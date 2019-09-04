Экономика
BFM.ruОрешкин назвал условия перехода на четырехдневную рабочую неделю
Максим Орешкин в интервью Business FM на Восточном экономическом форуме допустил переход на четырехдневную рабочую неделю, но назвал необходимые для этого условия.
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с чего всё началось
Главными условиями для перехода к четырехдневной рабочей неделе в России являются повышение доходов населения и рост производительности труда.ТАСС02:04
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В Кинешме коммунисты выяснят отношение жителей к 4-дневной рабочей неделе
Кинешемец.RU02 сентября в 04:51
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В Шереметьево столкнулись два пассажирских самолета
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В Ставропольском крае ведется поиск пилотов разбившегося Су-25
В Ставропольском крае потерпел крушение учебно-боевой штурмовик Су-25УБ Минобороны РФ, сообщили 3 сентября в оборонном ведомстве.
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СК заочно предъявил обвинение нападавшему на посольство России в Киеве
Российские следователи заочно предъявили обвинение еще одному гражданину Украины в нападении на посольство РФ в Киеве в 2016 году, сообщила журналистам в среду официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.
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Шоу-бизнес
Аскольд Запашный перенес срочную операцию на позвоночнике
Дрессировщик Аскольд Запашный успешно перенес уже пятую в своей жизни операцию на позвоночник. Медицинскую помощь ему оказали в Германии.
ТК Звезда вчера в 19:01
Общество
Половина женщин в России оказались безработными
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Вести.Ru 01:23
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В Москве прошла жеребьевка 1/16 финала Кубка России по футболу. Церемонию транслировал телеканал «Матч ТВ».
РБК 03:28
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Сбербанк реструктурирует кредиты пострадавшим от паводка в Приангарье
Реструктуризацию проведут для кредитов, которыми обременены пострадавшие от паводка жители Иркутской области, предприниматели и небольшие предприятия.
REGNUM вчера в 07:33
Политика
Посольство РФ ответило на заявление Болгарии о роли СССР в войне
МИД Болгарии назвал запланированную Россией выставку в Софии, посвященную 75-летию освобождения Восточной Европы, "вмешательством во внутренние дела страны", а также призвал не считать борьбу СССР с нацизмом освобождением континента.
Газета.Ru 01:46
Политика
Власти Гонконга готовы пойти на уступки протестующим, узнали СМИ
Глава администрации Гонконга Кэрри Лэм заявила, что готова пойти на уступки протестующим и отказаться от рассмотрения поправок к закону об экстрадиции.
Газета.Ru 02:37
Происшествия
В Воронеже самолет экстренно сел из-за проблем с шасси
После взлета командир доложил о технической проблеме – не убрались задние шасси. Он принял решение прервать полет и вернуться в аэропорт.
Вести.Ru 01:25
Кино
Зрители ждут возвращения Сары Коннор
Генри Броган (Уилл Смит "Гемини") Список самых ожидаемых фильмов осеннего сезона возглавила экранизация произведения Стивена Кинга "Оно 2".
Kinonews.ru 04:05
Политика
Иран отпустил семерых членов экипажа танкера Stena Impero
Иранские власти согласились отпустить семерых членов экипажа задержанного более месяца назад британского танкера Stena Impero, среди них есть один россиянин, сообщил пресс-атташе посольства России в Тегеране Андрей Ганенко.
Взгляд.ру 04:06
Гаджеты
Nikon готовится представить профессиональную камеру D6
Компания Nikon в обозримом будущем планирует представить новую профессиональную флагманскую зеркальную камеру D6.
Дни24 02:08
Общество
ЦБ предупредил о новом способе хищения денег через соцсети
Заместитель начальника департамента информационной безопасности ЦБ Артем Сычев рассказал, что Банк России обнаружил новый способ похищения денег россиян через социальные сети.
Газета.Ru 04:03
Шоу-бизнес
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Известная актриса Анастасия Заворотнюк впервые пообщалась с представителями СМИ после появления слухов о раке мозга.
Аргументы недели 03:01
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Sportbox.RU вчера в 18:24
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Скворцова рассказала об увеличении продолжительности жизни россиян
Глава Минздрава отметила, что скорость увеличения продолжительности жизни в России превышает все известные мировые показатели.
Вести.Ru 01:18
Общество
The Economist обновил список самых комфортных городов мира
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РБК 04:09
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ФНС узнает о счетах россиян в швейцарских банках
Федеральная налоговая служба (ФНС) получит данные о счетах российских граждан в швейцарских банках за 2018 год.
РБК 01:48
Политика
Тимошенко не явилась в Верховную Раду из-за горя в семье
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Слиты секретные документы Apple о новых iPhone 11
10 сентября компания представит три новых iPhone, которые будут называться iPhone 11, 11 Pro и 11 Pro Max.
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Оскорбившая жителей Тулуна чиновница находится в отпуске
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Гаджеты
Google объявила о выходе Android 10
Новую версию операционной системы первыми получат владельцы смартфонов Pixel, в дальнейшем обновление станет доступно и на других устройствах, сообщается в официальном блоге компании.
Экономика сегодня вчера в 17:35
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Рынок автомобилей с пробегом сильнее всего упал в Москве
Рынок автомобилей с пробегом в России по итогам 7 месяцев 2019 года упал всего на 0,4%. При этом в половине российских регионов (42) продажи подержанных машин тоже снизились, а в другой – наоборот, выросли.
Автоновости дня 03:52