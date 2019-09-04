Об этом порталу "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого является ТАСС, сообщил министр экономического развития Максим Орешкин в кулуарах Восточного экономического форума.

с чего всё началось

Максим Орешкин в интервью Business FM на Восточном экономическом форуме допустил переход на четырехдневную рабочую неделю, но назвал необходимые для этого условия.

Здоровье Главный онколог Минздрава назвал основные факторы развития рака В ряде случаев, развитию рака способствует чрезмерное употребление красного мяса, добавил он.

Общество Суд в Иране расторг брак 11-летней девочки и взрослого мужчины В Иране расторгли брак между взрослым мужчиной и девочкой: суд провинции Кохгилуйе и Бойерахмед принял решение, что союз между 11-летним ребенком и 22-летним молодым человеком нежелателен из-за юного возраста молодой жены, сообщает РИА "Новости".

Происшествия Найдены тела пилотов разбившегося на Ставрополье Су-25 Тела пилотов штурмовика Су-25УБ обнаружены на месте крушения самолёта в Ставропольском крае.

Политика Путин назвал придурками считающих Дальний Восток балластом для России Президент России Владимир Путин назвал придурками людей, которые считают, что Дальний Восток является обузой для России.

Происшествия В суде Уфы экс-дознавательница нарисовала на доске, как ее насиловали В Кировском районном суде Уфы продолжается слушание дела по факту группового изнасилования экс-дознавательницы ее бывшими коллегами.

Футбол Мария Погребняк сменила имидж, а ее сравнили с Сергеем Зверевым На критику Погребняк не отреагировала, но вскоре показала, как изменила и супруга: Павел сменил цвет волос, став платиновым блондином.

Общество Умер знаменитый фотограф Петер Линдберг Немецкий фэшн-фотограф Петер Линдберг умер в возрасте 74 лет. Об этом сообщается на его странице в инстаграме.

Политика Евросоюз приостановил импорт яблок, груш и некоторых овощей с Украины Евросоюз с 1 сентября приостановил импорт яблок, груш и некоторых овощей с Украины.

Экономика Греф посетил Иркутскую область и ответил на критику Путина Сбербанка 3 сентября Герман Греф прибыл в Тулун и сделал заявление о том, что Сбербанк реструктурирует кредиты предприятиям, предпринимателям и жителям Иркутской области, пострадавшим из-за паводка.

Политика Правительство Украины одобрило увольнение Кличко Правительство Украины согласовало отставку мэра Киева Виталия Кличко с поста руководителя администрации города.

Политика Украина заявила о готовности участвовать в переговорах по газу Украина готова принять участие в трехсторонних переговорах по газу с РФ и Еврокомиссией уже в сентябре, заявил новый глава министерства энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель во время телефонной беседы с вице-президентом Еврокомиссии Марошем Шефчовичем.

Политика Россия и Сербия обсудили сотрудничество в области мирного атома Министр инноваций и технологий Сербии Ненад Попович обсудил с заместителем генерального директора - директором блока международной деятельности госкорпорации "Росатом" Николаем Спасским сотрудничество Москвы и Белграда в области применения ядерной энергии и мирного атома.

Политика Посольство РФ ответило на заявление Болгарии о роли СССР в войне МИД Болгарии назвал запланированную Россией выставку в Софии, посвященную 75-летию освобождения Восточной Европы, "вмешательством во внутренние дела страны", а также призвал не считать борьбу СССР с нацизмом освобождением континента.

Политика Глава Минпромторга назвал бредом слухи о своей отставке Как сообщало ИА REGNUM, ранее появились публикации о возможной отставке Мантурова с поста главы Минпромторга и назначении главой Ростеха.

Происшествия Автомобилист получил ранение в ходе дорожного конфликта в Москве Как сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по Москве, конфликт между водителями двух автомобилей произошел около Головинского кладбища на севере Москвы.

Футбол Определились соперники «Спартака», «Зенита» и ЦСКА в Кубке России В Москве прошла жеребьевка 1/16 финала Кубка России по футболу. Церемонию транслировал телеканал «Матч ТВ».

Политика Госсекретарь США попросил власти ЕС отказаться от «Северного потока-2» Госсекретарь США Майк Помпео во время встреч с будущим руководством Евросоюза поднимал тему трубопровода «Северный поток-2» и призывал европейских партнеров отказаться от проекта.

Экономика Киев вернул МВФ все кредиты за 2014 год Украина вернула Международному валютному фонду (МВФ) кредиты, взятые по программе stand by в 2014 году.

Шоу-бизнес Алла Пугачева: «Обожаю солнце, но оно мне противопоказано» Алла Пугачева сообщила своим фанатам в социальной сети Instagram, что обожает солнце, но оно ей противопоказано из-за появления веснушек.

Гаджеты Apple представит бюджетный iPhone впервые с 2016 года Apple весной 2020 г. может представить новый бюджетный смартфон, сообщает Nikkei. Название и цену устройства издание не уточняет.

Общество Число жертв урагана «Дориан» на Багамах выросло до семи человек Число жертв урагана "Дориан" на Багамах возросло до семи человек, власти считают, что эта цифра не окончательная, заявил в среду премьер-министр островного государства Губерт Миннис, трансляцию его выступления вел Twitter телеканал ZNS Bahamas.