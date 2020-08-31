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Московский Комсомолец
Московский Комсомолец

Орешкин рассказал, когда безработица в России достигла пика

Помощник президента России Максим Орешкин рассказал, что безработица в стране достигла пика в июле - августе 2020 года. При этом Орешкин предположил, что по занятости и выпуску в промышленности Россия может выйти на докризисные показатели уже в 2021 году.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Орешкин заявил, что безработица в России достигла пика в июле - августе

Уровень безработицы в России достиг пикового уровня в июле - августе 2020 года и дальше будет снижаться. Об этом заявил помощник президента РФ Максим Орешкин в ходе молодежного образовательного форума "Территория смыслов".
ТАСС07:40
Подробнее о событии
ТАСС

Орешкин заявил, что безработица в России достигла пика в июле - августе

ТАСС07:40
Московский Комсомолец

Орешкин рассказал, когда безработица в России достигла пика

Московский Комсомолец06:53
REGNUM

Орешкин оценил сроки восстановления экономики РФ после кризиса

REGNUM06:40
RT на русском

Орешкин прокомментировал уровень занятости в России

RT на русском06:42
ФедералПресс

Орешкин рассказал, когда экономика вернется к докризисным значениям

ФедералПресс06:30
Национальная служба новостей

Орешкин пообещал спад безработицы после пика в июле - августе

Национальная служба новостей06:25
Известия

Орешкин допустил возвращение к докризисным значениям по занятости в 2021 году

Известия06:42

Минздрав дал рекомендации родителям школьников перед 1 сентября

В целях недопущения «школьно-обсуловленных» расстройств здоровья родителям рекомендовали следить за режимом труда и отдыха своих детей, применять сбалансированное питание, проводить гимнастику их глаз, а также сократить использование детьми гаджетов и в целом придерживаться здорового образа жизни.
REGNUM06:37
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В Севастополе отменят «драконовский режим» в школах

Вернуться в школу после недолгого пропуска в Севастополе можно будет по записке от родителей — врио губернатора Михаил Развожаев призвал пересмотреть решение об обязательном предоставлении справки от врача даже из-за однодневного пропуска занятий.
ForPost08:28
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Минфин предложил снизить нагрузку на малых предпринимателей

Минфин России внес в правительство законопроект о сохранении фиксированных страховых взносов для индивидуальных предпринимателей в 2021 году на уровне 2020 года — 40,9 тыс. руб. Отказ от их индексации в 2021 году "позволит создать более комфортные условия для малых предпринимателей в условиях восстановления экономики от последствий пандемии", заявил глава ведомства Антон Силуанов.
РБК10:59
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