Экономика
ГЛАС.RUОрешкин ожидает ускорение роста инвестиций в ВВП РФ в 2019 году
Напомним, что ранее председатель Минэономразвития сообщал, что доля инвестиций в основной капитал России по итогам 2019 году составит 21,6%. При этом он отмечал, что темпы экономического роста страны продолжают снижаться.
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с чего всё началось
По словам министра, "с точки зрения административных процедур стало лучше, с точки зрения макроэкономического прогнозирования стало лучше". Ранее Орешкин говорил, что доля инвестиций в основной капитал в ВВП по итогам 2019 года достигнет 21,6%.ТАССвчера в 09:56
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Орешкин: в РФ доля инвестиций в ВВП в 2019 году будет максимальной за 12 лет
Будущее России. Национальные проектывчера в 09:57
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