Об этом порталу "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого является ТАСС, сообщил министр экономического развития Максим Орешкин в кулуарах Восточного экономического форума.

с чего всё началось

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