Главными условиями для перехода к четырехдневной рабочей неделе в России являются повышение доходов населения и рост производительности труда.

с чего всё началось

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