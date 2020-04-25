Общество
REGNUMОрешкин: пандемия приведет к крупнейшему кризису с 1945 года
Помощник президента добавил, что мировой ВВП просядет гораздо глубже, чем в 2008—2009 годах. «Это кризис таких объемов впервые со времен Второй мировой войны», — сказал Орешкин.
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Орешкин: такого серьёзного кризиса в мире не было со времён Второй мировой войны
Комсомольская правда06:56
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Здоровье
Инфекционисты обосновали скачки заболеваемости коронавирусом в России
В течение последней недели в России наблюдаются скачки числа новых случаев заражения COVID-19.
Российская газета 01:25
Армия и оружие
В Бурятии прошли учения с применением расчётов ЗРК С-400
Расчёты зенитных ракетных комплексов большой дальности С-400 «Триумф» соединения противовоздушной обороны Центрального военного округа (ЦВО) уничтожили баллистические ракеты условного противника во время учений на полигоне Телемба республики Бурятия.
RT на русском 06:16
Наука
Имплант мозга вернул парализованному человеку осязание
Улучшение для мозгового импланта позволяет вернуть осязательные ощущения парализованным людям.
ToDay News Ufa 05:15
Музыка
Зрители выбрали победителя седьмого шоу-конкурса «Голос. Дети»
По итогам зрительского СМС-голосования победила Олеся Казаченко.
Российская газета вчера в 19:58
Футбол
Геннадий Орлов: не понимаю, почему собак выгуливать можно, а пенсионерам гулять нельзя
Гуляю с собакой, а хотел бы иметь возможность гулять и без неё. Но мне и моей жене не разрешают выходить из дома.
Чемпионат вчера в 11:53
Общество
Музыканта Максима Леонидова задержали в Санкт-Петербурге
Музыкант и певец Максим Леонидов задержан в Санкт-Петербурге за прогулку в закрытом парке.
Известия 06:34
Здоровье
В Башкирии на карантин закрылась еще одна больница
В Башкирии закрылось на карантин еще одно медицинское учреждение.
Горобзор.ру вчера в 06:23
Шоу-бизнес
Умер звезда «Запретной зоны» актер Дмитрий Дьяченко
Газета.Ru 01:34
Политика
Песков прокомментировал возможность продления режима самоизоляции
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в пятницу, 24 апреля, прокомментировал возможность продления режима всеобщей самоизоляции в стране.
Известия вчера в 18:17
Общество
В России выявили 5966 новых случаев заражения коронавирусом
За минувшие сутки в России выявили 5966 новых случаев заражения коронавирусом, 66 пациентов скончались, 682 выписались из больниц, сообщает оперативный штаб по борьбе с заболеванием.
РИА Новости 06:18
Общество
Умерла главный редактор «Русского радио»
В Москве скончалась главный редактор «Русского радио» Юлия Ларионова.
Lenta.ru 05:33
Общество
ГИБДД разъяснила правила передвижения между регионами
Российская Госавтоинспекция посоветовала при поездке на транспорте между регионами в условиях ограничений из-за коронавируса внимательно следить за оперативной информацией на официальных сайтах и иметь при себе дополнительные документы, включая справку об отсутствии вируса.
РИА Новости вчера в 10:58
Общество
Глава комитета Госдумы Леонид Калашников заразился коронавирусом
Глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников сообщил РИА Новости о наличии у него двусторонней пневмонии, вызванной коронавирусом, сейчас депутат находится в больнице.
РИА Новости 07:03
Общество
21 человек в Кузбассе за сутки заразился коронавирусом
Согласно сводке оперштаба на 10:00, субботы, 25 апреля, на территории Кузбасса за сутки подтвержден еще 21 случай заражения коронавирусной инфекцией.
Kursk.com 03:18
Здоровье
В Ростове коронавирусом заболели ещё 14 человек
На Дону за сутки выявлен 51 новых случай коронавируса. Большинство заболевших по-прежнему в Ростове, 14 человек.
