Орешкин оценил сроки восстановления экономики РФ после кризиса

The Moscow Post 11

Москва, 31 августа 2020, 13:40 — REGNUM Российская экономика по некоторым направлениям может уже в 2021 году вернуться к докризисному уровню. Об этом сегодня, 31 августа, заявил в ходе Всероссийского молодежного образовательного форума «Территория смыслов» помощник президента РФ Максим Орешкин.