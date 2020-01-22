Экономика
Lenta.ruОрешкин оценил уровень неравенства в России
Уровень социально-экономического неравенства в России снижается, но все еще остается недопустимо высоким. Об этом заявил бывший министр экономического развития Максим Орешкин на Всемирном экономическом форуме в Давосе в среду, 22 января, передает принадлежащий Григорию Березкину РБК.
Читать в источнике
Оценить245
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7053 источника, обновлено в 13:54, Ашберн
Происшествия
На Украине зарезали россиянина из батальона «Азов»
Трикозу зарезали около полуночи 13 января, ударив ножом в горло и в область сердца.
Общество
Новым министром культуры РФ назначена Ольга Любимова
Наука
На челюсти человека-предшественника нашли неверно расположенный зуб мудрости
Ученые из Университета Бордо (Франция), Национального исследовательского центра эволюции человека и Университета Ровира и Виргили (Испания) обнаружили, что неверное положение зубов мудрости встречалось и у человека-предшественника (Homo antecessor).
Происшествия
Россиянин госпитализирован с подозрением на коронавирус в Пулково
В аэропорту Санкт-Петербурга госпитализировали россиянина с подозрением на коронавирус, вспышка которого началась в Китае.
Политика
Зеленский предложил принять Украину в ЕС вместо Британии
Украина могла бы войти в состав ЕС после выхода Великобритании, заявил президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на встрече Всемирного экономического форума в Давосе.
Политика
Путин призвал пересмотреть структуру потребительской корзины
Структура потребительской корзины нуждается в пересмотре, в ней не хватает овощей, рыбы и мяса, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями общественности.
Шоу-бизнес
Ксения Собчак опубликовала очаровательные фото трехлетнего сына
Известная телеведущая, журналист, экс-кандидат в президенты РФ Ксения Собчак растит сына Платона от популярного актера и режиссера Максима Виторгана.
Политика
Первый заместитель генпрокурора Александр Буксман подал в отставку
Первый заместитель генерального прокурора Александр Буксман решил уйти в отставку, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на источник.
Здоровье
Врач Мясников рассказал о новом виде коронавируса
Советский и российский врач и телеведущий Александр Мясников обратил внимание на новый вид коронавируса.
Армия и оружие
Главком ВМФ рассказал об оснащении кораблей гиперзвуковыми «Цирконами»
Первым кораблем, который получит на вооружение новейшие гиперзвуковые ракеты морского базирования «Циркон», станет один из фрегатов, рассказал главком ВМФ России адмирал Николай Евменов.
Гаджеты
Стала известна дата выхода Xiaomi Mi 10
Общество
Выпуск программы Малахова сняли с эфира
Общество
У Андрея Малахова обсудят историю беременности 13-летней красноярки
В студии эксперты обсудят, могла ли 13-летняя Даша забеременеть от 10-летнего друга Вани.
Политика
В Раде грозят не ездить больше в Давос, если на Украину не придут инвесторы
Глава пропрезидентской фракции "Слуги народа" в Верховной раде Давид Арахамия не поедет на следующий Всемирный экономический форум (ВЭФ) в Давосе, если по результатам нынешнего мероприятия инвесторы откажутся вложить в Украину хотя бы $100-200 млн.
Шоу-бизнес
Умер заслуженный артист России Данила Перов
Актер театра «Содружество актеров Таганки», заслуженный артист России Данила Перов умер в возрасте 51 года.
Общество
За несколько часов в банкоматах Сбербанка сняли 250 миллиардов
За несколько часов с банкоматов Сбербанка было из-за фейка снято более 250 миллиардов рублей. Этот случай произошел в декабре 2014 года.
Технологии
Американский регулятор назвал новые нарушения в деле Telegram
SEC считает, что обещание Telegram не контролировать развитие криптовалютной блокчейн-платформы TON после ее запуска противоречит заверениям, которые организация предоставляла своим инвесторам.
Экономика
РФПИ начнет вкладываться в проекты без иностранных инвесторов
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), суверенный фонд, начнет вкладываться в проекты с участием только российских инвесторов.
Политика
Трамп ограничит въезд в США для белорусов
Президент США Дональд Трамп намерен ограничить въезд в страну для граждан семи государств, включая Белоруссию и Киргизию.
Политика
Путин заявил о недопустимости двоевластия в России
Президент Владимир Путин считает неправильным включение в структуру власти России каких-то институтов, которые могут находиться над президентом.
Футбол
Медведев и Семак обсудили ситуацию вокруг аренды Кокорина
Генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев и главный тренер команды Сергей Семак провели встречу на которой обсудили ситуацию вокруг аренды нападающего Александра Кокорина в «Сочи».
Общество
Многодетным отцам могут снизить пенсионный возраст
В Госдуме предложили понизить границы пенсионного возраста для многодетных отцов. Об этом сообщает РИА "Новости".
Политика
Зеленский рассказал о «новой нормальности» и обвинил Россию в аннексии
Выступая на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе, президент Украины Владимир Зеленский обвинил Россию в захвате территорий.
Технологии
В WhatsApp появилась тёмная тема
Бета-версия мессенджера WhatsApp обзавелась тёмным режимом Dark Mode. Новая функция уже доступна для версии 2.20.13.
Общество
Метеорологи пообещали «розовый» февраль в Европейской части России
Что касается Европейской части России, то к концу февраля отклонение от нормы сократится до 0,5-1 градуса.
Происшествия
Бойца Александра Емельяненко арестовали за хулиганство в Анапе
Суд арестовал бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко за мелкое хулиганство.
Игры
Ninja Theory анонсировала экспериментальный хоррор Project: MARA
Общество
Макрон вступил в перепалку с полицией у церкви в Иерусалиме
В Старом городе Иерусалима на входе в базилику Святой Анны в среду произошла словесная перепалка между президентом Франции Эммануэлем Макроном и полицией Иерусалимского округа, сообщил в среду портал израильской газеты "Едиот ахронот".
Фигурное катание
Чемпионат Европы по фигурному катанию стартует в австрийском Граце
Первые медали чемпионата Европы будут разыграны в четверг.