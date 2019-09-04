Экономика

BFM.ruBFM.ruОрешкин назвал условия перехода на четырехдневную рабочую неделю

Максим Орешкин в интервью Business FM на Восточном экономическом форуме допустил переход на четырехдневную рабочую неделю, но назвал необходимые для этого условия.
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с чего всё началось

Орешкин назвал главные условия для перехода к четырехдневной рабочей неделе

Главными условиями для перехода к четырехдневной рабочей неделе в России являются повышение доходов населения и рост производительности труда.
ТАСС02:04

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Орешкин назвал условия перехода на четырехдневку

Коммерсантъ02:50

Орешкин назвал условия перехода на четырёхдневную рабочую неделю

RT на русском02:09

Орешкин: Высокие доходы и производительность труда – условия, при которых РФ может перейти на 4-дневную рабочую неделю

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РИА Новости02:10

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Орешкин назвал главные условия перехода на четырехдневную рабочую неделю

РБК02:07

Орешкин назвал условия перехода на четырёхдневную рабочую неделю

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