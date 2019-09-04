Об этом порталу "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого является ТАСС, сообщил министр экономического развития Максим Орешкин в кулуарах Восточного экономического форума.

с чего всё началось

Максим Орешкин в интервью Business FM на Восточном экономическом форуме допустил переход на четырехдневную рабочую неделю, но назвал необходимые для этого условия.

Политика Зеленский наложил вето на закон о химической кастрации педофилов Президент Украины Владимир Зеленский наложил вето на закон о химической кастрации педофилов и создании открытого реестра, который будет содержать данные о них, сообщается на сайте парламента.

Политика Путин назвал придурками считающих Дальний Восток балластом Президент Владимир Путин назвал придурками тех, кто считает, что Дальний Восток является для России балластом, который требует только льгот и бюджетных вливаний.

Происшествия В Минобороны подтвердили гибель пилотов разбившегося Су-25 Министерство обороны России подтвердило гибель двух пилотов штурмовика Су-25УБ, который потерпел крушение в Ставропольском крае.

Транспорт Минтранс планирует отменить предполетный досмотр транзитных пассажиров Министерство транспорта России планирует отменить предполетный досмотр пассажиров внутрироссийских транзитных рейсов.

Общество Мединский назвал «убожеством» взрослых любителей комиксов Министр культуры России Владимир Мединский назвал «убожеством» ситуацию, при которой взрослые люди читают комиксы, передает агентство «РИА Новости».

Шоу-бизнес Отца Ольги Бузовой разыскивает налоговая Накануне фискальные органы сообщили, что отец известной певицы Ольги Бузовой уже несколько лет не платит налоги.

Политика Бывший глава Пентагона назвал самую опасную страну в мире Бывший глава Пентагона Джеймс Мэттис поделился мнением о самой опасной стране в мире. По его словам, ей является Пакистан.

Гаджеты Apple представит бюджетный iPhone впервые с 2016 года Apple весной 2020 г. может представить новый бюджетный смартфон, сообщает Nikkei. Название и цену устройства издание не уточняет.

Здоровье Скворцова заявила о существенном росте продолжительности жизни россиян Продолжительность жизни в России за последние семь месяцев существенно выросла, рассказала на полях Восточного экономического форума министр здравоохранения Вероника Скворцова.

Общество ЦБ предупредил о новом способе хищения денег Замглавы департамента информационной безопасности Банка России Артем Сычев сообщил в интервью "Известиям" о новом способе кражи денег.

Политика Правительство Украины одобрило увольнение Кличко Правительство Украины согласовало отставку мэра Киева Виталия Кличко с поста руководителя администрации города.

Общество В Иране суд расторг брак с 11-летней девочкой Брак гражданина Ирана с 11-летней девочкой, о котором стало известно после шумихи в СМИ, расторгнут, пишет Rokna.

Политика Посольство РФ ответило на заявление Болгарии о роли СССР в войне МИД Болгарии назвал запланированную Россией выставку в Софии, посвященную 75-летию освобождения Восточной Европы, "вмешательством во внутренние дела страны", а также призвал не считать борьбу СССР с нацизмом освобождением континента.

Здоровье Аксёнов предложил закрепить население Крыма и за частными клиниками Глава Крыма Сергей Аксёнов предложил закрепить население Крыма в том числе и за частными клиниками.

Политика Украинцев возмутила карта Польши с Ровно и Львовом Украинские пользователи сети раскритиковали поезд, на котором изображена карта со Львовом, Луцком и Ровно в составе Польши.

Политика В Госдуме пригрозили лишить Deutsche Welle аккредитации в России Председатель комиссии Госдумы по расследованию вмешательства в дела России Василий Пискарев будет настаивать на участии представителей Deutsche Welle, передает «Интерфакс».

Кино Безруков предложил «брать мзду» за прокат западных фильмов в России Народный артист РФ Сергей Безруков предложил брать сбор за прокат западных фильмов на российских экранах.

Общество Россияне проявили Honor Китайские смартфоны показали хорошие продажи и в августе: с 12 по 18 августа общая доля Huawei и Honor на рынке составила 37% в штучных продажах, в то время как годом ранее за аналогичный период показатель составлял 29%, следует из данных ритейлеров, с которыми ознакомился "Ъ".

Экономика Минтруд поддержал увеличение до трех лет включаемого в декрет стажа Минтруд поддержал предложение увеличить с полутора до трех лет период ухода за ребенком, который включается в страховой стаж при назначении пенсии.