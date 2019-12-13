Экономика

Российская газетаРоссийская газетаОрешкин охарактеризовал первую половину 2020 года

Первые шесть месяцев 2020 года уже потеряны для российской экономики, сообщил глава Минэкономики Максим Орешкин. Тенденция к слабому потребительскому и совокупному спросам сохранится и в будущем году.
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Орешкин заявил о «потерянном полугодии» для потребления в России

РБК12 декабря в 04:33

Орешкин охарактеризовал первую половину 2020 года

Российская газета13 декабря в 00:42

Орешкин назвал I полугодие 2020 года «потерянным» для потребительского спроса

ТАСС12 декабря в 08:23

Орешкин: первая половина 2020 года потеряна для российской экономики

Коммерсантъ12 декабря в 05:43

Аналитик назвала фактор, который будет «двигать» экономику России

Росбалт13 декабря в 05:07

Инфляция в 1-м квартале упадет до 2,5% на фоне слабого спроса - Орешкин

Финмаркет12 декабря в 03:24

Орешкин: Первое полугодие 2020 года потеряно для экономики России

ПРАЙМ12 декабря в 04:13
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Общество

Путин расширил территорию действия закона о самозанятых

Эксперимент по взиманию налога с самозанятых начал действовать с 1 января 2019 года.
Интерфакс 07:35
Общество

Опубликовано видео буксировки затонувшей в Севастополе подлодки

Напомним, плавучий док ПД-16 затонул в ночь на воскресенье в Южной бухте Севастополя вместе с находившейся внутри подлодкой Б-380 проекта 641Б.
Российская газета 07:15
Политика

В Кремле рассказали о разногласиях Путина и Зеленского

Газета.Ru 05:52
Политика

В Кремле назвали условие решения конфликта в Донбассе

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Зеленский может решить конфликт в Донбассе, если проявит необходимую силу воли, авторитет и доминирование на политической арене на Украине.
РИА Новости 08:31
Политика

Косачёв оценил призыв объявить все Курильские острова частью Японии

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв в беседе с RT оценил призыв главы оппозиционной Коммунистической партии Японии Кадзуо Сии объявить на переговорах с Москвой все острова Курильского архипелага японской территорией.
RT на русском 03:42
Фигурное катание

Плющенко поставил под сомнение тренерский талант Этери Тутберидзе

REGNUM 06:43
Происшествия

Угрожавшего взорвать самолет мужчину задержали в Домодедово

В московском аэропорту Домодедово полицейские задержали мужчину, который угрожал взорвать гранату на борту самолета.
Российская газета 08:22
Политика

Песков назвал холод в отношениях России и США суровой реальностью

Между главой РФ Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом было несколько позитивных бесед, но реальность в двусторонних отношениях суровая и холодная, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
РИА Новости 08:39
Культура

Умерла французская актриса Анна Карина

Во Франции скончалась в возрасте 79 лет актриса датского происхождения Анна Карина, сообщают французские СМИ.
Московский Комсомолец 05:07
Общество

Ольга Васильева призвала не задавать «домашку» на новогодние каникулы

Ольга Васильева: Конечно нет. Я говорила об этом в прошлом году и повторяю сейчас: не надо задавать домашнее задание на каникулы!
Российская газета 03:58
Музыка

«Россия-1» вырезала слово «протесты» из песни Би-2

Телеканал «Россия-1» вырезал слово «протесты» из песни группы Би-2 «Люди на эскалаторах» во время трансляции концерта по случаю вручения музыкальной премии «Виктория».
Lenta.ru 05:33
Экономика

Глава Mail.Ru Group увидел риски в истории с преследованием Nginx

Обыски и претензии из-за разработчика веб-сервера Nginx являются очень «опасной с точки зрения репутации» историей.
РБК 06:44
Спорт

Россия опротестует решение WADA о запрете выступлений под национальным флагом

Решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) запретить российским спортсменам выступать под флагом России будет включено в апелляцию, которая будет направлена в Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне.
RT на русском 08:15
Политика

