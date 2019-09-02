с чего всё началось

Оптимальная для российской экономики цена на нефть — $60 за баррель, заявил министр экономического развития Максим Орешкин в интервью ТАСС.

Орешкин заявил о готовности России к нефти по $40 за баррель

Экономика Пенсионный фонд предложил новый механизм выплат накопительных пенсий Пенсионный фонд России (ПФР) предложил поднять пороговую сумму пенсионных накоплений, ниже которой пенсионер будет получать всю сумму накопленной пенсии единовременно, а не в виде ежемесячных выплат.

Политика Президент Германии попросил у Польши прощения за Вторую мировую войну Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер в ходе памятных мероприятий в польском городе Велюнь по случаю 80-летия начала Второй мировой войны, попросил прощения у поляков.

Политика Путин вновь приедет в пострадавший от наводнения иркутский Тулун Президент России Владимир в понедельник, 2 сентября, приедет в Иркутскую область, где ознакомится с ходом восстановительных работ после разрушительных паводков.

Политика Фреска с изображением Захарченко появилась в одном из парков Турина Фреска с изображением первого главы самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР) Александра Захарченко появилась в парке уличного искусства в итальянском Турине.

Шоу-бизнес Анфиса Чехова вместе с бывшим мужем проводила сына в первый класс Анфиса Чехова вместе с бывшим мужем проводила сына в первый класс Сегодня сын Анфисы Чеховой пошел в первый класс.

Кино «Матрица» выйдет в повторный прокат по всей России Ранее киностудия Warner Bros анонсировала съемки новой части "Матрицы", в которой снимутся Киану Ривз и Кэри-Энн Мосс.

Общество Российским школьникам спели «Рюмку водки на столе» в День знаний Чиновники челябинского поселка Новосинеглазово организовали концерт для школьников ко Дню знаний, на котором музыканты исполнили песню Григория Лепса «Рюмка водки на столе» и композицию группы «Ленинград» со словами: «Наверное, был я бухой».

Происшествия Подросток покончил с собой во время школьной линейки в Зеленограде В Зеленограде ученик 7 класса покончил с собой перед началом торжественной линейки в школе, сообщают местные СМИ со ссылкой на информированные источники.

Общество Муж Натальи Поклонской сообщил о расставании Муж депутата Госдумы Натальи Поклонской, экс-руководитель аппарата уполномоченного по правам человека Иван Соловьев, раскрыл суть ее недавнего заявления о переменах в ее жизни, "о которых даже никто не догадывается".

Авто Группа ГАЗ показала новую «Газель» Группа ГАЗ представила на выставке Comtrans 2019 (официально начнет работу в МВЦ «Крокус Экспо» 3 сентября) легкий коммерческий автомобиль нового поколения «Газель NN», сообщает ТАСС.

Общество Школа с рекордным количеством первых классов открылась в Краснодаре В учебном учреждении сформированы 100 классов, 24 из них - первые: от "А" до "Ш". Из-за большого количества учащихся в школе-рекордсмене прошли четыре торжественные линейки.

Происшествия Из горящей квартиры в центре Москвы спасли троих детей Спасатели вынесли троих детей из горящей квартиры в центре Москвы.

Наука Биохакеры создают аналог самого дорогого лекарства Группа независимых биохакеров планирует создать копию самого дорогого в мире генетического лекарства.

Технологии В магазинах сети «Пятёрочка» появились электронные ценники Компания X5 Retail Group начала проект по установлению в магазинах сети "Пятёрочка" электронных ценников.

Политика Захарова ответила на отказ Польши приглашать Россию на годовщину войны Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала решение Польши не приглашать Россию на мероприятия по случаю годовщины начала Второй мировой войны, назвав положение Варшавы глупым.

Происшествия Три автобуса столкнулись в Ярославле В Ярославле в понедельник произошло ДТП с участием трех маршрутных автобусов, сообщила "Интерфаксу" начальник отдела информации и общественных связей УМВД по региону Марина Кокуева.

Космос Европейский спутник увернулся от столкновения с аппаратом Илона Маска Европейскому спутнику Aeolus пришлось отклониться, чтобы избежать столкновения с аппаратом орбитальной группировки Starlink, запуском которого занималась компания Илона Маска SpaceX.

Авто В Сети рассекретили обновленный Nissan Patrol В Сети появились свежие снимки рестайлингового внедорожника Nissan Patrol. На этот раз на фото представлен и интерьер "рамника".

Армия и оружие Зариф заявил, что Иран и Россия проведут совместные военные учения Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что в Индийском океане пройдут совместные российско-иранские военные учения.

Экономика Кипр досрочно погасил кредит перед Россией на €1,58 млрд Власти Кипра досрочно погасили кредит перед Россией, выплатив остаток в размере €1,58 млрд.