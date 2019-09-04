Экономика
BFM.ruОрешкин назвал условия перехода на четырехдневную рабочую неделю
Максим Орешкин в интервью Business FM на Восточном экономическом форуме допустил переход на четырехдневную рабочую неделю, но назвал необходимые для этого условия.
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с чего всё началось
Об этом порталу "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого является ТАСС, сообщил министр экономического развития Максим Орешкин в кулуарах Восточного экономического форума.ТАСС02:04
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ТАСС вчера в 11:38
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