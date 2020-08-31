Орешкин рассказал, когда безработица в России достигла пика
Помощник президента России Максим Орешкин рассказал, что безработица в стране достигла пика в июле - августе 2020 года. При этом Орешкин предположил, что по занятости и выпуску в промышленности Россия может выйти на докризисные показатели уже в 2021 году.В источнике
С чего всё началось
Орешкин заявил, что безработица в России достигла пика в июле - августе
Уровень безработицы в России достиг пикового уровня в июле - августе 2020 года и дальше будет снижаться. Об этом заявил помощник президента РФ Максим Орешкин в ходе молодежного образовательного форума "Территория смыслов".
ТАСС07:40
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