Экономика

ИнтерфаксИнтерфаксОрешкин назвал условия перехода на четырехдневную рабочую неделю

Глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин не исключил перехода на четырехдневную рабочую неделю. В интервью Business FM на Восточном экономическом форуме во Владивостоке он заявил, что первым условием для этого является высокий уровень зарплаты и производительности труда.
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Орешкин назвал главные условия для перехода к четырехдневной рабочей неделе

Об этом порталу "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого является ТАСС, сообщил министр экономического развития Максим Орешкин в кулуарах Восточного экономического форума.
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