Укрепление рубля не всегда является поводом для оптимизма, считает министр экономического развития РФ Максим Орешкин. По его словам, которые приводит RT, укрепление рубля можно считать позитивным, когда оно происходит по причине быстрого роста производства.

Шоу-бизнес Пугачева потребовала не пускать Бузову на новогодние «огоньки» Народная артистка СССР Алла Пугачева, по сообщениям СМИ, обратилась к продюсеру Игорю Крутому с просьбой отказать телеведущей и блогера Ольги Бузовой в участии в съемках новогоднего "Голубого огонька".

Общество Неизвестные сожгли могилу рэпера Децла В Москве неизвестные подожгли могилу рэпера Децла (Кирилла Толмацкого), передает Telegram-канал Mash со ссылкой на мать покойного артиста.

Происшествия Бывшие полицейские в Уфе получили сроки за изнасилование своей коллеги Кировский районный суд Уфы приговорил на сроки от шести до семи лет лишения свободы трех бывших полицейских Башкирии, признав их виновными в изнасиловании в отделе своей коллеги, 23-летней дознавательницы.

Шоу-бизнес Пелагея заявила о расставании с хоккеистом сборной России Певица Пелагея объявила о расставании с нападающим ЦСКА и сборной России Иваном Телегиным. Об этом она написала в своем Instagram-аккаунте.

Общество В Госдуме предложили выплачивать пенсионерам «новогодний капитал» Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов обратился к министру труда и социальной защиты Максиму Топилину с инициативой создания «новогоднего капитала» для одиноких российских пенсионеров, пишет в среду, 25 декабря, RT.

Фигурное катание Медведевой поменяли коньки перед короткой программой чемпионата России Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева повредила ботинок конька перед стартом на чемпионате России в Красноярске, сообщил президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков.

Политика Путин отказался от примирения с Польшей Во время общения с журналистами Путин напомнил обстоятельства ввода советских войск на территорию Польши в сентябре 1939 года.

Религия РПЦ прекращает поминовение Александрийского патриарха Признание патриархом Александрийским и всей Африки неканонической Православной церкви Украины (ПЦУ) "делает невозможным его поминовение патриархом Кириллом" на богослужениях, заявил Священный синод Русской православной церкви, проходящий в Москве.

Единоборства Федор Емельяненко объявил брата Александра «мертвым» Российский боец смешанного стиля (ММА) Федор Емельяненко высказался о конфликте с братом Александром. Слова спортсмена приводит Sport24.

Технологии Microsoft упростит установку драйверов и обновлений в Windows 10 Как пишет источник, компания Microsoft работает над новыми и более простыми путями установки драйверов и обновлений, не связанных с безопасностью, в Windows 10.

Политика Путин и премьер Италии Конте обсудили ситуацию в Ливии Пресс-служба Кремля сообщила о телефонном разговоре президента России Владимира Путина с премьер-министром Италии Джузеппе Конте, во время которого стороны обсудили ситуацию в Ливии.

Гаджеты Эксперт посоветовал пользователям не заряжать смартфоны ночью Директор немецкой компании BatterieIngenieure Доминик Шульте предостерег пользователей от того, чтобы оставлять мобильные устройства заряжаться на всю ночь, пишет Business Insider.