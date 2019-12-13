Экономика
Российская газетаОрешкин охарактеризовал первую половину 2020 года
Первые шесть месяцев 2020 года уже потеряны для российской экономики, сообщил глава Минэкономики Максим Орешкин. Тенденция к слабому потребительскому и совокупному спросам сохранится и в будущем году.
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Общество
Путин расширил территорию действия закона о самозанятых
Эксперимент по взиманию налога с самозанятых начал действовать с 1 января 2019 года.
Общество
Опубликовано видео буксировки затонувшей в Севастополе подлодки
Напомним, плавучий док ПД-16 затонул в ночь на воскресенье в Южной бухте Севастополя вместе с находившейся внутри подлодкой Б-380 проекта 641Б.
Политика
В Кремле назвали условие решения конфликта в Донбассе
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Зеленский может решить конфликт в Донбассе, если проявит необходимую силу воли, авторитет и доминирование на политической арене на Украине.
Политика
Косачёв оценил призыв объявить все Курильские острова частью Японии
Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв в беседе с RT оценил призыв главы оппозиционной Коммунистической партии Японии Кадзуо Сии объявить на переговорах с Москвой все острова Курильского архипелага японской территорией.
Происшествия
Угрожавшего взорвать самолет мужчину задержали в Домодедово
В московском аэропорту Домодедово полицейские задержали мужчину, который угрожал взорвать гранату на борту самолета.
Политика
Песков назвал холод в отношениях России и США суровой реальностью
Между главой РФ Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом было несколько позитивных бесед, но реальность в двусторонних отношениях суровая и холодная, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Культура
Умерла французская актриса Анна Карина
Во Франции скончалась в возрасте 79 лет актриса датского происхождения Анна Карина, сообщают французские СМИ.
Общество
Ольга Васильева призвала не задавать «домашку» на новогодние каникулы
Ольга Васильева: Конечно нет. Я говорила об этом в прошлом году и повторяю сейчас: не надо задавать домашнее задание на каникулы!
Музыка
«Россия-1» вырезала слово «протесты» из песни Би-2
Телеканал «Россия-1» вырезал слово «протесты» из песни группы Би-2 «Люди на эскалаторах» во время трансляции концерта по случаю вручения музыкальной премии «Виктория».
Экономика
Глава Mail.Ru Group увидел риски в истории с преследованием Nginx
Обыски и претензии из-за разработчика веб-сервера Nginx являются очень «опасной с точки зрения репутации» историей.
Спорт
Россия опротестует решение WADA о запрете выступлений под национальным флагом
Решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) запретить российским спортсменам выступать под флагом России будет включено в апелляцию, которая будет направлена в Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне.
Политика
СМИ: Франция попросила Россию передать ей останки соратника Наполеона
Елисейский дворец попросил Россию передать Франции обнаруженные в Смоленске останки одного из ближайших соратников Наполеона генерала Гюдена, сообщает французское издание Point со ссылкой на источники.
Спорт
Сборная России по гандболу выиграла бронзовые медали ЧМ
Женская сборная России по гандболу выиграла бронзовые медали чемпионата мира, который в настоящее время проходит в Японии.
Хоккей
Россия — Финляндия 1:0 (1-й перерыв)
В матче Кубка Первого канала сборная Швеции одержала победу над командой Чехии со счетом 3:1. В составе шведов дубль оформил Деннис Расмуссен.
Политика
Строительство «Северного потока-2» продлили на зиму и весну 2020 года
Компания-оператор газопровода "Северный поток-2" Nord Stream 2 подала заявку в профильное ведомство Германии на продолжение строительства в зимний и весенний периоды следующего года.
Происшествия
Сын Валерии попал в третье ДТП за неделю
Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в третью аварию за неделю. Об этом он рассказал в Instagram.
Энергетика
Глава «Нафтогаза» заявил, что Киев пошел навстречу «Газпрому»
Витренко пояснил ТАСС, что бронирование транзитных мощностей газотранспортной системы Украины продлено до 31 декабря этого года.
Общество
Скончался журналист и экс-министр печати СССР Михаил Ненашев
В возрасте 90 лет ушел из жизни бывший министр информации и печати СССР Михаил Ненашев, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на секретаря Союза журналистов Тимура Шафира.
Экономика
Правительство расширит программу приватизации в России
По словам пресс-секретаря, решение по программе приватизации будет принято на заседании правительства.
Общество
В Москве 19 декабря может стать самым теплым за всю историю метеонаблюдений
По данным Гидрометцентра, в понедельник в Москве днем ожидается 1-3 градуса тепла, во вторник и среду - 2-4 градуса тепла, а в четверг - 3-8 градуса тепла.
Биатлон
Экхофф выиграла гонку преследования на этапе КМ по биатлону в Австрии
Норвежка Тириль Экхофф завоевала золото в гонке преследования на втором этапе Кубка мира по биатлону в австрийском Хохфильцене.
Происшествия
В Москве с опоры Крымского моста сняли мужчину
В Москве спасатели с помощью автолестницы сняли мужчину, залезшего на опору Крымского моста.
Общество
Комиссия ГД может рассмотреть историю с подаренным депутатом вазелином
Общество
Ведущий «Поле чудес» Якубович не нашел ошибки в слове «монпасье»
Ведущий шоу "Поле чудес" Леонид Якубович заявил, что в слове "монпасье", написанном с одной буквой "н", нет никакой ошибки.
Политика
Песков назвал Зеленского представителем нового поколения политиков
Пресс-секретарь подчеркнул, что новые политики быстро понять и освоить все «хитросплетения дипломатии», а также «жадно впитывают» все, что происходит внутри и за пределами их страны.
Происшествия
Экс-прокурора Владикавказа задержали за заказное убийство следователя
Экс-прокурор Затеречного района Владикавказа Ольга Швецова задержана по делу банды Аслана Гагиева - ее подозревают в заказе убийства следователя Александра Леонова.
Общество
Представительница Ямайки победила в конкурсе «Мисс мира 2019»
Представительница Ямайки 23-летняя Тони-Энн Сингх стала обладательницей титула «Мисс мира 2019», сообщается в аккаунте конкурса в Instagram.