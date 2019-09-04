Экономика
Российская газетаОрешкин назвал условия перехода на четырехдневную рабочую неделю
Говорить о реальном переходе на четырехдневную рабочую неделю пока рано, считает министр экономического развития Максим Орешкин. Обсуждение этого вопроса возможно лишь при повышении реальных доходов населения и производительности труда, заявил министр РИА Новости на полях ВЭФ.
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Об этом порталу "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого является ТАСС, сообщил министр экономического развития Максим Орешкин в кулуарах Восточного экономического форума.ТАСС02:04
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