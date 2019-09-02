Энергетика

RT на русскомRT на русскомОрешкин прокомментировал возможные последствия падения цен на нефть

«Если мировая экономика столкнётся с серьёзными проблемами, Россию они тоже заденут, но раньше нас зацепило бы гораздо сильнее», — цитирует ТАСС Орешкина. Он отметил, что цена нефти $60 за баррель — это уровень, позволяющий спокойно инвестировать в новые проекты.
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Орешкин оценил последствия падения цен на нефть

Газета.Ru09:49

«Нас устроят и $40». Орешкин заявил о готовности России к падению цен на нефть

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Орешкин: Российская экономика не будет испытывать серьезного давления

РЕН ТВвчера в 18:11

Орешкин заявил о готовности России к нефти по $40 за баррель

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Орешкин прокомментировал возможные последствия падения цен на нефть

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URA.Ruвчера в 20:57

Орешкин: экономика России не ощутит сильного давления даже при цене нефти в $40 за баррель

ТАССвчера в 18:02
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Автоматически обработан 7241 источник, обновлено в 21:24, Вашингтон
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Не менее пяти человек погибли на Багамских островах из-за урагана "Дориан".
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