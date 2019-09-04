Главными условиями для перехода к четырехдневной рабочей неделе в России являются повышение доходов населения и рост производительности труда.

с чего всё началось

Максим Орешкин в интервью Business FM на Восточном экономическом форуме допустил переход на четырехдневную рабочую неделю, но назвал необходимые для этого условия.

Экономика Максим Орешкин обвинил банки в закредитованности россиян Председатель Минэкономразвития убеждён, что банк также должен нести ответственность вместе с заёмщиком.

Политика В Москве призвали дать ответ на заявление Болгарии о Советской армии В заявлении МИД говорится, что щиты Советской армии принесли народам Центральной и Восточной Европы полувековые репрессии.

Экономика ФНС узнает о счетах россиян в швейцарских банках Федеральная налоговая служба (ФНС) получит данные о счетах российских граждан в швейцарских банках за 2018 год.

Шоу-бизнес Александр Семчев похудел на 100 килограммов Близкие и поклонники не перестают удивляться его новому образу. Несколько лет назад вес артиста достигал 200 килограммов.

Футбол Определились соперники «Спартака», «Зенита» и ЦСКА в Кубке России В Москве прошла жеребьевка 1/16 финала Кубка России по футболу. Церемонию транслировал телеканал «Матч ТВ».

Происшествия Найдены тела пилотов взорвавшегося Су-25 Поисковая группа нашла тела пилотов учебного штурмовика Су-25, разбившегося в Ставропольском крае.

Технологии В 2020 году в России могут легализовать технологию eSIM В России начали прорабатывать предложения по нормативной базе для внедрения технологии виртуальных SIM-карт.

Здоровье Скворцова заявила о существенном росте продолжительности жизни россиян Продолжительность жизни в России за последние семь месяцев существенно выросла, рассказала на полях Восточного экономического форума министр здравоохранения Вероника Скворцова.

Экономика Украина погасила долги перед МВФ за 2014 год Украина смогла вернуть Международному валютному фонду все кредиты, которые она взяла по программе 2014 года.

Транспорт Открыто движение по предпоследнему участку платной трассы М11 Ещё один участок скоростной трассы М11 «Москва — Санкт-Петербург» открылся в Новгородской области, передаёт РИА Новости.

Гаджеты Google выпустила стабильную версию Android 10 Первая стабильная версия операционной системы Android 10 стала доступной для обычных пользователей, пока — только на смартфонах Pixel.

Политика Трамп «поздравил» Польшу с годовщиной начала Второй мировой войны Неучастие президента США Дональда Трампа в мероприятиях по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны, которые прошли в Варшаве, завершились окончательным конфузом - теперь его бурно обсуждают все американские СМИ.

Армия и оружие Шойгу: Отношения РФ и Китая вступают в новую стадию развития Глава российского военного ведомства напомнил, что регулярно проводятся совместные мероприятия оперативной и боевой подготовки, осуществляются контакты между генштабами, видами вооруженных сил и родами войск, органами военного управления, приграничными округами и военно-учебными заведениями.

Политика Гособвинение: Куликов помог Джуликяну завладеть земельным участком По версии следствия, в период с ноября по декабрь 2016 года Андрей Куликов, в бытность главой администрации Энгельсского района, по договоренности с председателем комитета по управлению имуществом Сергеем Рясковым, незаконно предоставил предпринимателю Армену Джуликяну участки муниципальной земли под строительство.

Политика Джонсон пригрозил досрочными выборами из-за тупика с Brexit Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подтвердил, что считает проведение внеочередных выборов единственным способом разрешения ситуации вокруг Brexit в случае, если его коллеги по парламенту проголосуют за отсрочку, предложение о проведении выборов будет внесено в среду.

Экономика Услугой снятия наличных на кассе воспользуются 38 миллионов россиян Более 38 миллионов владельцев карт "Мир" смогут снять наличные на кассах магазинов.

Политика СК заочно предъявил обвинение нападавшему на посольство России в Киеве Российские следователи заочно предъявили обвинение еще одному гражданину Украины в нападении на посольство РФ в Киеве в 2016 году, сообщила журналистам в среду официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

Общество Заработал сервис мгновенной выдачи сведений из ЕГРН Федеральная кадастровая палата официально запустила сервис по выдаче сведений из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН).

Политика Путин пригласил Моди на День Победы в 2020 году Президент России Владимир Путин пригласил премьер-министра Индии Нарендру Моди принять участие в 2020 году в торжественных мероприятиях по случаю 75-летия победы в Великой Отечественной войне.

Политика Путин отреагировал на ситуацию с оскорблением жителей Тулуна Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию с оскорблениями пострадавших от паводка жителей города Тулун Иркутской области, которые якобы прозвучали со стороны главы пресс-службы правительства региона Ирины Алашкевич.

Происшествия СК начал проверку по факту гибели пятилетней россиянки в Турции Следственные органы СКР по Архангельской области и НАО начали проверку по факту гибели пятилетней россиянки в бассейне турецкого отеля.

Кино В Сети появился официальный трейлер «Стриптизерш» с Дженнифер Лопез В российский прокат картина выйдет 12 сентября. Ранее в Сети появился новый трейлер «Джокера» Тодда Филлипса.