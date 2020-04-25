Общество

РИА НовостиРИА НовостиОрешкин назвал три особенности кризиса из-за коронавируса

Мир переживает кризис из-за пандемии коронавируса таких объёмов впервые со времен Второй мировой войны, считает помощник президента РФ Максим Орешкин. В эфире телеканала "Россия 1" Орешкин заявил, что мир переживает уникальный кризис, у которого три ключевые особенности.
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с чего всё началось
Помощник президента России Владимира Путина Максим Орешкин обозначил три ключевые особенности кризиса из-за коронавируса в интервью
 каналу «Россия 1».
Lenta.ru07:50

Подробнее о событии

Помощник Путина выделил три особенности кризиса из-за коронавируса

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Орешкин назвал кризис из-за COVID-19 самым тяжелым со Второй мировой войны

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Орешкин: коронавирус вызвал сильнейший после Второй мировой войны кризис

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Орешкин назвал три особенности кризиса из-за коронавируса

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Орешкин назвал три ключевые особенности кризиса из-за коронавируса

РБК06:00

Орешкин назвал три ключевые особенности текущего кризиса

Вести.Ru04:51
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Происшествия

В Уфе заключенные пытались устроить беспорядки в колонии

Шестеро заключенных отказались выполнять требования сотрудников колонии, не пускали их в помещение отряда, а также призывали других осужденных к беспорядкам.
Российская газета 07:01
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Наука

Неизвестные науке беспозвоночные с песчаных пляжей находятся под угрозой исчезновения

Rusargument 23 апреля в 12:41
Музыка

Победителем седьмого сезона «Голос. Дети» стала Олеся Казаченко

Казаченко была в команде рэпера Басты, который по результатам голосования был признан лучшим наставником сезона.
Национальная служба новостей вчера в 17:58
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Энергетика

Deutsche Bank спрогнозировал сроки исчерпания резервов ФНБ

Ресурсов Фонда национального благосостояния России может хватить на 2 года при цене нефти в $15 за баррель.
Газета.Ru вчера в 03:06
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Общество

ГИБДД разъяснила условия передвижения между регионами

Госавтоинспекция сообщила, что россияне могут передвигаться между регионами России на личном транспорте, в большинстве из них нет никаких ограничений.
Коммерсантъ вчера в 11:51
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Общество

Эпидемиологическая ситуация на авианосце США оказалась аномальной

ФАН 09:52
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Происшествия

Заместитель главврача российской больницы выпала из окна

Заместитель главврача Красноярского краевого госпиталя для ветеранов войн выпала из окна своего кабинета. Об этом сообщает «ТВК Красноярск».
Lenta.ru 17:19
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Общество

В Москве умерли 38 больных коронавирусом

В Москве умерли 38 пациентов, у которых был диагностирован коронавирус.
Коммерсантъ 16:31
Общество

Онищенко не исключил введения пропусков для поездок на дачу в мае

Ранее зампред Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Ирина Киркора предложила ввести разовые пропуска на прогулки для пожилых людей и дополнительные пропуска для поездок на дачу на посевные работы.
РИА Новости 11:55
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Шоу-бизнес

Фанаты удивились постельному снимку Саши Савельевой и Кирилла Сафонова

Постельное фото, на котором исполнительница запечатлена в объятьях своего супруга, Кирилла Сафонова, серьезно всколыхнуло фанатские ряды звезд.
OvideO.ru 15:22
Экономика

Банки получат 24 млрд рублей из-за потери доходов при выдаче кредитов

Правительство России выделит Министерству экономического развития РФ 24 млрд рублей на субсидии банкам для возмещения недополученных доходов по кредитам системообразующим предприятиям.
Известия 11:02
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Происшествия

Участница конфликта с таксистом оказалась дочерью актера Стоянова

Участницей конфликта с водителем столичного такси была дочь актера театра и кино Андрея Стоянова, об этом он сам сообщил "Вечерней Москве".
РИА Новости 18:26
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Шоу-бизнес

