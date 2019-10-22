Инфляция в России по итогам 2019 года будет гораздо ниже прогноза Минэкономразвития в 3,8%, заявил журналистам глава министерства Максим Орешкин в кулуарах форума "Открытые инновации".

с чего всё началось

Мы видим, что по инфляции мы будем существенно ниже даже нашего прогноза, мы уже опустились ниже отметки в 3,8%. Эта цифра уйдет гораздо ниже на фоне слабого спроса и продолжающегося замедления кредитования.

Годовая инфляция в России продолжает снижаться, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин. По данным Росстата, годовая инфляция замедлилась к 14 октября до 3,8% с 3,9% к 7 октября и 4% к концу сентября.

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