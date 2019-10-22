Финансы

Вести.ФинансВести.ФинансОрешкин отметил существенное снижение инфляции

Годовая инфляция в России продолжает снижаться, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин. По данным Росстата, годовая инфляция замедлилась к 14 октября до 3,8% с 3,9% к 7 октября и 4% к концу сентября.
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Максим Орешкин
Мы видим, что по инфляции мы будем существенно ниже даже нашего прогноза, мы уже опустились ниже отметки в 3,8%. Эта цифра уйдет гораздо ниже на фоне слабого спроса и продолжающегося замедления кредитования.
— Максим Орешкин, российский политикКоммерсантъ 10:57
с чего всё началось

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