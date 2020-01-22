Экономика

Lenta.ruLenta.ruОрешкин оценил уровень неравенства в России

Уровень социально-экономического неравенства в России снижается, но все еще остается недопустимо высоким. Об этом заявил бывший министр экономического развития Максим Орешкин на Всемирном экономическом форуме в Давосе в среду, 22 января, передает принадлежащий Григорию Березкину РБК.
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В Давосе Орешкин оценил уровень неравенства в России

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