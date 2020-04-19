Общество
REGNUMОрешкин оценил последствия эпидемии коронавируса для экономики РФ
Москва, 19 апреля 2020, 15:15 — REGNUM По итогам II квартала 2020 года экономика России покажет отрицательную динамику на фоне пандемии коронавируса, считает помощник президента РФ Максим Орешкин.
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Общество
Генконструктор РКК «Энергия» заразился коронавирусом
Генконструктор пилотируемых программ России, генконструктор Ракетно-космической корпорации "Энергия" Евгений Микрин заразился коронавирусной инфекцией, сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
РИА Новости 13:08
Политика
Песков рассказал о непростом решении Путина перенести Парад
Российская газета 07:30
Религия
В Иерусалиме сошел Благодатный огонь
Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Из-за пандемии коронавируса церемония впервые проходила без паломников.
Коммерсантъ вчера в 06:54
Армия и оружие
Турчинов похвалился созданием «ракетного щита» Украины
ИА Красная Весна вчера в 02:57
Политика
Трубоукладчик «Академик Черский» двинулся дальше
"Северный поток-2" построен на 93,5%. Глава Минэнерго Александр Новак заявил, что "Академик Черский" подойдет для завершения строительства, однако подготовка судна займет некоторое время.
Вести.Ru 13:45
Транспорт
Собянин продлил и дополнил пропускной режим в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин продлил ранее принятые ограничения до 1 мая, а также ввел в столице дополнительные меры по борьбе с распространением коронавируса – они начнут действовать с 22 апреля.
Газета.Ru вчера в 04:51
Шоу-бизнес
Данила Козловский и Ольга Зуева дали дочери необычное имя
Сегодня пара решила рассекретить имя малышки, и оно оказалось необычным. Козловский и Зуева назвали дочь Ода Валентина.
Super.ru 08:07
Армия и оружие
Танк Т-14 «Армата» испытали в Сирии
Российский танк Т-14 "Армата" прошел боевые испытания в Сирийской Арабской Республике.
Российская газета 10:20
Общество
В России допустили снос зданий, мешающих соседнему участку
Проект поправок в Гражданский кодекс РФ (ГК РФ), который поступил на общественное обсуждение, предусматривает снос зданий и построек на земельном участке в том случае, если они оказывают недопустимое воздействие на соседний участок.
ТАСС 14:15
Общество
МЧС советует замачивать овощи для профилактики коронавируса
Овощи и зелень после покупки необходимо замочить в воде и тщательно промыть для профилактики заражения коронавирусом нового типа, рекомендуют специалисты МЧС.
Газета.Ru 03:47
Единоборства
Украинский боксёр Усик высказался о Зеленском
Боксёр Александр Усик поделился мнением о президенте Украины Владимире Зеленском.
RT на русском 14:43
Наука
Стало известно о тяжелых последствиях коронавируса для организма
У пациентов с тяжелым течением COVID-19 снижается уровень гемоглобина — белка, переносящего кислород.
РИА Новости 09:44
Кино
Джеймс Ганн назвал «Ночной дозор» Бекмамбетова в числе любимых боевиков
Американский режиссер Джеймс Ганн, получивший наибольшую известность после работы над дилогией "Стражи Галактики", продолжает на самоизоляции бомбить Twitter, составляя для фанатов списки фильмов, которые, по его мнению, стоит посмотреть.
Российская газета 07:56
Экономика
Траты россиян на ЖКХ в марте упали на 14%, показало исследование
"Уменьшились чеки за воду — на 37 процентов, за тепло — на 10 процентов, квартплату — на 15 процентов, чек за электроэнергию увеличился на 18 процентов", — сообщили аналитики.
РИА Новости вчера в 00:02
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова без Джигана отметила праздник сына
Пока известный музыкант и репер Джиган находится на лечении, в его большом загородном доме праздик — день рождения младшего сына Давида, которому 18 апреля исполнилось 2 месяца.
Что происходит 10:48
Авто
Рассекречен Nissan X-Trail нового поколения
Японский автопроизводитель Nissan готовит к премьере новое поколение кроссовера Nissan X-Trail.
Автоновости дня 17 апреля в 01:23
Энергетика
Stratfor (США): золотой век российской нефти подходит к концу (Stratfor)
Главные моменты: — В предстоящие 10-20 лет российская нефть подорожает, так как для сохранения сегодняшних объемов экспорта ее придется добывать в менее доступных местах.
ИноСМИ 07:06
Общество
МЧС назвало необходимые при госпитализации вещи и документы
В условиях распространения COVID-19 специалисты МЧС порекомендовали россиянам заранее подготовиться к возможной госпитализации.
Общественное телевидение России 07:38
Общество
Чиновница отчитала врачей за то, что не могут сами себе сшить бахилы
Замминистра здравоохранения Краснодарского края Валентина Игнатенко провела онлайн-совещание с главврачами кубанских больниц и отругала медиков за то, что они не могут сами себя обеспечить индивидуальными средствами защиты.
Вести.Ru 12:45
Армия и оружие
Пилот российского МиГ-31 снял на видео встречу с F-16 НАТО
Пилот российского военного самолета МиГ-31 записал на видео встречу с истребителем F-16 НАТО.
Газета.Ru 11:18
Общество
В США прошли массовые протесты с требованием отмены карантина
В Соединенных штатах прошла волна протестов с требованием об отмене карантина. Жители хотят вернуться к прежней жизни.
Gazeta.SPb 01:24
Общество
МВД Дагестана обратилось к жителям региона
Жителей Республики Дагестана призываем с пониманием относиться к принимаемым мерам.
Голос Эренлара 12:25
Общество
В Татарстане выявлен 31 новый случай заражения коронавирусом
Оперативный штаб республики сообщил в воскресенье, 19 апреля о 31 новом случае заражения коронавирусной инфекцией.
Kursk.com 08:43
Происшествия
В Ростовской области пациент с подозрением на вирус сбежал из больницы
По данным ведомства, полиция получила от городского оперативного штаба по борьбе с COVID-19 сообщение о том, что накануне один из пациентов инфекционного отделения покинул медучреждение.
РБК 13:02
Общество
В Подмосковье больше всего зараженных коронавирусом выявили в Одинцово
Самое большое число зараженных отмечается в Одинцово – 288 человек.
Газета.Ru 12:33
Общество
Синоптики прогнозируют теплый май на большей части России
Температура выше нормы ожидается в мае на большой части Центрального федерального округа, на западе Поволжья, западе Краснодарского края и в Крыму.
ТАСС вчера в 10:56
Шоу-бизнес
Раскрыта тайна отношений Петросяна с молодой женой
Евгений Петросян и Татьяна Брухунова перестали скрывать, что живут вместе.
ТВ Центр 11:26
Общество
Дополнен список предприятий, которые могут работать во время карантина
Карантин в Краснодарском крае продолжается, но список предприятий, которые будут работать дополнен.
Вести Сочи 11:29