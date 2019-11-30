По словам министра, "с точки зрения административных процедур стало лучше, с точки зрения макроэкономического прогнозирования стало лучше". Ранее Орешкин говорил, что доля инвестиций в основной капитал в ВВП по итогам 2019 года достигнет 21,6%.

с чего всё началось

Напомним, что ранее председатель Минэономразвития сообщал, что доля инвестиций в основной капитал России по итогам 2019 году составит 21,6%. При этом он отмечал, что темпы экономического роста страны продолжают снижаться.

Орешкин ожидает ускорение роста инвестиций в ВВП РФ в 2019 году

Общество NI: в СССР создали странные автоматы В американском журнале The National Interest опубликовали статью, в которой описываются необычные советские экспериментальные образцы автоматов, так и не поступившие на вооружение.

Футбол Черчесов прокомментировал результаты жеребьевки Евро-2020 Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов отреагировал на результаты жеребьевки, которая определила соперников сборной России в матчах группового этапа Евро-2020.

Общество Жителя Урала оштрафовали по делу о неуважении к власти из‑за комментария про Путина в батискафе Артемовский городской суд Свердловской области 4 октября оштрафовал Александра Скутина на 30 тысяч рублей по делу о неуважении к власти (часть 3 статьи 20.1 КоАП) из-за комментария про погружение президента Владимира Путина в батискафе на дно Финского залива, говорится в постановлении.

Технологии В интернете показали «живые» фото Sony PlayStation 5 и DualShock 5 В интернете распространили «живые» фото DualShock 5 и Sony PlayStation 5. На сегодня они представлены в виде модификации, ориентированной на разработчиков, выпускающих дополнительные продукты для этой техники из индустрии развлечений.

Политика Кравчук заявил, что «украинское княжество» возникло раньше России Экс-президент Украины Леонид Кравчук заявил в эфире телеканала "112", что Киев должен ответить Москве новой исторической концепцией, по которой украинская государственность на несколько веков древнее русской.

Политика Кравчук дал совет Зеленскому перед встречей с Путиным Первый президент Украины Леонид Кравчук рассказал, как действующему лидеру страны Владимиру Зеленскому следует вести себя на предстоящих переговорах с главой РФ Владимиром Путиным и другими участниками саммита «нормандской четверки» в Париже, передает РИА Новости.

Футбол Около 200 фанатов «Спартака» задержаны в Петербурге Что интересно, конфронтация фанатов началась еще на матче молодежных команд: 31-го числа во время матча 18-го тура молодежного первенства России между все теми же "Зенитом" и "Спартаком" (2:0) были задержаны болельщики красно-белых, оскорблявшие форварда сине-бело-голубых, воспитанника москвичей Артема Дзюбу.

Политика Зеленский поздравил украинцев с годовщиной референдума о независимости Лидер Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с 28-й годовщиной референдума о поддержке провозглашения независимости страны и призвал граждан оставаться едиными ради будущих поколений.