Экономика
News.ruОрешкин назвал условия перехода на четырёхдневную рабочую неделю
Глава Минэкономразвития (МЭР) России Максим Орешкин «на полях» Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке назвал условия для перехода к четырёхдневной рабочей неделе. По его мнению, для реализации данной инициативы необходимо повышение доходов населения и производительности труда.
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с чего всё началось
Об этом порталу "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого является ТАСС, сообщил министр экономического развития Максим Орешкин в кулуарах Восточного экономического форума.ТАСС02:04
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