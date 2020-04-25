Общество

REGNUMREGNUMОрешкин: пандемия приведет к крупнейшему кризису с 1945 года

Помощник президента добавил, что мировой ВВП просядет гораздо глубже, чем в 2008—2009 годах. «Это кризис таких объемов впервые со времен Второй мировой войны», — сказал Орешкин.
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Орешкин: коронавирус вызвал сильнейший после Второй мировой войны кризис

Московский Комсомолец05:51

Орешкин назвал кризис из-за COVID-19 самым тяжелым со Второй мировой войны

Известия06:14

Орешкин назвал три ключевые особенности кризиса из-за коронавируса

РБК06:00

Орешкин: такого серьёзного кризиса в мире не было со времён Второй мировой войны

Комсомольская правда06:56

Орешкин прокомментировал ситуацию с коронавирусом в мире

РИА Новости05:25

Орешкин заявил, России не удастся остаться островком стабильности

ТАСС05:17

Орешкин: все объявленные меры помощи ориентированы на человека

Вести.Ru06:07
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Здоровье

Инфекционисты обосновали скачки заболеваемости коронавирусом в России

В течение последней недели в России наблюдаются скачки числа новых случаев заражения COVID-19.
Российская газета 01:25
1K
Армия и оружие

В Бурятии прошли учения с применением расчётов ЗРК С-400

Расчёты зенитных ракетных комплексов большой дальности С-400 «Триумф» соединения противовоздушной обороны Центрального военного округа (ЦВО) уничтожили баллистические ракеты условного противника во время учений на полигоне Телемба республики Бурятия.
RT на русском 06:16
Наука

Имплант мозга вернул парализованному человеку осязание

Улучшение для мозгового импланта позволяет вернуть осязательные ощущения парализованным людям.
ToDay News Ufa 05:15
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Музыка

Зрители выбрали победителя седьмого шоу-конкурса «Голос. Дети»

По итогам зрительского СМС-голосования победила Олеся Казаченко.
Российская газета вчера в 19:58
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Футбол

Геннадий Орлов: не понимаю, почему собак выгуливать можно, а пенсионерам гулять нельзя

Гуляю с собакой, а хотел бы иметь возможность гулять и без неё. Но мне и моей жене не разрешают выходить из дома.
Чемпионат вчера в 11:53
1
Общество

Музыканта Максима Леонидова задержали в Санкт-Петербурге

Музыкант и певец Максим Леонидов задержан в Санкт-Петербурге за прогулку в закрытом парке.
Известия 06:34
94
Здоровье

В Башкирии на карантин закрылась еще одна больница

В Башкирии закрылось на карантин еще одно медицинское учреждение.
Горобзор.ру вчера в 06:23
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Шоу-бизнес

Умер звезда «Запретной зоны» актер Дмитрий Дьяченко

Газета.Ru 01:34
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Политика

Песков прокомментировал возможность продления режима самоизоляции

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в пятницу, 24 апреля, прокомментировал возможность продления режима всеобщей самоизоляции в стране.
Известия вчера в 18:17
1,8K
Общество

В России выявили 5966 новых случаев заражения коронавирусом

За минувшие сутки в России выявили 5966 новых случаев заражения коронавирусом, 66 пациентов скончались, 682 выписались из больниц, сообщает оперативный штаб по борьбе с заболеванием.
РИА Новости 06:18
49
Общество

Умерла главный редактор «Русского радио»

В Москве скончалась главный редактор «Русского радио» Юлия Ларионова.
Lenta.ru 05:33
17
Происшествия

На Ямале жестко сел вертолет Ми-26, пострадал пилот

Вести.Ru 02:46
49
Общество

ГИБДД разъяснила правила передвижения между регионами

Российская Госавтоинспекция посоветовала при поездке на транспорте между регионами в условиях ограничений из-за коронавируса внимательно следить за оперативной информацией на официальных сайтах и иметь при себе дополнительные документы, включая справку об отсутствии вируса.
РИА Новости вчера в 10:58
588
Общество

Глава комитета Госдумы Леонид Калашников заразился коронавирусом

Глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников сообщил РИА Новости о наличии у него двусторонней пневмонии, вызванной коронавирусом, сейчас депутат находится в больнице.
РИА Новости 07:03
99
Общество

