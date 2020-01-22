Экономика

Rambler News ServiceRambler News ServiceОрешкин назвал уровень неравенства в России «недопустимо высоким»

Уровень неравенства в России снижается, но все еще остается «недопустимо высоким», заявил экс-министр экономического развития Максим Орешкин в ходе выступления в рамках всемирного экономического форума в Давосе.
Читать в источнике
Комментировать309
с чего всё началось

Орешкин заявил о «недопустимо высоком уровне неравенства» в России

Орешкин заявил, что глобальная ситуация с неравенством между странами за последнее время улучшилась за счет активного роста таких развивающихся экономик, как Китай и Индия. При этом глобальное неравенство сейчас находится на максимуме с 1930–1940-х годов.
РБК22 января в 10:20

Подробнее о событии

Делягин жёстко раскритиковал работу Максима Орешкина на посту министра

REGNUMвчера в 03:36

Орешкин назвал недопустимым уровень неравенства в России

Московский Комсомолец22 января в 11:55

Орешкин оценил уровень неравенства в России

Lenta.ru22 января в 10:59

Потерявший министерское кресло Орешкин оценил уровень неравенства в России

News.ru22 января в 12:02

Экс-глава МЭР заметил «недопустимо высокий уровень неравенства» в России

Росбалт22 января в 10:58

Орешкин заявил о «недопустимо высоком уровне неравенства» в России

РБК22 января в 10:20

Влияет ли гендерное неравенство на рост экономики? Ответил Орешкин

Телеканал 360°22 января в 09:33
Показать все источники
Автоматически обработано 7055 источников, обновлено в 06:30, Ашберн
Политика

Президент России Владимир Путин прибыл в Израиль

Политическая Экспертиза вчера в 02:24
Общество

Адвокат рассказал о состоянии экстрадированного во Францию Винника

Адвокат Тимофей Мусатов рассказал о состоянии экстрадированного из Греции во Францию россиянина Александра Винника.
RT на русском 05:36
Армия и оружие

В Госдепе США рассказали о случае с российским генерал-майором в Сирии

Спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри рассказал об инциденте американских военных с российским генерал-майором.
Газета.Ru вчера в 13:07
Общество

Опубликован список интернет-сервисов с бесплатным доступом

15 января президент России Владимир Путин поручил в ежегодном послании Федеральному собранию подготовить и реализовать проект «Доступный интернет», в рамках которого гражданам предоставят бесплатный доступ к социально значимым интернет-сервисам.
Известия вчера в 14:00
Экономика

Платеж за получение накопленной пенсии может быть уменьшен

Министерство финансов РФ и Центробанк России разрабатывают два варианта получения накопленной пенсии в рамках готовящейся к принятию системы ГПП (гарантированного пенсионного плана), об этом 24 января сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу Минфина.
REGNUM вчера в 23:48
Фигурное катание

Плющенко прокомментировал победу фигуриста Алиева на чемпионате Европы

Напомним, в четверг 20-летний Алиев, набрав за короткую и произвольную программы 272,89 балла, впервые за последние восемь лет завоевал для России золото чемпионата Европы.
Аргументы и Факты 02:20
Политика

ЦРУ рассекретило архивы об «агенте Гитлера» Степане Бандере

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США выложило в открытый доступ свыше 13 миллионов страниц архивных документов, более 300 из которых касаются украинского националиста Степана Бандеры.
Российская газета вчера в 14:16
Политика

Путин назначил Орешкина и Мединского своими помощниками

Ведомости 02:40
Политика

Лукашенко объяснил поиск Белоруссией альтернативных поставщиков нефти

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что поиск страной возможных поставщиков нефти, помимо России, — это не блеф и не попытка повысить ставки перед переговорами.
RT на русском 06:02
Космос

Маск запланировал отправить на Марс миллион человек к 2050 году

Основатель компании — производителя космической техники SpaceX миллиардер Илон Маск рассказал о планах построить на Марсе к 2050 году город с населением 1 млн человек, передает РБК.
НИА Самара 22 января в 12:41
Политика

Германия снова выделит миллионы евро блокадникам Ленинграда

Берлин снова выделит России 12 миллионов евро в рамках помощи блокадникам Ленинграда. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Lenta.ru 02:10
Шоу-бизнес

Сын Никаса Сафронова показал Волочковой, как нужно садиться на шпагат

Тучный молодой человек разместил пост в своем Инстаграме, где показал, как нужно садиться на шпагат.
Вести Подмосковья вчера в 11:27
Общество

