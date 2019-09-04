Экономика

News.ruNews.ruОрешкин назвал условия перехода на четырёхдневную рабочую неделю

Глава Минэкономразвития (МЭР) России Максим Орешкин «на полях» Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке назвал условия для перехода к четырёхдневной рабочей неделе. По его мнению, для реализации данной инициативы необходимо повышение доходов населения и производительности труда.
Читать в источнике
Комментировать552
с чего всё началось

Орешкин назвал главные условия для перехода к четырехдневной рабочей неделе

Об этом порталу "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого является ТАСС, сообщил министр экономического развития Максим Орешкин в кулуарах Восточного экономического форума.
ТАСС02:04

Подробнее о событии

Четырехдневная рабочая неделя обрушит доходы россиян

URA.Ru06:16

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин считает преждевременной дискуссию о четырехдневной рабочей неделе

Эхо Москвы07:30

Орешкин назвал главные условия перехода на четырехдневную рабочую неделю

РБК02:07

Орешкин назвал условия перехода на четырехдневную рабочую неделю

Интерфакс03:38

Орешкин назвал условия перехода на четырехдневку

Коммерсантъ02:50

Орешкин назвал условия перехода на четырёхдневную рабочую неделю

RT на русском02:09

Орешкин назвал условия для начала дискуссии о четырехдневной рабочей неделе

РИА Новости05:36
Показать все источники
Автоматически обработано 7168 источников, обновлено в 10:34, Вашингтон
Происшествия

Фигурант «дела 27 июля» Евгений Коваленко получил 3,5 года колонии

Мещанский суд Москвы приговорил к 3,5 годам колонии участника несанкционированной акции 27 июля Евгения Коваленко, который бросил мусорный бак в сторону сотрудников полиции, пишет РИА Новости.
RT на русском 10:10
Происшествия

Майнер в Ингушетии украл электроэнергию на 130 млн рублей

REGNUM 08:47
Общество

В Москве трансгендер женился в СИЗО

Замглавы Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева проинформировала о свадьбе находящегося в женском СИЗО трансгендера и его избранницы.
Газета.Ru вчера в 10:47
Армия и оружие

Турция может начать эксплуатацию С-400 в июне 2020 года

Вестник Кавказа 06:16
Происшествия

Пилоты разбившегося на Ставрополье Су-25 погибли

В Министерстве обороны подтвердили подтвердили информацию о том, что оба летчика штурмовика Су-25УБ, разбившегося на Ставрополье, погибли.
Газета.Ru 10:08
Армия и оружие

Индия заказала у России оружие на $14,5 млрд

Общая сумма военных заказов от Индии, полученных Москвой за последний год, составила $14,5 млрд.
РБК 08:22
Общество

Выселенный на улицу российский онкобольной отказался от жилья

Lenta.ru 09:56
Шоу-бизнес

Отца Ольги Бузовой разыскивают за неуплату налогов

КП - Санкт-Петербург 04:52
Шоу-бизнес

Заворотнюк впервые вышла на связь после новостей о раке

Заворотнюк впервые вышла на связь после новостей о раке Актриса не стала опровергать сообщения о своей тяжелой болезни.
Экспресс газета 08:28
Политика

Посольство РФ ответило на заявление Болгарии о роли СССР в войне

МИД Болгарии назвал запланированную Россией выставку в Софии, посвященную 75-летию освобождения Восточной Европы, "вмешательством во внутренние дела страны", а также призвал не считать борьбу СССР с нацизмом освобождением континента.
Газета.Ru 01:46
Футбол

«Ювентус» пытался приобрести Зинченко

Полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко в летнее трансферное окно мог оказаться в «Ювентусе», сообщает Calciomercato.
Спорт-Экспресс 09:22
Политика

В Италии Конте объявил о составе нового правительства страны

О составе нового правительства Конте объявил после своей встречи с президентом Италии Серджо Маттареллой.
REGNUM 10:23
Шоу-бизнес

Александр Семчев похудел на 100 килограммов

Близкие и поклонники не перестают удивляться его новому образу. Несколько лет назад вес артиста достигал 200 килограммов.
StarHit.ru вчера в 23:30
Общество

