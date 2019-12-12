Финансы
КоммерсантъОрешкин: первая половина 2020 года потеряна для российской экономики
Первые шесть месяцев 2020 года уже потеряны для российской экономики, заявил глава Минэкономики Максим Орешкин. Ситуация слабого потребительского и совокупного спросов, которая наблюдается сейчас, ожидается и в начале следующего года, добавил он.
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Шоу-бизнес
Близкие Заворотнюк отреагировали на сообщения о параличе у актрисы
Происшествия
В Москве заочно арестовали родственника убитого в ФРГ Хангошвили
Мужчина объявлен в международный розыск. Арестованный является родственником убитого в Берлине гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили.
Происшествия
Российский журналист умер после открывшегося кровотечения
В публикации Виноградов рассказал, что у него открылось кровотечение после выписки из больницы, а прибывшие на вызов скорой помощи врачи наложили повязку, не остановив само кровотечение.
Политика
Зеленский написал статью и вывел в ней формулу будущего Украины
Президент Украины Владимир Зеленский написал статью «Вперед и вверх» для журнала «Новое время», в которой он вывел пять составляющих формулы для будущего страны.
Происшествия
СМИ опубликовали список пострадавших на «Адмирале Кузнецове»
"5 канал" опубликовал список пострадавших при пожаре на авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов".
Происшествия
Аваков заявил о задержании подозреваемых в убийстве Шеремета
На Украине полицейские по согласованию с прокуратурой задержали подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета, написал в фейсбуке глава МВД Арсен Аваков.
Общество
Родные рассказали, почему во время прощания с Лужковым гроб был закрыт
Решение закрыть гроб с телом Юрия Лужкова на церемонии прощания связано с желанием его близких, чтобы он запомнился живым, энергичным человеком, рассказали РИА Новости представители семьи.
Транспорт
Собянин открыл движение на Дорожной улице и участке Южной рокады
Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг открыл движение по двум новым дорожным объектам на юге Москвы – реконструированной Дорожной улице и участку Южной рокады от Балаклавского до Пролетарского проспекта.
Футбол
Роналду взбесила попытка фаната сфотографироваться с ним
Кино
Объявлена дата премьеры четвертой части «Матрицы»
Общество
В России может появиться норма об изъятии родителя из семьи
В случае если родители не совершали преступлений против жизни, здоровья или половой неприкосновенности ребенка, органы опеки предполагается ориентировать на помощь в его возвращении и преодоление кризиса в семье.
Общество
Госдума приняла закон о возвращении курилок в аэропорты
Госдумав ходе пленарного заседания 12 декабря приняла в третьем чтении закон, возвращающий курилки в здания аэропортов.
Происшествия
Погибли издатель «Тинькофф журнала» Александр Рай и его жена
Финансы
Курс доллара опустился ниже 63 рублей
Курс доллара опустился ниже 63 рублей впервые с 25 июля. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Экономика
Правление «Газпрома» одобрило новую дивидендную политику
Правление «Газпрома» согласовало новую редакцию дивидендной политики, сообщила компания.
Экономика
Госдума повысила МРОТ на 850 рублей
С 1 января 2020 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) вырастет до 12 тыс. 130 рублей.
Здоровье
Врач‑диетолог рассказала о вреде мандаринов
Врач-диетолог Марият Мухина рассказала о том, чем полезны и вредны цитрусовые, без которых трудно представить новогодний стол, сообщает Федеральное агентство новостей.
Авто
Китайские автомобили возглавили рейтинг самых быстро ржавеющих машин
Портал speedme.ru обнародовал рейтинг самых быстро ржавеющих автомобилей. Во главе его встала популярная в России модель Geely Emgrand X7.
Кино
«Повелители неба»: вышел документальный фильм о соколах-балобанах
Студия «Ирбис» представила новый документальный фильм Ивана Усанова «Повелители неба», посвященный программе возрождения популяции соколов-балобанов в России.
Политика
Трамп назвал признание Тунберг «Человеком года» нелепым
Президент США Дональд Трамп раскритиковал признание 16-летней Греты Тунберг "Человеком года-2019" по версии журнала Time, назвав победу экоактивистки "нелепой".
Общество
WSJ: самолеты Boeing 737 MAX признали опасными еще в ноябре 2018 года
Сотрудники Федерального авиационного управления (ФАУ) США в ноябре 2018 года признали, что лайнеры Boeing 737 MAX могут быть опасны в эксплуатации, однако их полеты приостановлены не были.
Общество
Почти половина россиян имеет лишний вес, выяснил Росстат
Росстат зафиксировал предрасположенность к лишнему весу более чем у половины россиян, сообщает ТАСС.
Общество
Самый мощный в мире ледокол «Арктика» вышел на ходовые испытания
Самый мощный в мире российский головной атомный ледокол "Арктика" вышел на ходовые испытания, сообщается в четверг в официальном аккаунте госкорпорации "Росатом" в Twitter.
Политика
Глава Иркутской области Сергей Левченко уходит в отставку
Сам господин Левченко в среду, 11 декабря, дал интервью «РИА Новости», в котором рассказал о ситуации с урегулированием последствий наводнения, борьбе с лесными пожарами и других направлениях работы администрации региона.
Политика
Ъ: Трамп сообщил Лаврову о желании увеличить товарооборот с Россией
Президент США Дональд Трамп во время переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым заявил, что хочет "в несколько раз" увеличить товарооборот с Россией.
Интернет
Россиян предупредили об опасности при подключении к бесплатному Wi-Fi
В ESET советуют при выходе в интернет через бесплатный Wi-Fi соблюдать простые правила безопасности и пользоваться антивирусной программой.
Игры
Игроков, пользующихся мышами Bloody и A4Tech, сочли читерами в Rust
Стадия Facepunch Studios, создавшая «выживалку» Rust, ополчилась на пользователей, которые играют с помощью мышей Bloody и A4Tech.
Происшествия
Уголовное дело возбуждено из-за угроз сыну Плющенко
В Подмосковье возбуждено уголовное дело после угроз неизвестного убить шестилетнего сына олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской, сообщает РИА "Новости".
Политика
Следователь по делу Серебренникова стал генерал-майором
Президент России Владимир Путин присвоил звание генерал-майора юстиции следователю Александру Лаврову, который вёл в том числе дело режиссёра Кирилла Серебренникова.