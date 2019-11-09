Предложение о введении безусловного базового дохода в России не является вопросом ближайших лет, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин. По его словам, ведомство отслеживает все современные тенденции, в том числе касающиеся базового дохода.

Орешкин оценил идею о введении безусловного базового дохода в России

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