СМИ: Франция попросила Россию передать ей останки соратника Наполеона

Елисейский дворец попросил Россию передать Франции обнаруженные в Смоленске останки одного из ближайших соратников Наполеона генерала Гюдена, сообщает французское издание Point со ссылкой на источники.
РИА Новости 07:22
Спорт

Сборная России по гандболу выиграла бронзовые медали ЧМ

Женская сборная России по гандболу выиграла бронзовые медали чемпионата мира, который в настоящее время проходит в Японии.
Газета.Ru 05:27
Хоккей

Россия — Финляндия 1:0 (1-й перерыв)

В матче Кубка Первого канала сборная Швеции одержала победу над командой Чехии со счетом 3:1. В составе шведов дубль оформил Деннис Расмуссен.
Нева Спорт 08:34
Политика

Строительство «Северного потока-2» продлили на зиму и весну 2020 года

Компания-оператор газопровода "Северный поток-2" Nord Stream 2 подала заявку в профильное ведомство Германии на продолжение строительства в зимний и весенний периоды следующего года.
Военное обозрение 08:36
Происшествия

Сын Валерии попал в третье ДТП за неделю

Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в третью аварию за неделю. Об этом он рассказал в Instagram.
РИА Новости 00:52
Энергетика

Глава «Нафтогаза» заявил, что Киев пошел навстречу «Газпрому»

Витренко пояснил ТАСС, что бронирование транзитных мощностей газотранспортной системы Украины продлено до 31 декабря этого года.
Вести.Ru 07:10
Общество

Скончался журналист и экс-министр печати СССР Михаил Ненашев

В возрасте 90 лет ушел из жизни бывший министр информации и печати СССР Михаил Ненашев, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на секретаря Союза журналистов Тимура Шафира.
Газета.Ru 04:36
Экономика

Правительство расширит программу приватизации в России

По словам пресс-секретаря, решение по программе приватизации будет принято на заседании правительства.
РБК 05:48
Единоборства

Нурмагомедов рассказал о подготовке к поединку с Фергюсоном

Lenta.ru 08:27
Общество

В Москве 19 декабря может стать самым теплым за всю историю метеонаблюдений

По данным Гидрометцентра, в понедельник в Москве днем ожидается 1-3 градуса тепла, во вторник и среду - 2-4 градуса тепла, а в четверг - 3-8 градуса тепла.
ТАСС 08:15
Биатлон

Экхофф выиграла гонку преследования на этапе КМ по биатлону в Австрии

Норвежка Тириль Экхофф завоевала золото в гонке преследования на втором этапе Кубка мира по биатлону в австрийском Хохфильцене.
РИА Новости 06:33
Происшествия

В Москве с опоры Крымского моста сняли мужчину

В Москве спасатели с помощью автолестницы сняли мужчину, залезшего на опору Крымского моста.
RT на русском 06:01
Общество

Комиссия ГД может рассмотреть историю с подаренным депутатом вазелином

Российская газета вчера в 10:21
Общество

Ведущий «Поле чудес» Якубович не нашел ошибки в слове «монпасье»

Ведущий шоу "Поле чудес" Леонид Якубович заявил, что в слове "монпасье", написанном с одной буквой "н", нет никакой ошибки.
Газета.Ru вчера в 11:12
Политика

Песков назвал Зеленского представителем нового поколения политиков

Пресс-секретарь подчеркнул, что новые политики быстро понять и освоить все «хитросплетения дипломатии», а также «жадно впитывают» все, что происходит внутри и за пределами их страны.
ФедералПресс 08:29
Происшествия

Экс-прокурора Владикавказа задержали за заказное убийство следователя

Экс-прокурор Затеречного района Владикавказа Ольга Швецова задержана по делу банды Аслана Гагиева - ее подозревают в заказе убийства следователя Александра Леонова.
Газета.Ru 07:29
Общество

Представительница Ямайки победила в конкурсе «Мисс мира 2019»

Представительница Ямайки 23-летняя Тони-Энн Сингх стала обладательницей титула «Мисс мира 2019», сообщается в аккаунте конкурса в Instagram.
РБК вчера в 14:04
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