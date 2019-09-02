Энергетика
RT на русскомОрешкин прокомментировал возможные последствия падения цен на нефть
«Если мировая экономика столкнётся с серьёзными проблемами, Россию они тоже заденут, но раньше нас зацепило бы гораздо сильнее», — цитирует ТАСС Орешкина. Он отметил, что цена нефти $60 за баррель — это уровень, позволяющий спокойно инвестировать в новые проекты.
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Автоматически обработан 7241 источник, обновлено в 21:24, Вашингтон
Происшествия
Россиян предупредили о новом виде телефонного мошенничества
"Неизвестные связываются с гражданами по телефону и, представляясь следователями или сотрудниками иных государственных органов, сообщают о возможности возместить стоимость услуг адвоката, а также получить компенсацию за фальсифицированные БАДы", - говорится в пресс-релизе.
РИА Новости 07:10
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В раде назвали катастрофой ситуацию с углем на Украине
Ситуация с запасами угля на Украине является катастрофической, заявил глава Независимого профсоюза горняков и депутат Верховной рады от партии «Батькивщина» Михаил Волынец.
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Кузен Джеррарда сменил «Ливерпуль» на «Фиорентину»
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На Урале через два дня после открытия обрушился понтонный мост
В октябре 2017 года из-за ветхости был разрушен мост через реку Каква, жители Филькино (постоянно зарегистрированы в этой части села — 13 человек) остались без транспортного сообщения с «большой землей».
Коммерсантъ 11:16
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Бывший муж Юлии Началовой с женой и сыном проводили дочь Веру в школу
Бывший муж Юлии Началовой футболист Евгений Алдонин с новой семьей проводил 12-летнюю дочь Веру во вторник, 2 сентября, на школьную линейку.
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Свободная Пресса 07:24
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34 человека сгорели на судне в Калифорнии
Пожар произошел на судне у берегов американского штата Калифорния, погибли по меньшей мере 34 человека.
Lenta.ru 09:33
Политика
Украинского политолога выгнали из студии «России 1»
Украинского политолога Вячеслава Ковтуна выгнали из студии телеканала "Россия 1" за оскорбления в адрес немецких СМИ.
РИА Новости 18:44
Политика
Путин раскритиковал оскорбившую жителей Тулуна чиновницу
Президент России Владимир Путин раскритиковал заявление, сделанное, предположительно, руководителем управления пресс-службы и информации правительства Иркутской области Ириной Алашкевич о том, что лишившиеся домов из-за наводнения жители города Тулун являются "алкашней, бичевней и быдлом".
Газета.Ru 16:53
Шоу-бизнес
Анна Седокова заявила, что в школе была уродом и изгоем
Анна Седокова заявила, что в школе была уродом и изгоем Ситуация осложнялась тем, что матерью будущей звезды была учительница, и одноклассники не хотели водиться с девочкой.
Вокруг ТВ 08:45
Происшествия
Потерявшаяся 20 лет назад девочка из Беларуси нашлась в России
Российская газета 18:48
Политика
Порошенко вошёл в комитет Рады по интеграции с ЕС
Бывший президент Украины Пётр Порошенко вошёл в состав комитета Верховной рады по вопросам интеграции с Европейским союзом.
RT на русском 15:33
Происшествия
Автобус протащил пенсионерку по земле в Красном селе
Gazeta.SPb 18:29
Авто
Группа ГАЗ показала новую «Газель»
Группа ГАЗ представила на выставке Comtrans 2019 (официально начнет работу в МВЦ «Крокус Экспо» 3 сентября) легкий коммерческий автомобиль нового поколения «Газель NN», сообщает ТАСС.
РБК 07:52
Армия и оружие
«The Times»: Иран заявил о пуске крылатых ракет по британскому военному кораблю «HMS Montrose»
Несмотря на нормализацию обстановки в Персидском заливе, журналисты издания «The Times» опубликовали информацию о том, что британский военный корабль «HMS Montrose» 115 раз сталкивался с провокациями иранских военных, при этом, командиры КСИР якобы и вовсе готовились потопить военный корабль выпущенными крылатыми ракетами.
Avia.pro 09:28
Происшествия
На Багамах пять человек погибли из-за урагана «Дориан»
Не менее пяти человек погибли на Багамских островах из-за урагана "Дориан".
ТАСС 17:57
Футбол
В России закрылось трансферное окно
Трансферное окно в России закрылось.
Спорт-Экспресс 17:02
Происшествия
Пять человек в Калуге попали в больницу с кишечной инфекцией
В Калуге пять человек отравились кишечной инфекцией.
РЕН ТВ 21:21
Шоу-бизнес
Сестра Жанны Фриске продемонстрировала стройную фигуру в белом бикини
В кадре Наталья Фриске демонстрирует стройную фигуру в бикини белого цвета, показав, что не зря много времени до поездки проводила в спортзале.
Актуальные Новости 15:04
Политика
Турция может купить у России дополнительные ЗРК С-400
RT на русском 10:53
Энергетика
Россия потеряет полтриллиона рублей из-за падения нефти
Налоговые поступления России снизятся на полтриллиона рублей в год из-за спада цены на самую распространенную отечественную нефть Urals, в которой больше серы, чем в других сортах.
Lenta.ru 18:45
Кино
Доля отечественных фильмов в прокате снизилась
Доля отечественных фильмов в прокате снизилась Доля отечественных фильмов в киносборах России и СНГ в мае—августе стала рекордно низкой за последние четыре года — 3,2%. В традиционно неудачный для российских картин период большинство зрителей предпочли пойти на «Мстители: Финал» и «Короля Льва».
Коммерсантъ 13:55
Политика
Форум СМИ России и Китая открылся во Владивостоке
В V форуме СМИ России и Китая участвуют представители ведущих СМИ, медиакомпаний, интернет-платформ и других отраслевых организаций двух стран.
Интерфакс - Россия 20:21
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Майкл Пенс пообещал Украине поддержку в сфере энергетики
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Новостной фронт 17:53
Шоу-бизнес
Катя Лель кардинально изменила свой имидж
Звезда российской эстрады практически завершила написание нового музыкального альбома, поэтому решила под конец работы кардинально поменять свой образ, покрасив волосы в оригинальный розовый цвет.
Discover24 06:44
Кино
Скончался советский режиссер Борис Рычков
Советский режиссер, народный артист РСФСР и сценарист документального кино Борис Рычков скончался на 82-м году жизни, сообщили в Союзе кинематографистов России.
РЕН ТВ 09:39