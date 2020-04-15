Экономика
News.ruОрешкин оценил меры по поддержке экономики
Помощник президента России Максим Орешкин заявил, что некоторые меры по поддержке экономики работают не так, как задумывалось изначально. Такую точку зрения он высказал на онлайн-совещании с представителями бизнеса.
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Происшествия
ФСБ задержала подростка, готовившего нападение на школу в Красноярске
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации задержан житель города Красноярска, 2006 года рождения, осуществлявший подготовку вооруженного нападения на школу", - сказали в ЦОС.
Интерфакс 07:58
Общество
Власти Башкирии продлили режим самоизоляции до лета
В Республике Башкортостан режим самоизоляции продлен до конца мая на фоне распространения коронавируса в стране.
Известия 08:33
Здоровье
Врач назвал грядущее лето пиком эпидемии коронавируса в России
Пик заболевания COVID-19 наступит в России через полтора-два месяца, заявил доктор медицинских наук, профессор, врач-инфекционист Николай Малышев.
РИА Новости 07:44
Политика
В Кремле прокомментировали высказывания Кадырова
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал высказывания главы Чечни Рамзана Кадырова, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 06:52
Общество
Песков прокомментировал затруднения из-за проверки пропусков в Москве
RT на русском 07:11
Политика
ВОЗ забеспокоилась из-за распространения коронавируса в России
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) забеспокоилась из-за ситуации с распространением коронавируса SARS-CoV-2 в России и ряде других стран.
Lenta.ru 05:58
Общество
Медикам в Москве предоставят бесплатные такси и места в гостиницах
«Медицинским работникам коронавирусных стационаров будет предоставлена возможность бесплатного проживания в столичных гостиницах и проезда на такси до места работы и обратно», — приводит РИА Новости сообщение.
RT на русском 08:48
Происшествия
Задержан замминистра строительства и ЖКХ Алтайского края
Заместитель министра строительства и ЖКХ Алтайского края задержан при получении взятки в 2 миллиона рублей, возбуждено уголовное дело, сообщает СУСК РФ по Алтайскому краю.
РИА Новости 03:07
Происшествия
Землетрясение магнитудой 5,6 произошло у берегов Индонезии
ТАСС вчера в 21:16
Общество
В Тюменском военном училище выявили случаи заражения коронавирусом
Очаг заражения коронавирусом обнаружен на территории Тюменского высшего военно-инженерного командного училища (ТВВИКУ), сообщила журналистам в четверг заместитель губернатора Тюменской области Ольга Кузнечевских.
РИА Новости 08:30
Музыка
Little Big выступит на концерте «Евровидения»
Союзное Вече 08:17
Общество
Матвиенко заявила, что майские праздники не станут рабочими днями
Предпосылок для объявления майских праздников рабочими днями из-за периода самоизоляции нет, — подчеркнула председатель Совфеда.
News.ru 06:57
Политика
Обмен пленными между ДНР и Киевом состоялся
Lenta.ru 03:23
Общество
Врач-патологоанатом усомнился в пневмонии у зараженных коронавирусом
У людей, зараженных коронавирусной инфекцией, развивается не пневмония, а начинается специфическое поражение легких.
Российская газета 08:11
Происшествия
СК завершил расследование крушения SSJ-100 в Шереметьево
Следственный комитет завершил расследование дела о крушении Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево, которое произошло в мае 2019 года.
Газета.Ru вчера в 07:21
Общество
Fox News рассказал о нулевом пациенте с коронавирусом в Ухани
В конце февраля учёные при Китайской академии наук выяснили, что распространение нового типа коронавируса началось от некоего нулевого пациента, который побывал на уханьском рынке в ноябре или в начале декабря 2019 года.
RT на русском вчера в 22:59
Наука
В России рассчитали эффективность закрытия границ и самоизоляции
Ранее, до введения изоляционных мер в России, группа отечественных ученых провела исследование и создала модель распространения вирусных инфекций в кластеризованных сложных сетях.
Индикатор 02:40
Шоу-бизнес
Константин Меладзе объявил о распаде группы MBAND
Продюсер Константин Меладзе сообщил, что участники группы MBAND — Никита Киоссе, Анатолий Цой и Артем Пиндюра — стали самостоятельными артистами.
Вечерняя Москва 06:35
Футбол
Погребняк превзошел Роналду в его челлендже
Матч ТВ 07:19
Политика
В Госдепе похвалили Россию за соблюдение СНВ-3 в 2019 году
Государственный департамент США распространил заявление, в котором говорится, что Россия в 2019 году соблюдала свои обязательства в рамках Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений.
Московский Комсомолец вчера в 19:14
Авто
АвтоВАЗ запустил систему онлайн-заказа автомобилей Lada
Как сообщают «Автоновости дня» со ссылкой на пресс-службу «АвтоВАЗа», для заказа и приобретения доступны все модели LADA из наличия у официальных дилеров.
Автоновости дня 05:00
Общество
В Самарской области выявили 10 заболевших коронавирусом
В четверг, 16 апреля, стало известно о новых случаях заражения коронавирусом в Самарской области.
ГТРК Самара 06:10
Политика
Сноуден хочет остаться в России еще на три года
Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден намерен остаться в России еще на три года.
Вести.Ru 07:20
Авто
Власти Китая дадут деньги на покупку автомобилей
SpeedMe вчера в 02:28
Политика
МИД РФ: российских школьников тайком вывозили в США
Москва, 15 апреля 2020, 08:27 — REGNUM Вывоз десятков российских школьников в США в рамках учебных программ проходил втайне от российских властей.
REGNUM вчера в 01:27
Экономика
Холдинг RBI построит новый ЖК рядом с Московским вокзалом Петербурга
Группа RBI объявила о приобретении в Петербурге двух участков под строительство.
Карповка 07:07
Экономика
Число заявок на пособие по безработице в США превысило прогноз
Число обращений за пособием по безработице в США за неделю превысило 5 миллионов, указано в отчете, опубликованном министерством труда страны в четверг.
Вестник Кавказа 08:53
Экономика
Глазьев предложил ввести в ЕАЭС налог на обмен валюты
Экс-советник президента, министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Сергей Глазьев предложил ввести на пространстве Евразийского экономического союза (ЕАЭС) налог на валютообменные операции.
РБК вчера в 01:42
Шоу-бизнес
В «Тат-Плаза» ответили на сообщения об иске мэрии Москвы
РБК вчера в 13:59
Экономика
Мишустин жестко ответил на слова главы МЭР о ситуации с кредитами
Премьер-министр Михаил Мишустин ответил на заявление главы Минэкономразвития Максима Решетникова о том, что льготные кредиты, выдаваемые банками компаниям малого и среднего бизнеса, убыточны для самих кредитных организаций.
РИА Новости 06:12