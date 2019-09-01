Главными условиями для перехода к четырехдневной рабочей неделе в России являются повышение доходов населения и рост производительности труда.

с чего всё началось

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