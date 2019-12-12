Финансы

КоммерсантъКоммерсантъОрешкин: первая половина 2020 года потеряна для российской экономики

Первые шесть месяцев 2020 года уже потеряны для российской экономики, заявил глава Минэкономики Максим Орешкин. Ситуация слабого потребительского и совокупного спросов, которая наблюдается сейчас, ожидается и в начале следующего года, добавил он.
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Орешкин: первая половина 2020 года потеряна для российской экономики

Коммерсантъ05:43

Орешкин назвал первое полугодие 2020 года «потерянным» для потребления

Forbes06:21

Орешкин: первая половина 2020 года потеряна для потребительского спроса

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ТАСС08:23

Российский министр экономики «потерял» первое полугодие 2020 года

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РБК04:33

Орешкин: Первое полугодие 2020 года потеряно для экономики России

ПРАЙМ04:13
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