21 человек в Кузбассе за сутки заразился коронавирусом

Согласно сводке оперштаба на 10:00, субботы, 25 апреля, на территории Кузбасса за сутки подтвержден еще 21 случай заражения коронавирусной инфекцией.
Kursk.com 03:18
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Здоровье

В Ростове коронавирусом заболели ещё 14 человек

На Дону за сутки выявлен 51 новых случай коронавируса. Большинство заболевших по-прежнему в Ростове, 14 человек.
1rnd.ru 06:35
Экономика

Кудрин призвал в 2020 году потратить «побольше» средств ФНБ

В этом году необходимо потратить «побольше» средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) на фоне кризиса, считает глава Счетной палаты России Алексей Кудрин.
Коммерсантъ 05:38
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Здоровье

В Пермском крае выявили 55 новых случаев коронавируса

В Пермском крае выявлено рекордное число заболевших коронавирусом – за сутки число пациентов с COVID-19 выросло сразу на 55 человек.
Рифей-Пермь 06:41
41
Общество

Мэрия Москвы ответила на иск из-за режима самоизоляции

Столичная мэрия направила официальный ответ на иск, оспаривающий законность указов мэра города Сергея Собянина о введении режима самоизоляции и системы цифровых пропусков.
РИА Новости 04:08
2K
Здоровье

Мясников сравнил количество погибших от коронавируса и других инфекций

Врач Александр Мясников сравнил количество погибших от коронавируса и других инфекций.
РИА Новости 07:02
12
Кино

«Эвакуация» с Крисом Хемсвортом получила противоречивые отзывы

В Сети появились первые отзывы о боевике. На агрегаторе критических статей Rotten Tomatoes фильм получил в основном положительные отзывы.
Культуромания вчера в 02:41
Общество

Власти Москвы опровергли слухи о переполненных больницах

Добавляется, что в Москве создана единая система стационаров, которые принимают больных с COVID-19 и пневмонией, туда же поступают пациенты с признаками ОРВИ и подозрением на коронавирус.
РИА Новости 05:46
88
Наука

Немецкий вирусолог сказал, у кого может быть иммунитет к COVID-19

Отмечается, что данное исследование не доказывает, что у трети населения Германии имеется иммунитет к коронавирусу.
URA.Ru 00:59
217
Общество

Роспотребнадзор дал рекомендации по открытию парикмахерских в регионах

Роспотребнадзор дал рекомендации для владельцев салонов красоты и парикмахерских, прачечных и химчисток, ателье, магазинов непродовольственных товаров и предприятий по техническому обслуживанию автомобилей, чтобы они смогли возобновить работу в ближайшие дни.
Газета.Ru 00:56
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Общество

Матвиенко советует россиянам отказаться от выезда за рубеж в 2020 году

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала граждан России не планировать поездки за границу в 2020 году из-за пандемии коронавируса, сообщает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 07:16
148
Происшествия

На Кубани выявлено 58 новых случаев заболевания коронавирусом

В Краснодарском крае за сутки выявлено 58 подтвержденных случаев COVID-19, сообщила пресс-служба федерального Роспотребнадзора.
Российская газета 23 апреля в 03:56
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Здоровье

Сознательность граждан: как в Швеции борются с пандемией

Оригинальный эксперимент: как шведы борются с пандемией COVID-19 Главный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелль в интервью датскому изданию Berlingske рассказал, почему власти страны не закрывают границы на время пандемии коронавируса, и, как шведам в итоге удаётся справляться с нашествием COVID-19.
Рамблер вчера в 02:45
Экономика

В России вступило в силу постановление об отсрочке страховых платежей

Москва, 25 апреля 2020, 11:39 — REGNUM Постановление об отсрочке страховых платежей в государственные внебюджетные фонды и налогов для предприятий из пострадавших на фоне коронавируса отраслей подписал вице-премьер Михаил Мишустин, сообщается на сайте правительства.
REGNUM 04:39
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Экономика

Негативные последствия от раздачи денег населению объяснила Набиуллина

Эльвира Набиуллина разъяснила, почему Центральный банк не может выдавать деньги россиянам просто так.
Live24 вчера в 10:20
1,7K
Политика

В КНДР направлены китайские медики в связи со здоровьем Ким Чен Ына

Китайские власти направили в Северную Корею делегацию с медицинскими экспертами на фоне слухов о проблемах со здоровьем у руководителя КНДР Ким Чен Ына.
ФАН вчера в 21:52
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