Радиоактивный грунт в районе строительства хорды вывезут из Москвы

Правительство Москвы в ближайшее время заключит договор с ФГУП "Радон" о реализации полномасштабной программы рекультивации склона Москвы-реки и вывоза зараженного радиацией грунта в районе строительства Юго-Восточной хорды (ЮВХ) за пределы Москвы, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном блоге.
РИА Новости 03:13
Футбол

На въезде в Красноярск появились три билборда с вопросами про Газзаева

Болельщики футбольного «Енисея» разместили на въезде в Красноярск три плаката кроваво-красного цвета – о судьбе тренера Юрия Газзаева.
АиФ Красноярск 05:50
Общество

Глава Чувашии заставил пожарного подпрыгивать за ключами от машины

Глава Чувашской республики Михаил Игнатьев вновь оказался в центре скандала, заставив сотрудника МЧС подпрыгивать за ключами от пожарной машины.
РИА Новости 06:16
Футбол

Ярошик: в Англии с иностранцами не возятся. В России всё по-другому

Бывший игрок сборной Чехии Иржи Ярошик сравнил отношение к иностранцам в Англии и России.
Чемпионат 00:45
Общество

Двух россиян осудили в США на 12 лет за мошенничество

Граждане России братья Игорь и Денис Грушко получили в США по 12 лет тюрьмы за мошенничество с кредитными картами.
Русская Планета 04:37
Политика

СМИ многого не знают о помиловании Ходорковского, заявил Песков

Журналисты многого не знают о помиловании бизнесмена Михаила Ходорковского, который якобы не просил о нем, но "со временем" узнают, нужно спросить самого экс-главу ЮКОСа, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:16
Здоровье

Врачи назвали 8 вредных продуктов для людей с диабетом

При диабете лучше избегать продуктов, которые насыщены быстрыми углеводами и плотным жиром.
Shraibikus News 22 января в 06:08
Происшествия

Следствие просит перевести Фаяза Шабаева под домашний арест

Сегодня Сыктывкарский суд рассматривает вопрос об избрании Фаязу Шабаеву меры пресечения: следствие просит заменить реальный арест на домашний.
ИА БНК 03:11
Политика

Госдума одобрила в первом чтении поправки в Конституцию

Госдума в первом чтении одобрила поправки в Конституцию РФ, передает корреспондент ИА REGNUM 23 января.
REGNUM вчера в 04:00
Спорт

Горячкина проиграла Вэньцзюнь в матче за шахматную корону

Россиянка Александра Горячкина на тай-брейке матча за звание чемпионки мира проиграла действующей обладательнице мировой шахматной короны китаянке Цзюй Вэньцзюнь.
RT на русском 05:46
Футбол

«Зенит» объявил об уходе Матиаса Краневиттера

РИА Новости 06:20
Наука

В Ираке раскрыли десять наскальных ассирийских рельефов

Археологи раскрыли в иракском Курдистане десять монументальных наскальных рельефов с изображениями ассирийских богов и царя Саргона II (722/720–705 гг. до н.э.). Ассирийские наскальные рельефы – очень редкие памятники: последнее подобное изображение было открыто в 1973 году (стела Мила-Мерги The_Relief_of_Tiglath-Pileser_III_at_Mila_Mergi_revisited), а до этого – ещё в 1845-м.
Наука и жизнь 22 января в 23:20
Автоспорт

Мотогонщик Эдвин Стравер скончался после аварии на «Дакаре»

RT на русском 05:37
Происшествия

Под Петербургом нашли обгоревший труп блогерши, сообщили СМИ

По его данным, тело нашли в лесу в районе поселка Парголово. Девушка снимала видео для YouTube и вела Telegram-канал.
РИА Новости 05:23
Происшествия

В Чите задержали отца четырех детей, найденных в заброшенном доме

В Чите задержали мужчину, который жил с четырьмя детьми в заброшенном доме, сообщается на сайте Следственного комитета.
РИА Новости 05:38
Политика

Дуду раскритиковали за отказ посетить Всемирный форум памяти Холокоста

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что президент Польши Анджей Дуда не поедет в Израиль на пятый Всемирный форум памяти Холокоста, который организует израильский институт Яд Вашем.
REGNUM вчера в 06:02
Политика

Тиль Швайгер обвинил США в попытках помешать сближению России и ФРГ

Немецкий актер кино и телевидения, режиссер Тиль Швайгер в эфире телеканала ZDF назвал американского лидера Дональда Трампа невыносимым.
РИА Новости 03:22
Политика

Королева Елизавета II подписала закон о «Брекзите»

Королева Елизавета II подписала утвержденное парламентом соглашение о выходе Великобритании из Европейского союза 31 января 2020 года.
Компания вчера в 10:41
Как работают Яндекс.Новости?
Главное