1rnd.ru 06:35
Экономика
Кудрин призвал в 2020 году потратить «побольше» средств ФНБ
В этом году необходимо потратить «побольше» средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) на фоне кризиса, считает глава Счетной палаты России Алексей Кудрин.
Коммерсантъ 05:38
Здоровье
В Пермском крае выявили 55 новых случаев коронавируса
В Пермском крае выявлено рекордное число заболевших коронавирусом – за сутки число пациентов с COVID-19 выросло сразу на 55 человек.
Рифей-Пермь 06:41
Общество
Мэрия Москвы ответила на иск из-за режима самоизоляции
Столичная мэрия направила официальный ответ на иск, оспаривающий законность указов мэра города Сергея Собянина о введении режима самоизоляции и системы цифровых пропусков.
РИА Новости 04:08
Здоровье
Мясников сравнил количество погибших от коронавируса и других инфекций
Врач Александр Мясников сравнил количество погибших от коронавируса и других инфекций.
РИА Новости 07:02
Кино
«Эвакуация» с Крисом Хемсвортом получила противоречивые отзывы
В Сети появились первые отзывы о боевике. На агрегаторе критических статей Rotten Tomatoes фильм получил в основном положительные отзывы.
Культуромания вчера в 02:41
Общество
Власти Москвы опровергли слухи о переполненных больницах
Добавляется, что в Москве создана единая система стационаров, которые принимают больных с COVID-19 и пневмонией, туда же поступают пациенты с признаками ОРВИ и подозрением на коронавирус.
РИА Новости 05:46
Наука
Немецкий вирусолог сказал, у кого может быть иммунитет к COVID-19
Отмечается, что данное исследование не доказывает, что у трети населения Германии имеется иммунитет к коронавирусу.
URA.Ru 00:59
Общество
Роспотребнадзор дал рекомендации по открытию парикмахерских в регионах
Роспотребнадзор дал рекомендации для владельцев салонов красоты и парикмахерских, прачечных и химчисток, ателье, магазинов непродовольственных товаров и предприятий по техническому обслуживанию автомобилей, чтобы они смогли возобновить работу в ближайшие дни.
Газета.Ru 00:56
Общество
Матвиенко советует россиянам отказаться от выезда за рубеж в 2020 году
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала граждан России не планировать поездки за границу в 2020 году из-за пандемии коронавируса, сообщает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 07:16
Происшествия
На Кубани выявлено 58 новых случаев заболевания коронавирусом
В Краснодарском крае за сутки выявлено 58 подтвержденных случаев COVID-19, сообщила пресс-служба федерального Роспотребнадзора.
Российская газета 23 апреля в 03:56
Здоровье
Сознательность граждан: как в Швеции борются с пандемией
Оригинальный эксперимент: как шведы борются с пандемией COVID-19 Главный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелль в интервью датскому изданию Berlingske рассказал, почему власти страны не закрывают границы на время пандемии коронавируса, и, как шведам в итоге удаётся справляться с нашествием COVID-19.
Рамблер вчера в 02:45
Экономика
В России вступило в силу постановление об отсрочке страховых платежей
Москва, 25 апреля 2020, 11:39 — REGNUM Постановление об отсрочке страховых платежей в государственные внебюджетные фонды и налогов для предприятий из пострадавших на фоне коронавируса отраслей подписал вице-премьер Михаил Мишустин, сообщается на сайте правительства.
REGNUM 04:39
Экономика
Негативные последствия от раздачи денег населению объяснила Набиуллина
Эльвира Набиуллина разъяснила, почему Центральный банк не может выдавать деньги россиянам просто так.
Live24 вчера в 10:20
Политика
В КНДР направлены китайские медики в связи со здоровьем Ким Чен Ына
Китайские власти направили в Северную Корею делегацию с медицинскими экспертами на фоне слухов о проблемах со здоровьем у руководителя КНДР Ким Чен Ына.
ФАН вчера в 21:52