Главред Glamour объяснила лишение Тодоренко звания «Женщина года»

РИА Новости 14:05
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Авто

Cadillac показал шестиметровый Escalade

На днях стало известно, что компания Cadillac отказалась от проведения отдельной презентации модели Escalade ESV и представила его в онлайн-визуализаторе.
32CARS.ru 23 апреля в 14:38
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Происшествия

Власти Петербурга объяснили смерть четырех медсестер в разгар пандемии

В социальных сетях и некоторых Telegram-каналах ранее появился неофициальный "Список памяти", где медики и общественники приводят данные о якобы умерших медработниках.
РИА Новости 16:44
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Происшествия

Полиция Латвии начала дело о несоблюдении дистанции при драке

Латвийская полиция начала административное производство о мелком хулиганстве и несоблюдении дистанции при драке в населенном пункте Слампе, сообщила агентству LETA представитель Земгальского регионального управления полиции Даце Калниня.
Евразия Daily 09:38
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Общество

Власти Москвы ответили на иск о режиме самоизоляции

Мэрия Москвы направила ответ на иск, который оспаривает законность указов мэра города Сергея Собянина о введении режима самоизоляции и системы цифровых пропусков.
Газета.Ru 06:33
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Футбол

Футболист Квеквескири: в Венгрии меня «в шутку» называли террористом

Москва, 26 апреля 2020, 03:09 — REGNUM Полузащитник «СКА-Хабаровска» Ираклий Квеквескири поделился своими воспоминаниями, как проходило общение с венгерскими игроками клубов «Печ» и «СЗТК-Эрима».
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Политика

Глава корейской организации опроверг слухи о смерти Ким Чен Ына

Газета.Ru 17:48
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Политика

Лавров рассказал о запрете государствам ЕС получать помощь от России

Россия направила военных врачей-эпидемиологов и специалистов войск радиационной, химической и биологической защиты в Италию в конце марта.
РИА Новости 09:36
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Культура

Победитель шоу Маска на НТВ покажет лицо

Толк 02:49
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Здоровье

Пульмонолог рассказал о последствиях коронавируса в легкой форме

По словам главного пульмонолога Свердловской области Игоря Лещенко, в легкой форме коронавирус протекает примерно у 80 % зараженных.
Невские Новости 19:29
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Культура

Коммунист Гаврилов пожаловался на сериал про Зулейху в Прокуратуру

Республика Татарстан 13:09
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Происшествия

Пожар на заводе по производству битума под Тулой локализован

Интерфакс 18:37
Здоровье

Эпидемиолог, стоящий за спорной стратегией Швеции по коронавирусу: «Закрывать границы — это просто смешно» (Nature, Великобритания) (Nature)

Швеция не закрыла границы и не ввела строгие правила социального дистанцирования.
ИноСМИ 18:35
Общество

Число умерших от коронавируса превысило 200 тысяч человек

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на данный момент, по информации Центра системных наук и инженерии при Университете Джона Хопкинса, количество умерших инфицированных в мире составляет 201 тысячу 502 человека.
Новый День 15:00
Космос

Земные бактерии могут стать потенциально опасными в космосе

Попавшие в космос земные микроорганизмы могут измениться и стать опасными.
Российская газета 05:45
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Политика

Глава Минздрава Израиля ушел в отставку

Как сообщает государственное израильское радио Kan, министр здравоохранения Израиля Яаков Лицман, 25 апреля, заявил, что подает в отставку и он об этом попросил премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху.
Ёлдаш 18:24
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Авто

Начались продажи Chevrolet дешевле Lada Granta

Для сравнения, минимальная стоимость российской Lada Granta в республике составляет 3,39 млн тенге или 600 тыс. руб. Сборка моделей стартовала в марте на костанайском заводе "СарыаркаАвтоПром", однако цены стали известны только сегодня, сообщает "Российская газета" в четверг.
Авторамблер 23 апреля в 04:55
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Общество

В реанимацию попала глава Минздрава Ростовской области

Piter.tv 14:38
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