Малый и средний бизнес России по итогам третьего квартала 2019 года приблизился к состоянию стагнации — значение индекса деловой активности малых и средних предприятий (RSBI) снизилось до 50,9 пункта, следует из ежеквартального исследования Промсвязьбанка, «Опоры России» и агентства Magram Market Research (есть у РБК).

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Индекс деловой активности малых и средних предприятий (индекс RSBI) в третьем квартале 2019 года снизился с 52 до 50,9 пункта, приблизившись к границе в 50 пунктов, отделяющей снижение деловой активности от роста, сообщил ранее РБК.

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