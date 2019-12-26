Финансы
REGNUMОрешкин оценил укрепление рубля для экономики РФ
Укрепление рубля не всегда является поводом для оптимизма, считает министр экономического развития РФ Максим Орешкин. По его словам, которые приводит RT, укрепление рубля можно считать позитивным, когда оно происходит по причине быстрого роста производства.
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Происшествия
В Петербурге обнаружены останки жертвы историка Соколова
Шоу-бизнес
Пугачева потребовала не пускать Бузову на новогодние «огоньки»
Народная артистка СССР Алла Пугачева, по сообщениям СМИ, обратилась к продюсеру Игорю Крутому с просьбой отказать телеведущей и блогера Ольги Бузовой в участии в съемках новогоднего "Голубого огонька".
Общество
«Газпрому» построят яхт-клуб за 27 миллиардов рублей
По информации издания, стоимость работ составит порядка 27 миллиардов рублей.
Происшествия
Воронежского чиновника попытались взорвать в автомобиле
Общество
Неизвестные сожгли могилу рэпера Децла
В Москве неизвестные подожгли могилу рэпера Децла (Кирилла Толмацкого), передает Telegram-канал Mash со ссылкой на мать покойного артиста.
Фигурное катание
Навка: Загитова двое суток не спит и не ест
Происшествия
Бывшие полицейские в Уфе получили сроки за изнасилование своей коллеги
Кировский районный суд Уфы приговорил на сроки от шести до семи лет лишения свободы трех бывших полицейских Башкирии, признав их виновными в изнасиловании в отделе своей коллеги, 23-летней дознавательницы.
Шоу-бизнес
Пелагея заявила о расставании с хоккеистом сборной России
Певица Пелагея объявила о расставании с нападающим ЦСКА и сборной России Иваном Телегиным. Об этом она написала в своем Instagram-аккаунте.
Экономика
Налог на доходы малоимущих может быть отменен
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг, что на эту тему идут «предметные совещания», «пока нет ни позиции, ни решений».
Здоровье
Мужское сердце пересадили Татьяне Маньковой из Новосибирска
Как добавили в пресс-службе регионального Минздрава, в 2019 году в клинике Мешалкина пересадили 14 сердец.
Политика
Дамаск подаст иск против США за разграбление сирийской нефти
Официальный Дамаск заявил о подготовке к подаче иска против США за разграбление нефтяных месторождений Сирии.
Общество
В Госдуме предложили выплачивать пенсионерам «новогодний капитал»
Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов обратился к министру труда и социальной защиты Максиму Топилину с инициативой создания «новогоднего капитала» для одиноких российских пенсионеров, пишет в среду, 25 декабря, RT.
Фигурное катание
Медведевой поменяли коньки перед короткой программой чемпионата России
Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева повредила ботинок конька перед стартом на чемпионате России в Красноярске, сообщил президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков.
Политика
Захарова заявила о зеркальном ответе на санкции США в отношении СП-2
Россия по принципу взаимности ответит на санкции США против строительства газопровода «Северный поток – 2». Об этом в четверг, 26 декабря, заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова.
Политика
Путин отказался от примирения с Польшей
Во время общения с журналистами Путин напомнил обстоятельства ввода советских войск на территорию Польши в сентябре 1939 года.
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова показала предновогодний шпагат в бане
В комментариях бывшая балерина выдала философский пост о шпагате как о мериле русской бани.
Политика
Россия и Украина начали переговоры по газу в Вене
Представители России и Украины начали переговоры в Вене по транзиту газа, сообщил представитель «Газпрома».
Политика
Матвиенко не исключила жестких мер на действия Эстонии против Sputnik
Россия примет ответные жесткие меры в отношении Эстонии, если Таллин продолжит давление на Sputnik Эстония, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
Армия и оружие
Трамп призвал Россию, Сирию и Иран не убивать граждан в Идлибе
Президент США Дональд Трамп обвинил Россию, Сирию и Иран в том, что они якобы собираются убивать гражданских лиц в сирийской провинции Идлиб.
Религия
РПЦ прекращает поминовение Александрийского патриарха
Признание патриархом Александрийским и всей Африки неканонической Православной церкви Украины (ПЦУ) "делает невозможным его поминовение патриархом Кириллом" на богослужениях, заявил Священный синод Русской православной церкви, проходящий в Москве.
Единоборства
Федор Емельяненко объявил брата Александра «мертвым»
Российский боец смешанного стиля (ММА) Федор Емельяненко высказался о конфликте с братом Александром. Слова спортсмена приводит Sport24.
Технологии
Microsoft упростит установку драйверов и обновлений в Windows 10
Как пишет источник, компания Microsoft работает над новыми и более простыми путями установки драйверов и обновлений, не связанных с безопасностью, в Windows 10.
Политика
Путин и премьер Италии Конте обсудили ситуацию в Ливии
Пресс-служба Кремля сообщила о телефонном разговоре президента России Владимира Путина с премьер-министром Италии Джузеппе Конте, во время которого стороны обсудили ситуацию в Ливии.
Политика
США оказывали давление на Японию во время переговоров с СССР
США оказали давление на Японию в вопросе восстановления дипломатических отношений с СССР в 50-х годах.
Гаджеты
Эксперт посоветовал пользователям не заряжать смартфоны ночью
Директор немецкой компании BatterieIngenieure Доминик Шульте предостерег пользователей от того, чтобы оставлять мобильные устройства заряжаться на всю ночь, пишет Business Insider.
Авто
Cadillac представил новинки для России
На специальном мероприятии Cadillac Christmas Tour компания представила два новых кроссовера, которые появятся на отечественном рынке уже в следующем году Собственно, один из них нам уже хорошо знаком.