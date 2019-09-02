Энергетика
РБКОрешкин заявил о готовности России к нефти по $40 за баррель
Оптимальная для российской экономики цена на нефть — $60 за баррель, заявил министр экономического развития Максим Орешкин в интервью ТАСС.
Читать в источнике
Оценить66
с чего всё началось
Экономика России не будет испытывать негативного влияния при стоимости нефти на уровне $40 за баррель, заявил в интервью ТАСС министр экономического развития Максим Орешкин.Ведомостивчера в 20:54
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7241 источник, обновлено в 12:23, Вашингтон
Экономика
Пенсионный фонд предложил новый механизм выплат накопительных пенсий
Пенсионный фонд России (ПФР) предложил поднять пороговую сумму пенсионных накоплений, ниже которой пенсионер будет получать всю сумму накопленной пенсии единовременно, а не в виде ежемесячных выплат.
РБК вчера в 17:00
Политика
Президент Германии попросил у Польши прощения за Вторую мировую войну
Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер в ходе памятных мероприятий в польском городе Велюнь по случаю 80-летия начала Второй мировой войны, попросил прощения у поляков.
Радио Sputnik вчера в 07:21
Кино
«Прачечную» Стивена Спилберга показали на кинофестивале в Венеции
Территория новостей 06:47
Политика
Путин вновь приедет в пострадавший от наводнения иркутский Тулун
Президент России Владимир в понедельник, 2 сентября, приедет в Иркутскую область, где ознакомится с ходом восстановительных работ после разрушительных паводков.
РБК вчера в 08:40
Политика
Фреска с изображением Захарченко появилась в одном из парков Турина
Фреска с изображением первого главы самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР) Александра Захарченко появилась в парке уличного искусства в итальянском Турине.
Известия 12:11
Шоу-бизнес
Анфиса Чехова вместе с бывшим мужем проводила сына в первый класс
Анфиса Чехова вместе с бывшим мужем проводила сына в первый класс Сегодня сын Анфисы Чеховой пошел в первый класс.
Экспресс газета 06:11
Кино
«Матрица» выйдет в повторный прокат по всей России
Ранее киностудия Warner Bros анонсировала съемки новой части "Матрицы", в которой снимутся Киану Ривз и Кэри-Энн Мосс.
РЕН ТВ 11:59
Культура
Розенбаум перенес тяжелую операцию
Газета.Ru 05:25
Общество
Российским школьникам спели «Рюмку водки на столе» в День знаний
Чиновники челябинского поселка Новосинеглазово организовали концерт для школьников ко Дню знаний, на котором музыканты исполнили песню Григория Лепса «Рюмка водки на столе» и композицию группы «Ленинград» со словами: «Наверное, был я бухой».
Lenta.ru 08:42
Происшествия
Подросток покончил с собой во время школьной линейки в Зеленограде
В Зеленограде ученик 7 класса покончил с собой перед началом торжественной линейки в школе, сообщают местные СМИ со ссылкой на информированные источники.
Газета.Ru 11:48
Общество
Ураган «Дориан» снизился до четвертой категории
РИА Новости 11:12
Общество
Муж Натальи Поклонской сообщил о расставании
Муж депутата Госдумы Натальи Поклонской, экс-руководитель аппарата уполномоченного по правам человека Иван Соловьев, раскрыл суть ее недавнего заявления о переменах в ее жизни, "о которых даже никто не догадывается".
Газета.Ru 07:16
Авто
Группа ГАЗ показала новую «Газель»
Группа ГАЗ представила на выставке Comtrans 2019 (официально начнет работу в МВЦ «Крокус Экспо» 3 сентября) легкий коммерческий автомобиль нового поколения «Газель NN», сообщает ТАСС.
РБК 07:52
Футбол
Мануэль Фернандеш стал игроком «Краснодара»
Bobsoccer 08:30
Политика
Президент Эстонии заявила, что Вторая мировая завершилась в 94-м
Вести.Ru вчера в 13:39
Общество
Школа с рекордным количеством первых классов открылась в Краснодаре
В учебном учреждении сформированы 100 классов, 24 из них - первые: от "А" до "Ш". Из-за большого количества учащихся в школе-рекордсмене прошли четыре торжественные линейки.
Интерфакс 06:23
Происшествия
Из горящей квартиры в центре Москвы спасли троих детей
Спасатели вынесли троих детей из горящей квартиры в центре Москвы.
Известия 10:47
Наука
Биохакеры создают аналог самого дорогого лекарства
Группа независимых биохакеров планирует создать копию самого дорогого в мире генетического лекарства.
Профиль 31 августа в 14:54
Технологии
В магазинах сети «Пятёрочка» появились электронные ценники
Компания X5 Retail Group начала проект по установлению в магазинах сети "Пятёрочка" электронных ценников.
Discover24 06:05
Политика
Захарова ответила на отказ Польши приглашать Россию на годовщину войны
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала решение Польши не приглашать Россию на мероприятия по случаю годовщины начала Второй мировой войны, назвав положение Варшавы глупым.
РИА Новости вчера в 07:35
Происшествия
Три автобуса столкнулись в Ярославле
В Ярославле в понедельник произошло ДТП с участием трех маршрутных автобусов, сообщила "Интерфаксу" начальник отдела информации и общественных связей УМВД по региону Марина Кокуева.
Интерфакс 12:01
Футбол
Вячеслав Караваев стал игроком «Зенита»
Вести.Ru 12:14
Космос
Европейский спутник увернулся от столкновения с аппаратом Илона Маска
Европейскому спутнику Aeolus пришлось отклониться, чтобы избежать столкновения с аппаратом орбитальной группировки Starlink, запуском которого занималась компания Илона Маска SpaceX.
РЕН ТВ 11:43
Авто
В Сети рассекретили обновленный Nissan Patrol
В Сети появились свежие снимки рестайлингового внедорожника Nissan Patrol. На этот раз на фото представлен и интерьер "рамника".
Новые автомобили 11:56
Армия и оружие
Зариф заявил, что Иран и Россия проведут совместные военные учения
Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что в Индийском океане пройдут совместные российско-иранские военные учения.
RT на русском 11:01
Экономика
Кипр досрочно погасил кредит перед Россией на €1,58 млрд
Власти Кипра досрочно погасили кредит перед Россией, выплатив остаток в размере €1,58 млрд.
RT на русском 11:48
Происшествия
В Калифорнии более 30 человек погибли при пожаре на корабле
Тридцать четыре человека погибли в результате возгорания на корабле у берегов Калифорнии, сообщает телеканал KTLA со ссылкой на местное пожарное управление.
РИА Новости 08:50
Футбол
Бразилец Лукас Сантос стал футболистом ЦСКА
Вести.Ru 11:06