Экономика

КоммерсантъКоммерсантъОрешкин: первая половина 2020 года потеряна для российской экономики

Первые шесть месяцев 2020 года уже потеряны для российской экономики, заявил глава Минэкономики Максим Орешкин. Ситуация слабого потребительского и совокупного спросов, которая наблюдается сейчас, ожидается и в начале следующего года, добавил он.
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Орешкин назвал I полугодие 2020 года «потерянным» для потребительского спроса

ТАСС08:23

Орешкин: первая половина 2020 года потеряна для потребительского спроса

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Инфляция в 1-м квартале упадет до 2,5% на фоне слабого спроса - Орешкин

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Российский министр экономики «потерял» первое полугодие 2020 года

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Орешкин заявил о «потерянном полугодии» для потребления в России

РБК04:33

Орешкин: Первое полугодие 2020 года потеряно для экономики России

ПРАЙМ04:13

Орешкин: первая половина 2020 года потеряна для российской экономики

Коммерсантъ05:43
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