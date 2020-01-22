Экономика
Lenta.ruОрешкин оценил уровень неравенства в России
Уровень социально-экономического неравенства в России снижается, но все еще остается недопустимо высоким. Об этом заявил бывший министр экономического развития Максим Орешкин на Всемирном экономическом форуме в Давосе в среду, 22 января, передает принадлежащий Григорию Березкину РБК.
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Число жертв коронавируса в Китае достигло 17 человек
Заражение новым типом коронавируса привело к гибели 17 жителей Китая. Всего уже насчитывается 444 заболевших.
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Умер артист «Содружества актеров Таганки» Данила Перов
Заслуженный артист России Данила Перов скончался в ночь на среду, 22 января.
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6-летняя дочь Аллы Пугачевой исполнила для мамы песню на французском
Знаменитая певица Алла Пугачева и телеведущий, юморист Максим Галкин воспитывают двойняшек Гарри и Лизу.
Общество
Маргарита Симоньян попала в реанимацию
Главный редактор RT Маргарита Симоньян попала в реанимацию. Об этом передает Telegram-канал Mash.
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Путин пообещал не оставить Мединского без работы
Бывший министр культуры России Владимир Мединский не останется без работы.
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Принц Гарри и Меган Маркл пригрозили папарацци судом
Британский принц Гарри и американская актриса Меган Маркл устали от назойливых журналистов и пригрозили им судом.
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В России заподозрили первый случай заражения китайским коронавирусом
Врачи клинической инфекционной больницы имени Боткина в Петербурге готовятся принять первого пациента с подозрением на коронавирус.
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У потерявшей сиамского близнеца Гиты Резахановой диагностировали рак
Осенью 2019 года у Гиты Резахановой обнаружили рак толстой кишки.
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Беременная 13-летняя школьница пыталась покончить с собой из-за травли
Ребята признаются, что подверглись травле, а девочка даже пыталась покончить с собой.
Общество
Макрон вступил в перепалку с полицией у церкви в Иерусалиме
В Старом городе Иерусалима на входе в базилику Святой Анны в среду произошла словесная перепалка между президентом Франции Эммануэлем Макроном и полицией Иерусалимского округа, сообщил в среду портал израильской газеты "Едиот ахронот".
Культура
Скончался участник «Монти Пайтон» Терри Джонс
Британский актер и участник участник комик-группы «Монти Пайтон» Терри Джонс скончался на 78 году жизни.
Политика
Бывшему полпреду Путина на Северном Кавказе нашли новую должность
Должность полномочного представителя президента вместо Александра Матовникова занял Юрий Чайка.
Политика
Зеленский заявил о намерении сделать Украину лидером Восточной Европы
Украина должна стать лидером Восточной и Центральной Европы, заявил 22 января глава украинского государства Владимир Зеленский в ходе Всемирного экономического форума в Давосе.
Гаджеты
Складной смартфон Motorola RAZR выйдет в продажу 6 февраля
Футбол
«Ростов» продлил контракт с Алексеем Ионовым
Общество
В Сбербанке сообщили о снятии клиентами ₽250 млрд из-за одного фейка
Паника, возникшая в декабре 2014 года из-за слухов о предстоящем отключении карт Visa и Маsтеrсаrd, привела к тому, что клиенты Сбербанка за несколько часов сняли со своих счетов более 250 млрд руб. Об этом рассказал журналистам в Давосе зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов, говоря о негативных последствиях фейковых новостей.
Политика
Министром экономического развития назначен Максим Решетников
Бывший губернатор Пермского края Максим Решетников возглавит Минэкономразвития России.
Финансы
РФПИ получит право инвестировать без иностранных партнеров
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) получит право осуществлять инвестиции без иностранных партнеров, только с российскими инвесторами, сообщил генеральный директор организации Кирилл Дмитриев.
Фигурное катание
Орсер: Если бы не ботинок, Медведева была бы на чемпионате Европы
Канадский тренер по фигурному катанию Брайан Орсер поделился мнением по поводу перспектив Евгении Медведевой, если бы у фигуристки не сломался ботинок на чемпионате России в Красноярске.
Политика
Первый заместитель генпрокурора Александр Буксман подал в отставку
Первый заместитель генерального прокурора Александр Буксман решил уйти в отставку, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на источник.
Футбол
Игнашевич поставил подножку Алдонину во время прохождения через коридор
Главный тренер "Торпедо" Сергей Игнашевич стоял почти в конце колонны.
Происшествия
На Украине зарезали россиянина из батальона «Азов»
Трикозу зарезали около полуночи 13 января, ударив ножом в горло и в область сердца.
Шоу-бизнес
Памела Андерсон вышла замуж за продюсера, ждавшего ее 35 лет
Впервые Джон увидел "этого маленького ангела" сидящей в баре, когда Памеле было "лет девятнадцать".
Футбол
Российские клубы потратили на трансферы 285 миллионов в 2019 году
Согласно документу, российские клубы потратили на трансферы 285,6 миллионов долларов, заработали 100,4 миллионов.
Происшествия
Угрожавшую выбросить ребенка из окна женщину задержали
Женщина, угрожавшая выбросить из окна ребенка на Восточной улице в Москве, задержана, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу столичного ГСУ СКР.
Общество
За Водонаеву вступились после предложения Володина оштрафовать ее
Пользователи сети вступились за телеведущую и блогера Алену Водонаеву после предложения спикера Госдумы Вячеслава Володина оштрафовать ее за слова о рожающем быдле.