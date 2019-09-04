Финансы
Московский КомсомолецОрешкин предсказал снижение ключевой ставки ЦБ
Глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что ЦБ может в очередной раз понизить ключевую ставку. Ожидается, что это произойдет 6 сентября.
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Происшествия
Мотоцикл разорвало на части в результате ДТП в Москве
В Москве на Ленинском проспекте в результате ДТП мотоцикл разорвало на части.
Газета.Ru 21:11
Футбол
Жирков вывел вперед сборную России в поединке с Шотландией
Ранее голами в поединке отличились шотландец Макгинн и россиянин Дзюба. На перерыв команды уходили, когда на табло был счет 1:1.
Экономика сегодня 16:08
Происшествия
На дом Памфиловой совершено нападение
Совершено разбойное нападение на дом председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Эллы Памфиловой.
RT на русском 05:22
Футбол
Лёв: ван Дейк выглядит как скала посреди шторма
«Вирджила долгое время недооценивали, но в последние три года он выглядит как скала посреди шторма», — приводит слова Лёва A Bola.
Чемпионат 10:22
Политика
В Германии оценили последствия от ответных санкций России
Санкции ЕС против России не сильно сказываются на Германии, однако ответные меры Москвы сильно ударили по стране, сообщил глава партии «Христианско-демократический союз» в земле Тюрингия Майк Моринг, призвав к улучшению отношений с РФ.
Известия 20:05
Экономика
Правительство одобрило проект о выплате частной пенсии в 55 и 60 лет
Правительство России рассмотрело законопроект о негосударственных пенсионных фондов (НПФ) и направило в Госдуму положительный отзыв на него.
МонаВиста 04:57
Футбол
В ФИФА оценили суперсейв Чернова в матче с «Локомотивом»
Футболист спиной в прыжке вынес мяч с ленточки ворот на последних минутах встречи после удара форварда "железнодорожников" Луки Джорджевича.
Газета.Ru 22:31
Политика
Китай заявил США о готовности закупить их сельхозпродукцию, узнали СМИ
Во время телефонных переговоров китайские власти предложили торговым представителям Соединенных Штатов закупить небольшое количество американской сельскохозяйственной продукции перед новым раундом переговоров.
Газета.Ru 22:26
Общество
Собянин открыл парк рядом с кампусом МГСУ на Ярославском шоссе
Как сообщалось, в мае текущего года Собянин открыл на территории МГСУ плавательный комплекс.
Интерфакс 12:39
Происшествия
В Вологодской области нашли пропавшую двухлетнюю девочку
РИА Новости 05:05
Происшествия
Найдено тело женщины, погибшей при крушении катера в Крыму
Спасатели нашли тело женщины пропавшей вчера в результате опрокидывания прогулочного катера "Камелот".
Российская газета 07:15
Происшествия
Два Су-34 столкнулись в небе над Липецкой областью
Над Липецкой областью во время учебно-тренировочного полета в небе столкнусь два российских многофункциональных истребителя-бомбардировщика Су-34.
Коммерсантъ 04:47
Наука
Доказана связь между преждевременной смертью и увлечением газировками
Исследователи предположили связь преждевременной смерти с увлечением газировками, основываясь на анкетах или интервью.
REGNUM 04 сентября в 06:00
Транспорт
МВД хочет разрешить несовершеннолетним водить автомобиль
МВД предложило предоставить возможность несовершеннолетним, прошедшим обучение в автошколе и успешно сдавшим экзамены, управлять транспортом категории "В" в сопровождении опытного водителя.
Газета.Ru 17:36
Политика
Одного россиянина исключили из списка по обмену заключенными
Одного россиянина исключили из списка по обмену заключенными. Об этом сообщил адвокат Валентин Рыбин, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 12:50
Космос
Робот «Федор» вернулся на Землю
РИА Новости 17:41
Политика
Украина для России потеряна, в Москве так ничего и не поняли — мнение
Россия потеряла Украину навсегда, в Москве так и не поняли того, что произошло в Киеве, а олигархов, которые привели Зеленского к власти, ждёт зачистка.
Rusvesna.su 01:49
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк сделает заявление о своем здоровье
Анастасия Заворотнюк намерена выступить на центральном телеканале с заявлением о состоянии своего здоровья.
РЕН ТВ 22:17
Общество
Норкин выгнал из эфира НТВ устроившего скандал гостя
РИА Новости 09:26
Технологии
Telegram разрешил пользователям скрывать номер телефона
Мессенджер Telegram добавил новую функцию, которая позволяет пользователям скрыть свой номер телефона от всех пользователей.
Ведомости 09:53
Технологии
В веб-версии «Сбербанк Онлайн» разрешили менять пин-коды карт
Сбербанк ввел возможность изменения пин-кода карт через веб-версию «Сбербанк Онлайн». Об этом сообщает ТАСС по информации компании.
Моя Москва.онлайн 11:19
Финансы
Symantec может быть выкуплена за $16 млрд - СМИ
Разработчик антивирусов Symantec Corp. может быть выкуплена европейской и американской инвестиционными фирмами Permira и Advent International Corp. более чем за 16 миллиардов долларов, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
ПРАЙМ 15:55
Космос
Потеряна связь с индийским посадочным лунным модулем
Глава Индийской организации космических исследований Кайласавадиву Сиван сообщил, что на последнем этапе операции по посадке на поверхность Луны была потеряна связь с посадочным модулем "Викрам".
Вести.Ru 17:31
Политика
Путин поручил дополнительно помочь пострадавшим от паводка в Приамурье
Президент России Владимир Путин поручил правительству выделить дополнительные средства для оказания материальной помощи пострадавшим от паводка в Приамурье, сообщается на сайте Кремля.
РБК 14:24
Политика
Рогозин обнародовал «мужское» имя для космического корабля «Федерация»
Новый космический корабль «Федерация» будет называться «Орел», рассказал глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
БИЗНЕС Online 12:12
Шоу-бизнес
Стало известно место проведения свадьбы Собчак и Богомолова
Уже несколько недель пресса и общественность обсуждают свадьбу Ксении Собчак и Константина Богомолова.
OAnews вчера в 09:54