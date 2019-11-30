Экономика

ГЛАС.RUГЛАС.RUОрешкин ожидает ускорение роста инвестиций в ВВП РФ в 2019 году

Напомним, что ранее председатель Минэономразвития сообщал, что доля инвестиций в основной капитал России по итогам 2019 году составит 21,6%. При этом он отмечал, что темпы экономического роста страны продолжают снижаться.
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с чего всё началось

Орешкин сообщил, что доля инвестиций в ВВП России в 2019 году будет максимальной за 12 лет

По словам министра, "с точки зрения административных процедур стало лучше, с точки зрения макроэкономического прогнозирования стало лучше". Ранее Орешкин говорил, что доля инвестиций в основной капитал в ВВП по итогам 2019 года достигнет 21,6%.
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Российский политический деятель, экономист. Министр экономического развития Российской Федерации с 30 ноября 2016 года.
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