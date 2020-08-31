Орешкин оценил сроки восстановления экономики РФ после кризиса
Москва, 31 августа 2020, 13:40 — REGNUM Российская экономика по некоторым направлениям может уже в 2021 году вернуться к докризисному уровню. Об этом сегодня, 31 августа, заявил в ходе Всероссийского молодежного образовательного форума «Территория смыслов» помощник президента РФ Максим Орешкин.В источнике
С чего всё началось
Орешкин заявил, что безработица в России достигла пика в июле - августе
Меры поддержки экономики По словам Орешкина, экономике России удалось избежать глубокого падения благодаря антикризисной программе и выплатам населению. При этом он отметил, что бизнес на фазе восстановления экономики РФ должен восстанавливаться самостоятельно, без новых мер господдержки.
ТАСС07:40
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