Экономика
BFM.ruОрешкин назвал условия перехода на четырехдневную рабочую неделю
Максим Орешкин в интервью Business FM на Восточном экономическом форуме допустил переход на четырехдневную рабочую неделю, но назвал необходимые для этого условия.
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с чего всё началось
Главными условиями для перехода к четырехдневной рабочей неделе в России являются повышение доходов населения и рост производительности труда.ТАСС02:04
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В Кинешме коммунисты выяснят отношение жителей к 4-дневной рабочей неделе
Кинешемец.RU02 сентября в 04:51
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На шахте в Донецке прогремел взрыв
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Трамп «поздравил» Польшу с годовщиной начала Второй мировой войны
Неучастие президента США Дональда Трампа в мероприятиях по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны, которые прошли в Варшаве, завершились окончательным конфузом - теперь его бурно обсуждают все американские СМИ.
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Глава российского военного ведомства напомнил, что регулярно проводятся совместные мероприятия оперативной и боевой подготовки, осуществляются контакты между генштабами, видами вооруженных сил и родами войск, органами военного управления, приграничными округами и военно-учебными заведениями.
Российская газета 05:03
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По версии следствия, в период с ноября по декабрь 2016 года Андрей Куликов, в бытность главой администрации Энгельсского района, по договоренности с председателем комитета по управлению имуществом Сергеем Рясковым, незаконно предоставил предпринимателю Армену Джуликяну участки муниципальной земли под строительство.
Взгляд-инфо 03:35
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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подтвердил, что считает проведение внеочередных выборов единственным способом разрешения ситуации вокруг Brexit в случае, если его коллеги по парламенту проголосуют за отсрочку, предложение о проведении выборов будет внесено в среду.
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СК заочно предъявил обвинение нападавшему на посольство России в Киеве
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Первое интервью легендарного агента Мамуки: «Где, у кого и что я купил? Игры – разве огурцы на рынке?»
Одной из первых сделок агента был переход Давида Чаладзе в казанский клуб.
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Заработал сервис мгновенной выдачи сведений из ЕГРН
Федеральная кадастровая палата официально запустила сервис по выдаче сведений из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН).
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ЦБ разработал требования к объединению рисков ОСАГО и каско
Центральный банк РФ разработал минимальные требования к договорам страхования, которые позволяют для удобства автовладельцев включать риски, застрахованные по каско, в полис обязательной "автогражданки".
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