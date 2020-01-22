Уровень социально-экономического неравенства в России снижается, но все еще остается недопустимо высоким. Об этом заявил бывший министр экономического развития Максим Орешкин на Всемирном экономическом форуме в Давосе в среду, 22 января, передает принадлежащий Григорию Березкину РБК.

Общество Маргарита Симоньян попала в реанимацию Главный редактор RT Маргарита Симоньян попала в реанимацию. Об этом передает Telegram-канал Mash.

Общество Макрон вступил в перепалку с полицией у церкви в Иерусалиме В Старом городе Иерусалима на входе в базилику Святой Анны в среду произошла словесная перепалка между президентом Франции Эммануэлем Макроном и полицией Иерусалимского округа, сообщил в среду портал израильской газеты "Едиот ахронот".

Политика Зеленский заявил о намерении сделать Украину лидером Восточной Европы Украина должна стать лидером Восточной и Центральной Европы, заявил 22 января глава украинского государства Владимир Зеленский в ходе Всемирного экономического форума в Давосе.

Общество В Сбербанке сообщили о снятии клиентами ₽250 млрд из-за одного фейка Паника, возникшая в декабре 2014 года из-за слухов о предстоящем отключении карт Visa и Маsтеrсаrd, привела к тому, что клиенты Сбербанка за несколько часов сняли со своих счетов более 250 млрд руб. Об этом рассказал журналистам в Давосе зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов, говоря о негативных последствиях фейковых новостей.

Финансы РФПИ получит право инвестировать без иностранных партнеров Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) получит право осуществлять инвестиции без иностранных партнеров, только с российскими инвесторами, сообщил генеральный директор организации Кирилл Дмитриев.

Происшествия Угрожавшую выбросить ребенка из окна женщину задержали Женщина, угрожавшая выбросить из окна ребенка на Восточной улице в Москве, задержана, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу столичного ГСУ СКР.