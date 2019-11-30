Экономика

ГЛАС.RUГЛАС.RUОрешкин ожидает ускорение роста инвестиций в ВВП РФ в 2019 году

Напомним, что ранее председатель Минэономразвития сообщал, что доля инвестиций в основной капитал России по итогам 2019 году составит 21,6%. При этом он отмечал, что темпы экономического роста страны продолжают снижаться.
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с чего всё началось

Орешкин сообщил, что доля инвестиций в ВВП России в 2019 году будет максимальной за 12 лет

По словам министра, "с точки зрения административных процедур стало лучше, с точки зрения макроэкономического прогнозирования стало лучше". Ранее Орешкин говорил, что доля инвестиций в основной капитал в ВВП по итогам 2019 года достигнет 21,6%.
ТАССвчера в 09:56

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Орешкин ожидает ускорение роста инвестиций в ВВП РФ в 2019 году

ГЛАС.RUвчера в 10:27

Минэкономики прогнозирует максимальную за 12 лет долю инвестиций в ВВП

Коммерсантъвчера в 16:43

Доля инвестиций в ВВП России достигла максимума за 12 лет

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Красная веснавчера в 12:04

Зачем чиновники манипулируют инвестициями

Независимая газета11:50

Орешкин: в РФ доля инвестиций в ВВП в 2019 году будет максимальной за 12 лет

Будущее России. Национальные проектывчера в 09:57

Орешкин сообщил, что доля инвестиций в ВВП России в 2019 году будет максимальной за 12 лет

ТАССвчера в 09:56
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Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 12:21, Ашберн
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Замглавы свердловского главка СК отправили под домашний арест

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СМИ предупредили о «трюке» США против «Северного потока — 2»

Власти США планируют ввести санкции против компаний, участвующих в строительстве газопровода «Северный поток — 2». Из-за этого реализация проекта может оказаться под угрозой.
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Квят назвал последнюю гонку сезона «Формулы-1» великолепной

News.ru 11:59
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В интернете показали «живые» фото Sony PlayStation 5 и DualShock 5

В интернете распространили «живые» фото DualShock 5 и Sony PlayStation 5. На сегодня они представлены в виде модификации, ориентированной на разработчиков, выпускающих дополнительные продукты для этой техники из индустрии развлечений.
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«Автомобилист» выиграл у «Локомотива» в Ярославле

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В России три лекарственных препарата приравняли к наркотикам

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Санкт-петербургский "Зенит" и московский "Спартак" определились с стартовыми составами на матч 18-го тура чемпионата России по футболу.
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При крушении самолета в США погибли девять человек

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Глава украинского МВД Арсен Аваков резко отреагировал на слова спикера Госдумы Вячеслава Володина, назвавшего национализм на Украине угрозой единству страны.
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Кравчук дал совет Зеленскому перед встречей с Путиным

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Что интересно, конфронтация фанатов началась еще на матче молодежных команд: 31-го числа во время матча 18-го тура молодежного первенства России между все теми же "Зенитом" и "Спартаком" (2:0) были задержаны болельщики красно-белых, оскорблявшие форварда сине-бело-голубых, воспитанника москвичей Артема Дзюбу.
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Максим Орешкин
Российский политик
Российский политический деятель, экономист. Министр экономического развития Российской Федерации с 30 ноября 2016 года.
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