила ответ на иск, который оспаривает законность указов мэра города Сергея Собянина о введении режима самоизоляции и системы цифровых пропусков. 2,9K

Футбол Футболист Квеквескири: в Венгрии меня «в шутку» называли террористом Москва, 26 апреля 2020, 03:09 — REGNUM Полузащитник «СКА-Хабаровска» Ираклий Квеквескири поделился своими воспоминаниями, как проходило общение с венгерскими игроками клубов «Печ» и «СЗТК-Эрима».

Здоровье Пульмонолог рассказал о последствиях коронавируса в легкой форме По словам главного пульмонолога Свердловской области Игоря Лещенко, в легкой форме коронавирус протекает примерно у 80 % зараженных. 3

Общество Число умерших от коронавируса превысило 200 тысяч человек Как передает корреспондент РИА «Новый День», на данный момент, по информации Центра системных наук и инженерии при Университете Джона Хопкинса, количество умерших инфицированных в мире составляет 201 тысячу 502 человека.

Политика Глава Минздрава Израиля ушел в отставку Как сообщает государственное израильское радио Kan, министр здравоохранения Израиля Яаков Лицман, 25 апреля, заявил, что подает в отставку и он об этом попросил премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху. 6