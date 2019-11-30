Экономика

ГЛАС.RUГЛАС.RUОрешкин ожидает ускорение роста инвестиций в ВВП РФ в 2019 году

Напомним, что ранее председатель Минэономразвития сообщал, что доля инвестиций в основной капитал России по итогам 2019 году составит 21,6%. При этом он отмечал, что темпы экономического роста страны продолжают снижаться.
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Минэкономики прогнозирует максимальную за 12 лет долю инвестиций в ВВП

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Доля инвестиций в ВВП России достигла максимума за 12 лет

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МЭР: доля инвестиций в ВВП России достигла максимума за 12 лет

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Орешкин ожидает ускорение роста инвестиций в ВВП РФ в 2019 году

ГЛАС.RU10:27

Орешкин: в РФ доля инвестиций в ВВП в 2019 году будет максимальной за 12 лет

Будущее России. Национальные проекты09:57

Орешкин сообщил, что доля инвестиций в ВВП России в 2019 году будет максимальной за 12 лет

ТАСС09:56
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Перечень видов организационно-правовых форм некоммерческих организаций, на которые предлагается распространить страхование вкладов, предлагается уточнить с учетом действующего Гражданского кодекса "Правительство РФ поддерживает законопроект при условии его доработки с учетом указанных замечаний", - говорится в заключении.
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Максим Орешкин
Российский политик
Российский политический деятель, экономист. Министр экономического развития Российской Федерации с 30 ноября 2016 года.
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