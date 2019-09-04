Экономика
ИнтерфаксОрешкин назвал условия перехода на четырехдневную рабочую неделю
Глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин не исключил перехода на четырехдневную рабочую неделю. В интервью Business FM на Восточном экономическом форуме во Владивостоке он заявил, что первым условием для этого является высокий уровень зарплаты и производительности труда.
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Об этом порталу "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого является ТАСС, сообщил министр экономического развития Максим Орешкин в кулуарах Восточного экономического форума.ТАСС02:04
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Орешкин: четырехдневная рабочая неделя возможна при более высоких доходах
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