Мединский назвал «убожеством» любовь взрослых к комиксам

Глава Минкульта РФ Владимир Мединский назвал «убожеством» любовь взрослых людей к чтению комиксов.
BFM.ru 10:18
Политика

В Госдуме пригрозили лишить Deutsche Welle аккредитации в России

Председатель комиссии Госдумы по расследованию вмешательства в дела России Василий Пискарев будет настаивать на участии представителей Deutsche Welle, передает «Интерфакс».
Ведомости 07:48
Политика

Суд Бишкека признал законным арест экс-президента Киргизии Атамбаева

4 сентября Бишкекский городской суд признал законным решение об аресте бывшего главы Киргизии Алмазбека Атамбаева, отклонив жалобу о возможных нарушениях при его задержании, передает ТАСС со ссылкой на адвоката экс-президента Сергея Слесарева.
Аргументы и Факты 05:33
Происшествия

В Нижнем Новгороде загорелся катафалк с телом покойного

ТАСС 09:56
Политика

Путин назвал придурками считающих Дальний Восток балластом

Президент Владимир Путин назвал придурками тех, кто считает, что Дальний Восток является для России балластом, который требует только льгот и бюджетных вливаний.
РБК 07:28
Кино

«Джокер» стал лучшим кинокомиксом в истории

«Джокер» Тодда Филлипса назван лучшим кинокомиксом в истории по версии кинокритиков и первых зрителей.
Культуромания 10:09
Политика

Украина ответила на предложение особого статуса в ЕС

Президент Словении Борут Пахор во время выступления на 14-м стратегическом форуме в городе Блед выдвинул предложение дать Украине и Турции особый статус в ЕС.
Lenta.ru 10:00
Экономика

ФНС узнает о счетах россиян в швейцарских банках

Федеральная налоговая служба (ФНС) получит данные о счетах российских граждан в швейцарских банках за 2018 год.
РБК 01:48
Общество

Омская область закупит новые автомобили «скорой» и школьные автобусы

В Омскую область до конца года поступят 16 автомобилей скорой помощи и 20 школьных автобусов.
Известия 05:21
Гаджеты

Google официально выпустила Android 10

После нескольких месяцев бета-тестирования Google наконец представила финальную версию Android 10 и уже выпустила ее — для смартфонов Pixel и смартфона Essential Phone.
Популярная механика 02:51
Гаджеты

Обновленный игровой ноутбук Acer Predator Triton 500 оценен в $2800

Компания представила обновленную версию игрового ноутбука Predator Triton 500, который изначально был выпущен в начале этого года.
Megaobzor.com 09:57
Наука

У побережья Хоккайдо обнаружили новый вид китов

Черный кит какое-то время оставался непонятным для биологов видом клюворылых китов, но эксперт из Университета Хоккайдо Такаси Мацуисии его коллеги изучили четыре туши, обнаруженные на северном побережье Хоккайдо в 2012 году.
Росбалт 09:43
Политика

Правительство Украины одобрило увольнение Кличко

Правительство Украины согласовало отставку мэра Киева Виталия Кличко с поста руководителя администрации города.
Lenta.ru 08:02
Политика

Власти Гонконга выполнили часть требований протестующих

В телевизионном обращении глава специального административного района (САР) Китая объявила о выполнении главного пункта требований протестующих — отзыва злополучного закона об экстрадиции из парламента.
Коммерсантъ 07:34
Гаджеты

Apple представит бюджетный iPhone впервые с 2016 года

Apple весной 2020 г. может представить новый бюджетный смартфон, сообщает Nikkei. Название и цену устройства издание не уточняет.
Ведомости 08:31
Политика

Тимошенко не явилась в Раду из-за горя в семье

News.ru вчера в 13:25
Происшествия

ФСИН обязали выплатить 700 тысяч рублей за пытки заключенного в бурятском СИЗО

Советский районный суд Улан-Удэ обязал ФСИН выплатить 700 рублей Виктору Роганову, которого пытали в следственного изоляторе.
Медиазона 10:04
Как работают Яндекс.Новости?
ВЭФ-2019Больше новостей по теме
Главное