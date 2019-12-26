Финансы

REGNUMREGNUMОрешкин оценил укрепление рубля для экономики РФ

Укрепление рубля не всегда является поводом для оптимизма, считает министр экономического развития РФ Максим Орешкин. По его словам, которые приводит RT, укрепление рубля можно считать позитивным, когда оно происходит по причине быстрого роста производства.
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