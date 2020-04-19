Общество
RT на русскомОрешкин оценил последствия пандемии для экономики России
Российская экономика по итогам II квартала 2020 года покажет отрицательную динамику на фоне пандемии коронавирусной инфекции, однако имеет возможности для быстрого восстановления, считает помощник президента России Максим Орешкин.
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Футбол
В РПЛ назвали сроки возобновления чемпионата России по футболу
В РПЛ заявили, что чемпионат России по футболу возобновится, как только будут сняты ограничения на проведение массовых мероприятий.
Профиль 10:46
Происшествия
Более 10 человек погибли при стрельбе в Канаде
Более 10 человек погибли в результате стрельбы в городе Портапик канадской провинции Новая Шотландия.
Lenta.ru 18:17
Шоу-бизнес
Дочь Якубовича поразила поклонников сменой образа
Невские Новости вчера в 20:30
Армия и оружие
Общественность Йемена осудила военные преступления саудовской коалиции
Организации заявили, что совершенное преступление является частью серии жестоких преступлений, совершаемых наемниками саудовской коалиции против женщин, детей и пожилых людей, что противоречит исламской религии, человеческим и моральным ценностям и обычаям йеменского общества.
ИА Красная Весна 09:41
Политика
Трамп пригрозил Китаю «последствиями» из-за коронавируса
Президент США Дональд Трамп заявил, что если Китай сознательно допустил вспышку коронавируса нового типа, то Пекин ждут «последствия».
ФАН вчера в 22:21
Общество
Песков допустил выход на пик по коронавирусу на следующей неделе
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что есть надежда увидеть выход на плато по количеству заболевших коронавирусом в России на следующей неделе.
РИА Новости 08:00
Общество
Названы российские регионы с приростом населения
Население России в 2017-2019 годах снизилось на 0,04% за счет роста естественной убыли при устойчивом миграционном притоке, при этом в 26 регионах страны численность населения за эти два года выросла, а в 59 регионах сократилась за счет естественной и миграционной убыли, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости.
РИА Новости 17:10
Происшествия
Задержан участник нападения на врачей скорой помощи в Кирово-Чепецке
Киров, 18 апреля 2020, 23:18 — REGNUM В Кировской области сотрудники полиции нашли одного из участников нападения на сотрудников скорой медицинской помощи в Кирово-Чепецке.
REGNUM вчера в 16:18
Общество
Вирусолог обозначил сроки победы России над коронавирусом
Вирусолог Павел Волчков заявил, что остановить распространение нового коронавируса можно только при одном условии - сохранении текущих карантинных мер.
Российская газета вчера в 19:43
Экономика
Глава ВТБ сообщил о возможных сроках выхода из карантина
Поиск баланса для восстановления производства надо будет искать через два месяца карантина, введенного из-за коронавируса, сообщил 20 апреля глава ВТБ Андрей Костин в интервью РБК.
ИА Красная Весна 19:00
Общество
Что ждет Россию: предсказание советского астролога
После смерти загадочного советского астролога, графа Сергея Вронского, прошло уже 22 года.
НТВ 05:00
Религия
В храме Гроба Господня в Иерусалиме сошёл Благодатный огонь
Говорит Москва вчера в 07:25
Общество
Число бессимптомных носителей коронавируса в Москве выросло до 60%
Порядка 60% москвичей с коронавирусом являются бессимптомными носителями.
ТАСС 01:13
Общество
В Ростове-на-Дону введут новые пропуска для въезда и передвижения
С 23 апреля для въезда и передвижения по Ростову-на-Дону потребуются пропуска, сообщило правительство Ростовской области.
РИА Новости 16:11
Политика
Зеленский рассказал, как планируется «вернуть Донбасс»
Главным условием для возвращения Донбасса президент Украины Владимир Зеленский назвал вывод оттуда войск, передает РИА «Новости».
Евразия Daily 17 апреля в 21:58
Транспорт
В Москве продлили действие пропускного режима
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о продлении пропускного режима до 1 мая. Также градоначальник дополнил действующие меры.
РИА Новости вчера в 11:25
Общество
В России могут разрешить снос зданий, мешающих соседнему участку
В Госдуме подготовили проект поправок в Гражданский кодекс, который предусматривает возможность сносить здания, которые мешают соседнему участку, рассказал председатель думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников в интервью «Российской газете».
Коммерсантъ 19:22
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова без Джигана отметила праздник сына
Пока известный музыкант и репер Джиган находится на лечении, в его большом загородном доме праздик — день рождения младшего сына Давида, которому 18 апреля исполнилось 2 месяца.
Что происходит 10:48
Общество
Экономист назвал отрасли, которые пострадают больше всего
В краткосрочной перспективе сферы, связанные с туризмом и офлайновыми развлечениями, ждет катастрофическая ситуация из-за распространения коронавируса, заявил главный экономист рейтингового агентства "Эксперт РА" Антон Табах в интервью "МК".
РИА Новости 17:40
Шоу-бизнес
Внучка Лидии Федосеевой-Шукшиной продала еще одну квартиру
Еще недавно бушевал скандал о том, что внучка Лидии Федосеевой-Шукшиной Анна Трегубенко продала квартиру актрисы в Санкт-Петербурге без согласия старших членов семьи.
StarHit.ru 14:02
Гаджеты
Apple начала переносить сроки поставок iPhone SE
Компания Apple начала переносить сроки поставок iPhone SE. Предположительно, они начнутся в мае.
Актуальные Новости 04:10
Общество
В Москве скончались 28 пациентов с коронавирусом
Российская газета 16:37
Финансы
Дефицит бюджета России в 2020 году может достигнуть 5,6 трлн рублей
Москва, 20 апреля 2020, 00:55 — REGNUM Бюджет России в 2020 году может не досчитаться 5,6 трлн рублей вместо планировавшегося ранее профицита в 900 млрд рублей.
REGNUM 17:55
Здоровье
Три новых случая коронавируса зарегистрированы в Амурской области
Всего на 18 апреля в области с нарастающим итогом зарегистрировано 14 случаев COVID-19.
Амурская правда вчера в 03:49
Политика
Минобороны РФ перебросило в Кишинев медицинский груз из Китая
Груз весом более 40 тонн перебросил самолет Ан-124 "Руслан" военно-транспортной авиации ВКС России.
Вести.Ru 15:55
Технологии
«Вакцина, созданная быстро, может вызвать аутоиммунное заболевание»
Вакцина, созданная слишком быстро, без тщательного тестирования, может вызвать аутоиммунное заболевание, сообщил «Известиям» профессор Тель-Авивского университета и основатель Центра аутоиммунных заболеваний имени Заблудовича (Израиль) Иегуда Шенфельд.
Известия 17:01
Политика
Путин продлил действие истекающих паспортов и водительских прав
Паспорта и водительские права граждан РФ, срок которых истек или истекает в период с 1 февраля по 15 июля, будут считаться действительными.
Коммерсантъ вчера в 05:07