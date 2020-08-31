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REGNUM
REGNUM

Орешкин оценил сроки восстановления экономики РФ после кризиса

Москва, 31 августа 2020, 13:40 — REGNUM Российская экономика по некоторым направлениям может уже в 2021 году вернуться к докризисному уровню. Об этом сегодня, 31 августа, заявил в ходе Всероссийского молодежного образовательного форума «Территория смыслов» помощник президента РФ Максим Орешкин.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Орешкин заявил, что безработица в России достигла пика в июле - августе

Меры поддержки экономики По словам Орешкина, экономике России удалось избежать глубокого падения благодаря антикризисной программе и выплатам населению. При этом он отметил, что бизнес на фазе восстановления экономики РФ должен восстанавливаться самостоятельно, без новых мер господдержки.
ТАСС07:40
Подробнее о событии
ТАСС

Орешкин заявил, что безработица в России достигла пика в июле - августе

ТАСС07:40
Ведомости

Орешкин ожидает возвращения занятости к докризисному уровню в 2021 году

Ведомости06:55
ТК Звезда

Орешкин: Россия войдет в пятерку крупнейших экономик мира в 2020 году

ТК Звезда06:52
Московский Комсомолец

Орешкин рассказал, когда безработица в России достигла пика

Московский Комсомолец06:53
Известия

Орешкин допустил возвращение к докризисным значениям по занятости в 2021 году

Известия06:42
RT на русском

Орешкин прокомментировал уровень занятости в России

RT на русском06:42
ФедералПресс

Орешкин рассказал, когда экономика вернется к докризисным значениям

ФедералПресс06:30

Тихановская предостерегла от силового вмешательства РФ в Белоруссии

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская выразила обеспокоенность заявлением президента РФ Владимира Путина о создании резерва российских силовых структур для возможной отправки в республику.
Интерфакс08:27
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Главу католиков Белоруссии не пустили в страну без объяснения причин

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Коммерсантъ09:13
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«Локомотив» отказался от бывшего футболиста «Ливерпуля» Бентеке

Нападающий английского футбольного клуба "Кристал Пэлас" Кристиан Бентеке мог перейти в московский "Локомотив" По данным информационного спортивного издания "Чемпионат", руководство "железнодорожников" проводило переговоры с представителями форварда.
Честный рейтинг букмекеров04:55

Фронтмен группы Little Big объявил о разводе с женой

Санкт-Петербург, 31 августа 2020, 16:24 — REGNUM Петербургский музыкант, солист культовой группы Little Big Илья Прусикин объявил на своей официальной странице в одной из социальных сетей о разводе со своей супругой Ириной Смелой.
REGNUM09:24
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